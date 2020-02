5 équipes de la NFL qui ont désespérément besoin d’espace pour les casquettes et comment elles peuvent faire de la place

L’espoir jaillit éternellement dans l’intersaison de la NFL. Chaque équipe a la possibilité de recruter et de recruter de nouveaux joueurs qui pourraient devenir des facteurs de différence à l’avenir.

Certaines franchises ont cependant plus de ressources que d’autres.

Il y a des équipes qui ont atterri près du sommet de l’ordre de repêchage de la NFL 2020, quelques-unes qui ont fait des échanges pour acquérir plus de choix de repêchage, et certaines qui ont beaucoup de place sous le plafond salarial pour débourser beaucoup d’argent en libre agence. D’un autre côté, il y a une poignée d’équipes qui ne peuvent pas se permettre de faire grand-chose à moins de prendre des décisions difficiles.

Voici les cinq équipes qui entrent dans l’intersaison 2020 avec les situations de plafonnement des salaires les plus ténues, et ce qu’elles peuvent faire pour libérer de l’espace (tous les chiffres de plafonnement au 12 février, gracieuseté d’Over The Cap):

Les Falcons n’ont pas fait beaucoup de changements après avoir terminé la saison 2019 avec un dossier de 7-9. L’entraîneur-chef Dan Quinn, le directeur général Thomas Dimitroff et le coordinateur offensif Dirk Koetter ont tous été retenus. L’espace minimal requis signifie que l’équipe n’a pas non plus la possibilité de faire de gros mouvements pendant l’intersaison.

Comment sont-ils venus ici? L’extension 2018 de Matt Ryan n’est pas la plus chère de la ligue, mais son plafond de 24,175 millions de dollars est toujours sixième parmi les quarts. Julio Jones est l’un des 12 non-quarts avec un succès de plus de 20 millions de dollars. Il y a cinq autres joueurs (Jake Matthews, Desmond Trufant, Grady Jarrett, Alex Mack et Deion Jones) qui devraient coûter au moins 10 millions de dollars aux Falcons.

Trois mesures pour économiser de l’argent

Relâchez en arrière Devonta Freeman (économiser 9,5 millions de dollars): Seuls quatre demi offensifs devraient coûter plus cher en 2020. Pendant ce temps, les 3,6 yards de Freeman par portage en ont fait l’un des arrières les moins efficaces de la ligue en 2019. Il ne semble pas correspondre à l’offensive de Koetter et il a traversé toutes les garantie d’argent dans son contrat. Il est logique que les Falcons envisagent une scission.

Restructuration pour cornerback Desmond Trufant (économiser 5 à 10 millions de dollars): Les quatre dernières années de la carrière de Trufant à Atlanta n’ont pas été aussi brillantes que ses trois premières. Il n’est pas un mauvais joueur lorsqu’il est en bonne santé, mais Trufant est surpayé avec un plafond de 15,15 millions de dollars. Les Falcons ne récupéreraient que 4,95 millions de dollars d’économies en lançant ou en échangeant Trufant. Le mieux serait de transférer une partie de son salaire de base en un bonus de signature pour libérer de l’espace.

Libérer la sécurité Keanu Neal (économiser 6,47 millions de dollars): C’est le moins probable des trois mouvements, principalement parce que Neal est un ancien Pro Bowler qui n’a que 24 ans. Cependant, une déchirure du LCA lui a coûté 15 matchs en 2018 et une déchirure d’Achille l’a tenu à l’écart pendant 13 matchs en 2019.

La poussée du Super Bowl ne s’est pas déroulée comme prévu en 2019. Pourtant, les Bears ont terminé 8-8 et ont une liste qui peut être gagnante en 2020. Ils gardent Mitchell Trubisky au quart-arrière et ne voudront probablement rien faire trop drastique pour dégager l’espace.

