5 équipes de la NFL qui ont besoin d’une pièce de plus pour aider les chances du Super Bowl en 2020

Maintenant que le repêchage de la NFL 2020 est terminé, les équipes examineront leur alignement et trouveront des points qui peuvent encore être améliorés. Comme d’habitude, il y avait des prétendants qui ont rempli des trous pendant le repêchage, mais la constitution de la liste ne s’arrête pas alors. Il y a encore quelques équipes qui pourraient utiliser une pièce de plus pour augmenter leurs chances de gagner le Super Bowl.

Jetons un œil à quelques-uns d’entre eux.

Je ne peux pas imaginer que Bill Belichick veut entrer dans la saison 2020 avec Jarrett Stidham comme quart-arrière partant. Il n’y a rien en lui qui m’exciterait cette saison. Vous pourriez dire que les Patriots sont «Tanking For Trevor» en gardant Stidham comme quart-arrière pour débarquer Trevor Lawrence dans le repêchage de 2021, mais leur liste est trop bonne pour tanker.

Alors, que vont faire les Patriots? Il n’y a qu’une seule option, à mon avis. Les gens pointeront vers Cam Newton, mais toutes mes recherches m’amèneraient à croire qu’il y a près de zéro pour cent de chance que cela se produise. Newton n’est tout simplement pas adapté à ce que Belichick recherche dans un quart-arrière. La meilleure option, et elle n’a pas changé depuis la fin de la saison, est Andy Dalton.

Les Bengals viennent de repêcher Joe Burrow et ils pourraient décharger Dalton à bon marché sur les Patriots. Dalton est fiable et non une machine à chiffre d’affaires. Est-il dynamique? Pas toujours, mais il peut l’être. Je pense que les Patriots pourraient participer aux séries éliminatoires avec Dalton. Il n’y a presque aucune chance avec Stidham, c’est pourquoi je pense que cette décision sera prise.

J’ai déjà donné mon avis sur le repêchage de Jordan Love par les Packers, mais cela ne peut pas être assez dit: ils auraient dû prendre un récepteur large au premier tour. Le reste de la NFL pense qu’il est important d’avoir des pièces de valeur à cette position, alors qu’il semble que les Packers n’en ont pas.

La saison dernière, le corps récepteur de Green Bay a été brutal.

Les receveurs d’Aaron Rodgers lui ont coûté au moins 648 verges la saison dernière en raison de chutes. La moyenne pour les quarts de qualification était de 282 et le quart-arrière deuxième n’en avait que 507. pic.twitter.com/UCkG2iYXpM – QB Data Mine (@QBDataMine) 19 avril 2020

Et les Packers n’ont pas du tout mis à niveau. Ils sont en train de revenir avec le même équipage, avec l’ajout de Devin Funchess sur un contrat d’un an. Les Packers doivent faire confiance à la croissance possible dans ce groupe.

Mais ils aimeraient également progresser vers la présentation de leur jeu de course, et le front-office obtiendra leur souhait. Les Packers n’ont pas rédigé de récepteur large et il n’y a plus beaucoup d’options disponibles en libre agence. Eh bien, je suppose que les Packers peuvent se frayer un chemin vers les victoires … un style offensif qui a suivi le chemin du dodo.

Les Chiefs viennent de remporter le Super Bowl 54 contre les 49ers de San Francisco. Pourtant, même avec le trophée Lombardi dans le bâtiment et le retour de 20 des 22 partants, les chefs ont toujours une faiblesse flagrante, si vous voulez l’appeler ainsi. C’est au coin.

La défense de Kansas City s’est améliorée tout au long de la saison, notamment la défense contre les passes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs ont pu se rendre au Super Bowl. Mais ils peuvent encore s’améliorer, surtout avec Bashaud Breeland face à une éventuelle suspension.

Cornerback pourrait être la position la plus profonde en matière d’agence libre à ce stade, avec des joueurs comme Logan Ryan, Prince Amukamara, Eli Apple, Dre Kirkpatrick et Darqueze Dennard, tous non signés. Les chefs pourraient facilement ajouter une pièce de plus ici et ils seraient assez bien préparés.

Il y a un argument à faire valoir que l’AFC Ouest a amélioré plus que toute division cette intersaison. Ces équipes poursuivent les chefs et ils le savent. Cependant, les Chargers et les Broncos ont tous deux besoin de renforts au tacle gauche pour aider leurs jeunes quart-arrière.

Pour le moment, les Chargers n’ont pas vraiment de candidat pour jouer au tacle gauche, tandis que les Broncos ont la machine à pénalité Garett Bolles. Ces équipes doivent ajouter Donald Penn ou Jason Peters. C’est une évidence pour moi. Les deux anciens combattants seraient une mise à niveau immédiate à un poste extrêmement important. C’est un must pour ces deux équipes.

À déterminer: Défensive

Je veux terminer sur cette note. J’ai essayé de trouver un endroit pour jouer Jadeveon Clowney et Everson Griffen. Le premier n’est pas signé car son prix est trop élevé. L’âge et le manque de visites d’agent libre pendant cette intersaison pourraient être la raison pour laquelle Griffen n’est pas signé, bien qu’il devrait être moins cher que Clowney et peut toujours jouer.

Les Titans, Cowboys, Seahawks et Eagles viennent à l’esprit comme des emplacements potentiels. Je pouvais même voir les Rams jouer pour l’un de ces gars. Je crois également que le hold-up sur les deux est qu’ils sont des bouts défensifs traditionnels 4-3 et non des joueurs hybrides qui peuvent bien fonctionner dans une défense 3-4. Quoi qu’il en soit, les deux, au juste prix, peuvent aider n’importe quelle équipe de la ligue – en particulier un concurrent.