49ers Star réagit au commerce avec Jimmy Garoppolo

Une star des 49ers a réagi aux rumeurs commerciales de Jimmy Garoppolo dans la foulée de la décevante défaite du Super Bowl LIV à San Francisco.

Avant le match de championnat de la NFL, beaucoup avaient la même évaluation.

Les Niners avaient une défense de loin supérieure à celle que les chefs de Kansas City ont apportée à la table. Tant que l’offensive pouvait produire à un rythme raisonnable, ce match était extrêmement gagnable pour l’équipe de Kyle Shanahan.

Malheureusement, l’infraction n’a tout simplement pas pu produire.

Bien que la défense de San Francisco ait fait un travail admirable pour retenir aussi longtemps que possible Patrick Mahomes and Co., un jeu conservateur répété de la part de Shanahan et Garoppolo a finalement coûté à leur équipe le championnat.

À un moment de cette sortie, avec une avance décisive au quatrième quart, les 49ers avaient littéralement 95,3% de chances de sortir avec une victoire.

Évidemment, cela ne s’est pas produit.

«Nous avons cette chimie dans nos vestiaires qui est vraiment difficile à expliquer à moins que vous ne soyez là-dedans et que vous puissiez en faire l’expérience. Nous sentons que nous avons déjà défié les probabilités. Cette équipe est quelque chose de spécial »

Après la perte, beaucoup ont commencé à faire appel à San Francisco pour échanger ou couper Garoppolo.

La raison était qu’il était un maillon faible qui serait un barrage routier pour les futures courses au titre, peu importe la qualité du reste de l’équipe.

Certains sont même allés jusqu’à appeler les Niners à signer bientôt l’agent libre Tom Brady, puis à renvoyer Garoppolo en Nouvelle-Angleterre d’où les Niners l’ont originellement originaire.

Récemment, le défenseur des 49ers Kyle Juszczyk est sorti et a abordé toutes ces discussions.

Lors d’une apparition vendredi sur Good Morning Football de NFL Network, le latéral a insisté sur le fait que tous les tirs sur Garoppolo et Shanahan étaient erronés.

“Honnêtement, cela a été l’une des parties les plus frustrantes de toute la perte, c’est de voir les critiques de Kyle et de Jimmy”, a-t-il déclaré.

“Ce sont deux gars qui n’ont absolument rien à prouver au reste des gars dans les vestiaires.”

Selon lui, Garoppolo a en fait connu une saison très réussie – malgré la fin de celle-ci.

“Vous regardez Jimmy, pour les gens qui sont des gars de stats, 4000 yards qui passent, mieux qu’un ratio de touché par interception de 2-1, 70% d’achèvement, vous regardez juste ça, c’est un quart-arrière phénoménal”, a-t-il déclaré.

“Tout le monde va s’inscrire au début de la saison. Mais pour une raison quelconque, Jimmy semble juste recevoir cette critique supplémentaire, cette chaleur supplémentaire.

“Mais je pense qu’à un moment donné du match, il est comme 19 pour 22, 180 verges et un touché.”

Juszczyk a également noté que tout le monde dans l’équipe comprend que les récits ne sont qu’une partie du football.

“Mais c’est du football. Vous changez juste un ou deux jeux dans un jeu et tout le dialogue change, tout le récit », a déclaré Juszczyk.

“Comme vous l’avez dit, s’il achève ce ballon à Emmanuel (Sanders), nous n’en parlons pas.

«Il est le MVP du Super Bowl, nous sommes champions du Super Bowl, Jimmy est le prochain Tom Brady, toutes ces choses. C’est le nouveau récit. Il est donc regrettable qu’une ou deux pièces puissent vraiment changer la vision de chacun sur quelqu’un. »

Juszczyk estime que la chimie est une grande chose que San Francisco a pour elle dans un avenir prévisible.

“Nous avons cette chimie dans nos vestiaires qui est vraiment difficile à expliquer à moins que vous ne soyez là-dedans et que vous puissiez en faire l’expérience”, a-t-il déclaré.

«Nous pensons que nous avons déjà défié toutes les chances. Cette équipe est quelque chose de spécial »

D’après tout ce que Juszczyk a dit, il est clair que les Niners ont toujours beaucoup de soutien pour Garoppolo. Il est leur quart-arrière et il n’ira nulle part dans un avenir prévisible.

Il sera intéressant de voir quelles ramifications cette décision aura dans les années à venir.

