5 documentaires sur la nature que Disney devrait faire pour refléter véritablement notre monde des enfers

Disney a annoncé deux nouveaux documentaires Disneynature bientôt en streaming pour le monde en quarantaine: un sur les éléphants raconté par l’actrice et évadée culte canadienne Megan Markle, et un sur les dauphins raconté par Natalie Portman.

Si vous n’êtes pas familier, les documentaires Disneynature sont comme tous les autres documentaires sur la nature, mais avec l’excellente valeur de production que vous attendez d’une entreprise à forte valeur monétaire et un manque choquant de sang. Les documentaires Disneynature sont destinés au jeune public. Contrairement à la planète Terre de la BBC, par exemple, il n’y a pas de sections que vous devrez avancer rapidement pour les téléspectateurs les plus désagréables. Il y a encore du drame et un peu de violence – Alerte Spoiler! Dans le doc du chimpanzé Disneynature, il y a une intrigue sur un chimpanzé rival essayant de manger un petit chimpanzé orphelin après avoir tué la maman de cet orphelin – mais ce sont des histoires approuvées par les enfants et lavées par Disney.

Disneynature a maintenant produit des documents sur les éléphants, les chimpanzés, les dauphins, les ours, les flamants roses, les chats africains et les orangs-outans. Meryl Streep en raconte une sur les plantes et les pollinisateurs. Ce sont surtout des animaux chauds et certainement frais. Ce ne sont, je le crains, pas vraiment le reflet du monde de l’enfer dans lequel nous existons. Nous avons besoin de Disneynature pour commencer à devenir un peu plus réel.

Voici donc cinq documentaires sur la nature que Disney devrait faire pour tempérer les attentes des enfants envers cette planète et la vie qu’elle produit.

1. Loutres

Vous pouvez faire un documentaire sur les loutres approuvé par les enfants qui ne dit pas la vérité sur les loutres. Mais pourquoi? Cela ne favorise personne. Produisez un documentaire qui montre les loutres pour ce qu’elles sont vraiment: des violeurs ultra-violents et nécrophiles. Selon le rapport révolutionnaire de Dylan Matthews en 2014, les loutres tuent des chiens, des phoques, des singes et toutes sortes d’autres animaux pour le sport et le processus normal d’accouplement des loutres de mer mâles implique souvent un traumatisme jusqu’à la mort pour la femelle. Apparemment, parfois, ils gardent la loutre morte qu’ils ont tuée pendant l’accouplement comme compagnon, continuant, euh, à essayer de s’accoupler avec elle!

C’est la vraie Terre, les amis.

2. Seiche flamboyante

Photo de Reinhard Dirscherl / ullstein bild via .

La seiche flamboyante 1) a un nom d’espèce incroyable et b) est hella cute. Regardez ces petits potes se pavaner au fond de la mer, tous flamboyants et ainsi de suite. Ils se précipitent et nagent rarement très longtemps. Vous aimeriez une seiche flamboyante dans votre aquarium, non?

NON, VOUS NE SERIEZ PAS.

Ces choses sont incroyablement toxiques, apparemment aussi toxiques que la pieuvre à anneaux bleus, qui porte un poison 1200 fois plus toxique que le cyanure. Donc, apparemment, vous ne pouvez pas facilement en obtenir un pour votre aquarium, car les pêcheries ne les élèveront pas car ils sont si mortels. Vous êtes les bienvenus.

Comme pour les loutres, les enfants doivent apprendre que les choses mignonnes sont souvent les pires. Aussi, Disney pourrait appeler ce doc Death Crab pour Cutie et demander à Ben Gibbard de le raconter.

3. Oies

Si les habitants de Nextdoor étaient des animaux, ce seraient des oies. Vigilant et bruyant et protecteur sur des choses qui ne sont même pas les leurs. Il y a une raison pour laquelle le plan d’oies pour l’application de la quarantaine est si attrayant.

Un documentaire sur les oies enseignerait la leçon que parfois il y a des animaux ou des gens qui ne vivent même pas dans un endroit qui se présentent et commencent immédiatement à bruyamment un comportement policier. Et plus vous essayez de les ignorer et de vivre votre vie, plus ils sont forts. Jusqu’à ce qu’ils partent pour l’été. Mais ils seront de retour avant que vous le sachiez, ne criant de rien.

4. Mantises

Le crédit photo doit lire Costfoto / Barcroft Media / Barcroft Media via .

Embuscade des prédateurs avec une super vision qui peuvent détecter l’écholocation des chauves-souris et manger des papillons? Enfer ouais. Mantises, les amis. Parlons aux enfants du monde brutal des insectes pas avec les abeilles, les fourmis charpentières et Charlotte’s Web. Soyons réalistes avec les mantes.

En fait, je n’ai pas vraiment de cas pour expliquer pourquoi un documentaire Disneynature sur les mantes enseignerait aux enfants qu’ils ont besoin de connaître le monde réel. J’aime vraiment les mantes. DÉCHIRURE. C. Martin Croker, le seul humain qui aurait pu exprimer cela.

5. Coléoptères

Les coléoptères des tapis sont très petits (trois millimètres de long) et assez destructeurs. Nous avons déjà eu une infestation de larves de dendroctones du tapis dans la chambre de ma fille – quel cauchemar! Apparemment, ils se sont accrochés à nos vêtements lorsque nous avons profité d’un moment de farniente dehors et ont pondu des œufs dans, vous l’aurez deviné, le tapis. Une fois que vous voyez un tout petit scarabée ramper sur le tapis, vous en voyez mille. Et une fois que vous en voyez mille, après vous être allongé sur le tapis en jouant avec votre petit bébé alors qu’il apprend à se retourner et à ramper, vous les voyez et les sentez PARTOUT. Et puis vous les avez assassinés.

La leçon, bien sûr, est de ne jamais sortir, un message valable en ces temps.

Incluons également le scarabée masqué. Les colonies de peau de coléoptères sont utilisées par les musées d’histoire naturelle pour manger soigneusement la chair des carcasses d’animaux afin que leurs squelettes puissent être affichés. Ils ont des réservoirs de coléoptères qui rongent les lynx morts parce que c’est bon marché et efficace. Horrible!