Comment sont-ils venus ici? Il n’y a que quatre joueurs dans la NFL avec des coups sûrs plus importants que le nombre de 26,6 millions de dollars de Khalil Mack, et ils sont tous des quarts-arrière. Sept autres Bears – dont six jouent en défense – ont des paiements entre 10 et 15 millions de dollars. Chicago a toujours une défense d’élite, mais elle paie beaucoup pour l’unité dominante.

Trois mesures pour économiser de l’argent

Relâchez le secondeur Leonard Floyd (économiser 13,22 millions de dollars): Après sept sacs dans sa saison recrue, la production de Floyd a chuté chaque année. Il n’a géré que trois sacs en 2019. Maintenant, il se dirige vers l’option de cinquième année de son contrat de recrue et les Bears peuvent récupérer la totalité des 13,222 millions de dollars en coupant les liens avec lui.

Libérer ou échanger le destinataire Taylor Gabriel (économiser 4,5 millions de dollars): Le récepteur de la machine à sous a raté quelques matchs au début de 2019 en raison d’une commotion cérébrale, puis cinq autres à la fin de la saison après avoir subi une deuxième commotion cérébrale. À sa place, Anthony Miller est entré en fonction. Cela rend Gabriel inutilisable et – si Chicago a de la chance – c’est un joueur qui pourrait avoir une certaine valeur commerciale.

Étendre le récepteur Allen Robinson (économiser 5 à 10 millions de dollars): En une saison, 98 réceptions, 1 147 verges et sept touchés sont des chiffres impressionnants pour n’importe quel joueur. Que Robinson l’ait fait avec Mitchell Trubisky et une offensive classée au 29e rang est ridicule. Les Bears devraient vouloir garder Robinson et une extension le garantirait, ainsi que déplacer une grande partie de sa casquette dans les années suivantes.

Une saison qui ressemblait à une cause perdue au début s’est presque transformée en course éliminatoire pour les Steelers. Ils n’ont pas beaucoup de place pour faire de nombreux mouvements, mais, heureusement pour eux, ils n’en ont pas besoin.

Comment sont-ils venus ici? La lourde prolongation de 68 millions de dollars sur deux ans accordée à Ben Roethlisberger l’année dernière n’a pas porté ses fruits lorsque le quart-arrière a été mis à l’écart pendant presque toute l’année 2019. Jared Goff est le seul joueur avec un plafond atteint plus que les 33,5 millions de dollars de Roethlisberger en 2020. une retraite surprise, Pittsburgh ne peut pas faire grand-chose à propos de ce contrat. L’équipe devra rogner sur d’autres parties de la liste pour trouver la place du chapeau.

Trois mesures pour économiser de l’argent

Relâchez l’extrémité serrée Vance McDonald (économiser 5,67 millions de dollars): Le virage serré vétéran n’a atteint en moyenne que 19,5 verges par match et 5,0 verges par cible en 2019. Les Steelers ont besoin d’aide pour le virage serré, mais en rédiger un serait mieux que de choisir l’option de contrat McDonald’s.

Relâchez le secondeur Mark Barron (économiser 5,25 millions de dollars): L’ajout de Devin Bush au milieu de la défense a rendu Barron consommable. Il a partagé son temps avec Vince Williams la saison dernière et devrait maintenant coûter plus de 8 millions de dollars en 2020. C’est beaucoup trop pour un joueur en rotation. Alors que Pittsburgh devrait manger de l’argent mort, les économies en valaient la peine.

Relâchez le secondeur Anthony Chickillo (économiser 5 millions de dollars): Les Steelers ont mené la NFL avec 54 sacs et n’ont obtenu qu’un demi-sac de Chickillo. Le secondeur extérieur sera un problème pour Pittsburgh si Bud Dupree part, mais cela ne vaut pas la peine de garder Chickillo plus de 5 millions de dollars.

Les Jaguars ont beaucoup de travail à faire avant un retour aux séries éliminatoires. La défense de Jacksonville, autrefois dominante, a régressé et l’offensive a terminé 26e des points marqués.

