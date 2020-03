5 agents libres de la NFL qui signeront des contrats plus importants que prévu

La récolte d’agents libres de la NFL de cette année est l’une des classes les plus solides depuis longtemps. Même si certains joueurs n’atteindront pas le marché libre lorsqu’ils obtiendront le tag de franchise, il y en a encore beaucoup qui sont sur le point de gagner sérieusement de l’argent en agence libre.

Les plus gros contrats iront probablement aux plus grands noms – comme Byron Jones, Jadeveon Clowney et Tom Brady. Mais après eux, il y a un grand groupe de jeunes joueurs qui viennent de conclure leur premier ou leur deuxième contrat dans la NFL, et ils sont également en ligne pour des augmentations. Certains de ces joueurs ont toujours été bons, tandis que d’autres ne font que sortir des années de rupture.

Sur cette note, j’ai choisi cinq joueurs qui ont une chose en commun: ils vont tous être payés bien, peut-être plus que vous ne le pensez.

Statistique de signature: 10 sacs et 35 pressions en 2019

Le placement des 100 meilleurs agents libres de SB Nation: N ° 7

Armstead était un choix de première ronde de 2015 qui n’a pas fait grand-chose avec les 49ers jusqu’aux deux dernières saisons. L’équipe l’a déplacé autour de la ligne défensive et il n’a jamais vraiment touché une rainure, jusqu’à ce qu’il devienne l’un des meilleurs joueurs de la défense de San Francisco. Il a déposé 10 sacs en 2019 – pas un nombre qui ne fera exploser personne, mais il a dépassé son nombre de sacs pour les quatre saisons combinées (9).

La saison dernière, Armstead était sur 54 plaqués, deux échappés forcés, 18 coups sûrs de quart-arrière, 17 hâtes de quart-arrière et 35 pressions de quart-arrière, par référence Pro Football.

Bien que ces chiffres soient agréables, le voir en action est préférable. Jetez un œil à ce jeu depuis la victoire des 49ers en séries éliminatoires contre les Vikings, et le mouvement qu’Armstead a utilisé sur ce pauvre joueur de ligne:

Armstead n’a que 26 ans et vient de connaître sa meilleure saison, alors qu’il jouait un rôle extrêmement important dans l’une des meilleures défenses de la ligue. Les rushers de bord sont à une prime, même s’il y en a quelques-uns solides qui arrivent sur le marché libre. Armstead a le plus d’avantages de tous, et il gagnera beaucoup d’argent, qu’il reste avec les 49ers ou non.

Armstead envisagera probablement un contrat qui lui rapportera près de 17 millions de dollars par an, comme le projette Pro Football Focus.

Statistique de signature: 11,3 mètres avant capture par réception

Le placement des 100 meilleurs agents libres de SB Nation: N ° 52

Le prochain repêchage de la NFL est l’un des plus profonds jamais réalisés en position de récepteur large, mais il y a quelques agents libres clés qui se démarquent. Anderson est au sommet de la pile, qui a un peu volé sous le radar au cours de sa carrière.

Anderson est sorti de Temple en 2016 et s’est régulièrement amélioré en quatre ans avec les Jets. Sa meilleure année a été en 2017, alors qu’il avait 941 verges sur réception et sept touchés. Son total de verges a chuté depuis que Sam Darnold a pris ses fonctions de quart-arrière, mais le speedster a toujours été l’un des deux meilleurs receveurs de l’équipe au cours de chacune de ses deux dernières années. En quatre saisons, il a enregistré plus de 3 000 verges et 20 touchés, ce qui est impressionnant compte tenu de l’instabilité des Jets chez le quart-arrière.

Vous pouvez voir une partie de la vitesse révolutionnaire d’Anderson sur l’affichage ci-dessous. Ici, il bat Chidobe Awuzie la saison dernière dans une victoire bouleversée contre les Cowboys:

Anderson est un récepteur à menace profonde qui ne demande qu’à éclater. Toute équipe avec un quart-arrière éprouvé bénéficierait des compétences d’Anderson, et il obtiendra probablement un gros contrat (quelque part au nord de 12 millions de dollars par saison, peut-être même plus s’il obtient son souhait de 14 millions de dollars par saison) basé sur ce potentiel plus que rien d’autre.

Statistique de signature: 75 réceptions (5e parmi les TE)

Le placement des 100 meilleurs agents libres de SB Nation: N ° 22

Des bouts serrés continuent de faire les gros titres – il suffit de regarder George Kittle et Travis Kelce, les deux qui ont commencé dans le Super Bowl. Cette année, le cours d’agent libre comprend quelques gars à haut plafond qui ont eu des problèmes de blessures ou ont mis du temps à se développer.