Comment sont-ils venus ici? Les Jaguars ont versé de l’argent en 2017 pour signer Calais Campbell, A.J. Bouye, Barry Church et Tashaun Gipson en agence libre. Puis ils ont échangé pour Marcell Dareus et ont pris un autre contrat important. Maintenant, ces offres prennent beaucoup de place. Cela n’a pas aidé que l’équipe ait dépensé 130 millions de dollars en deux saisons sur Blake Bortles et Nick Foles. Les Foles de commerce n’effaceraient que quelques millions. Heureusement, les Jaguars peuvent libérer une tonne d’espace avec des mouvements pour la plupart sans conséquence.

Trois mesures pour économiser de l’argent

Lâcher un tacle défensif Marcell Dareus (économiser 20 millions de dollars): Vingt millions! Les Jaguars pourraient utiliser ses prouesses de course-arrêt, mais pas au lieu de tant d’argent. De plus, Dareus n’est pas le même joueur qui était un All-Pro en 2014. Maintenant, il est surtout un bourreau de course qui ne fait pas beaucoup de jeux dans le champ arrière.

Le secondeur de sortie Jake Ryan (économiser 6 millions de dollars): L’ancien secondeur des Packers a disputé un snap défensif lors de sa première saison avec les Jaguars. Il a raté les trois premiers mois de l’année sur la liste des blessures de réserve / non liées au football et a subi une blessure aux ischio-jambiers peu de temps après son retour à l’action. Couper les liens est une évidence.

Relâchez l’extrémité serrée Geoff Swaim (économiser 4,05 millions de dollars): Une blessure à la cheville et une commotion cérébrale ont mis fin à la première saison de Swaim avec les Jaguars après seulement six matchs. Il n’a eu que 65 verges de réception dans son temps limité sur le terrain et a été surclassé par plusieurs autres bouts serrés des Jaguars.

Les Vikings ont la plus grande fosse à grimper et, contrairement aux Jaguars avec Dareus, ils n’ont pas de parachute doré de 20 millions de dollars hors de problème.

Comment sont-ils venus ici? Le contrat entièrement garanti de Kirk Cousins ​​était sans précédent et devrait maintenant compter 31 millions de dollars contre le plafond en 2020. Huit autres joueurs de la liste des Vikings ont atteint des plafonds d’au moins 12 millions de dollars.

Trois mesures pour économiser de l’argent

Prolonger le quart-arrière Kirk Cousins (économiser jusqu’à 22,84 millions de dollars): Le Minnesota a obtenu deux deuxièmes places dans la NFC North et une victoire en séries éliminatoires de l’ère Cousins. C’est de sa faute? Non. Mais cela n’a pas été suffisant non plus. Même encore, Cousins ​​avait une cote de passeur de 107,4 et ce n’est probablement pas encore un joueur avec lequel les Vikings veulent se séparer. C’est donc le moment idéal pour lui donner une prolongation et pousser une partie importante de son hit de 31 millions de dollars dans les années suivantes.

Relâchez le cornerback Xavier Rhodes (économiser 8,1 millions de dollars): Le jeu de Rhodes est tombé d’une falaise. Le All-Pro 2017 a accordé une note de 127,8 aux passants en jetant sa direction en 2019, le troisième plus haut parmi les demi de coin. Et ce n’est que la saison régulière. Le nombre est passé à 155,8 lors des deux matchs éliminatoires des Vikings. Peut-être que si le Minnesota avait une meilleure situation de plafonnement, il pourrait espérer une année de rebond de Rhodes. Ce n’est cependant pas un risque que l’équipe peut se permettre.

Lâcher un tacle défensif Linval Joseph (économiser 10,55 millions de dollars): Il y a plus de 13 millions de dollars d’économies potentielles si les Vikings libèrent Everson Griffen. Cependant, la partie défensive joue toujours au niveau du Pro Bowl. Joseph ne l’est pas. La production de l’attirail de nez a diminué et il a terminé avec une note Pro Football Focus inférieure à 70 pour la première fois depuis 2011. Joseph est un leader défensif, mais les Vikings pourraient trouver un moyen moins cher d’arrêter la course.