Un nom a déjà été éliminé de la liste: Hunter Henry, qui a reçu l’étiquette de franchise des Chargers. Mais un autre, Hooper, devrait susciter beaucoup d’intérêt. De plus, avec une faible classe de tirant d’eau à la position, la valeur de Hooper en tant que n ° 1 recevant l’extrémité serrée devrait tirer à travers le toit.

La saison dernière avec les Falcons, Hooper a capté 75 passes pour 787 verges et six touchés, qui étaient tous des sommets en carrière. Il n’y avait que cinq bouts serrés qui ont attrapé plus de premiers downs (41) que Hooper, et seulement quatre bouts serrés qui ont eu plus de yards après la capture (335). Il s’est également amélioré à chacune de ses quatre saisons en championnat.

Étant donné que les Falcons seront probablement hors de ses services, il devrait atterrir dans un nouvel endroit pour beaucoup d’argent. Hooper s’adapte parfaitement au moule des extrémités serrées de la ligue, et s’il se retrouve jumelé avec un quart-arrière régulier, il pourrait vraiment partir.

Joe Thuney, G

Statistique de signature: 1 seul sac autorisé en 2019

Le placement des 100 meilleurs agents libres de SB Nation: N ° 20

Les joueurs de ligne offensifs de qualité sont difficiles à trouver de nos jours, donc quand un gars de calibre de départ arrive sur le marché libre, c’est un gros problème. Alors que l’attaquant Anthony Castonzo et le gardien Brandon Scherff étaient censés faire partie de la classe d’agence libre de cette année, les deux restent avec leurs équipes actuelles – Castanzo avec une extension et Scherff avec l’étiquette de franchise. Même encore, c’est Thuney, 27 ans, qui, je pense, a le plus de potentiel.

Thuney est un gardien qui vient de frapper sa foulée. À 27 ans, il a toujours l’âge requis pour un contrat de longue durée (et lucratif).

Thuney était le starter le plus fiable sur la ligne offensive de la Nouvelle-Angleterre, ce qui pourrait ne pas sembler impressionnant en raison des blessures de l’unité. Mais il a joué à un niveau élevé toute la saison, abandonnant un seul sac tout en protégeant le quart-arrière le plus âgé de la NFL. Il a été classé cinquième meilleur gardien de la ligue par Pro Football Focus et n’a autorisé que 16 pressions en 2019.

Nous avons vu plusieurs équipes de quart-arrière d’élite lutter avec la protection contre les passes (en vous regardant, Texans et Seahawks), et un joueur de ligne comme Thuney prouverait immédiatement sa valeur à n’importe quelle équipe. À en juger par les autres meilleurs joueurs de ligne offensive et les accords qu’ils ont signés récemment, Thuney gagnera probablement plus de 13 millions de dollars par saison avec un nouveau contrat, une aubaine pour son jeu constant.

Yannick Ngakoue, Edge

Statistique de signature: 14 échappés forcés en 4 saisons

Le placement des 100 meilleurs agents libres de SB Nation: N ° 11

Les Jaguars ont utilisé l’étiquette de franchise sur Ngakoue, qui est encore quelque peu négligé parmi les joueurs de pointe aujourd’hui. Mais l’étiquette de franchise ne signifie pas nécessairement qu’il reste – il a déjà dit qu’il ne voulait pas rester à Jacksonville et les Jaguars sont en mode de reconstruction complète. Un échange pourrait facilement se matérialiser, et Ngakoue pourrait encore envisager un énorme salaire ailleurs.

Ngakoue a compilé 37,5 sacs, 42 plaqués pour la perte et 85 coups sûrs de quart-arrière en quatre saisons avec les Jaguars. Il est un véritable changeur de jeu à l’une des positions les plus importantes de la NFL. Avec sa jeunesse (24 ans) et son talent, il vaut chaque centime de tout ce qu’il obtient.

Il suffit de vérifier ce mouvement accéléré, l’une de ses méthodes d’attaque emblématiques:

Quelqu’un va bientôt payer Yannick Ngakoue (@YannickNgakoue), spécialiste du pass-rushing, et être très, très heureux qu’ils l’aient fait.

Ce saut à l’intérieur est. Il a battu une poignée d’ergothérapeutes avec lui en 2018. pic.twitter.com/6RgKmOuns1

– Austin Gayle (@PFF_AustinGayle) 5 mai 2019

Des cinq joueurs ici, Ngakoue commandera probablement le montant le plus élevé. Une équipe obtiendra une bonne affaire si elle peut lui encrer pour moins de 19 millions de dollars par an, que ce soit un nouveau club ou les Jaguars peuvent le faire changer d’avis sur un contrat à long terme. Peu importe où il finit, il peut être l’ancre défensive d’une équipe à la limite pour les 10 prochaines années.