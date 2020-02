5 équipes de la NFL qui pourraient être les prochaines à briser une longue sécheresse du Super Bowl

Cinquante ans se sont écoulés entre les défilés du Super Bowl dans les rues de Kansas City, mais les chefs l’ont fait. Ils ont brisé une sécheresse de championnat de la NFL qui a duré plus de six équipes différentes (les Ravens, les Texans, les Jaguars, les Panthers, les Buccaneers et les Seahawks) ont été des franchises professionnelles.

Bien que la parité puisse être un produit de l’ère du plafond salarial de la NFL, la ligue reste une terre de nantis et de démunis. Douze des 32 équipes de la ligue (37,5%!) N’ont jamais remporté de Super Bowl. Quatre de ces équipes – les Lions, les Browns, les Jaguars et les Texans – n’y sont même jamais allés.

Mais la saison 2019 a été une relève de la garde, et 2020 pourrait en apporter plus. Voici les équipes les plus susceptibles de briser leurs longues sécheresses du Super Bowl la saison prochaine.

Dernière apparition au Super Bowl: 2000

Dernière victoire au Super Bowl: jamais

Le Tennessee, 9-7 au cours de chacune de ses quatre dernières saisons, a fait une course de Cendrillon dans les séries éliminatoires de l’AFC cet hiver. Les Titans ont évincé les champions en titre de la NFL (Nouvelle-Angleterre) et l’équipe avec le meilleur record de la ligue (Baltimore) avant que leur course ne prenne fin à Kansas City. Cette intersaison, plusieurs pièces mobiles pourraient fixer leur plafond de post-saison.

Ryan Tannehill et Derrick Henry, les deux éléments les plus importants de leur passage d’un record de 2-4 à un finaliste de l’AFC, devraient tous deux être des agents libres en 2020. Alors que Tannehill semble être un candidat évident pour être étiqueté en franchise, déterminer ce que faire avec Henry – un bulldozer à usage intensif à l’ancienne d’un hayon qui n’attrape pas beaucoup de passes – sera une décision plus difficile. L’équipe devra également apporter quelques améliorations à une défense classée 16e en termes d’efficacité.

En fin de compte, les espoirs du Super Bowl du Tennessee peuvent se résumer à savoir si vous pensez ou non que la percée de Tannehill en 2019 est durable. Peut-il être le quart-arrière qui a fini en tête de la ligue au classement des passeurs l’automne dernier? Ou reviendra-t-il à sa forme de “peu / assez bien” des Dolphins comme il l’a fait tard dans les séries éliminatoires?

Dernière apparition au Super Bowl: 1977

Dernière victoire au Super Bowl: jamais

En parlant de quarts avec de bons chiffres et un manque de confiance inhérent, voici Kirk Cousins! Statistiquement, Cousins ​​vient de connaître sa meilleure saison en tant que pro pour une équipe 10-6. Il a terminé parmi les six meilleurs quart-arrière de la NFL en:

taux d’achèvement (69,1%)

taux de toucher des roues (5,9%)

verges ajustées par passe (8.7)

et note de passeur (107.4)

Et ça n’avait pas vraiment d’importance! Les Vikings ne sont allés que 1-4 contre les équipes éliminatoires au cours de la saison régulière avant de bouleverser les Saints dans le Wild Card Round (grâce, en partie, à deux grands lancers Cousins). Cette victoire en prolongation a fait place à une défaite sans vie de 27-10 contre les éventuels champions de la NFC à San Francisco.

La bonne nouvelle est que la plupart des membres clés de cette équipe de 10 vainqueurs seront de retour en 2020. Cousins ​​entre dans la dernière année d’un contrat de 84 millions de dollars sur trois ans entièrement garanti, donc la pression sera sur lui pour qu’il dépasse les attentes une fois plus avant de frapper potentiellement l’agence libre. Il aura encore Stefon Diggs et Adam Thielen (qui a raté un temps prolongé en 2019 en raison de blessures) et Dalvin Cook pour alléger sa charge hors du champ arrière.

Certains sacrifices devront peut-être être faits de l’autre côté du ballon. Everson Griffen était toujours un monstre à sa saison de 31 ans, enregistrant 9,5 sacs et 27 coups sûrs QB entre 17 matchs en saison régulière et les séries éliminatoires, mais il sera un agent libre pour une équipe qui a actuellement … NÉGATIF ​​- 12 MILLIONS $ CAP SPACE – QUOI? COMMENT?

Cela va rendre difficile l’amélioration en 2020. Les Vikings espèrent mieux que le directeur général Rick Spielman rédige bien ce printemps.

Dernière apparition au Super Bowl: 1994

Dernière victoire au Super Bowl: jamais

Les Bills ont une défense de calibre Super Bowl. La question est de savoir si Josh Allen peut continuer à devenir un quart-arrière de calibre Super Bowl.

Il a montré des signes d’être à la hauteur de son statut de brouillon parmi les 10 premiers. Le diplômé du Wyoming aux armes massives s’est amélioré de façon générale lors de sa deuxième saison dans la NFL, réduisant son taux d’interception de près de moitié grâce à une prise de décision nettement meilleure en aval. Il était toujours beaucoup plus efficace en tant que briseur de jeu à triple menace qu’un quart-arrière de ralliement de troupes, et cela a gêné Buffalo en 2019. Allen avait besoin de 46 passes pour lancer 264 verges dans une défaite contre les Texans lors de son premier départ en séries éliminatoires.

Des stars en herbe comme Tre’Davious White, Tremaine Edmunds et Ed Oliver garderont les Bills en orbite éliminatoire. Allen peut les pousser plus loin s’il peut continuer cette trajectoire ascendante – bien qu’un peu plus d’aide puisse fournir un coup de pouce supplémentaire qui déverrouille son potentiel.

4. Cleveland Browns

Dernière apparition au Super Bowl: jamais

Dernière victoire au Super Bowl: jamais

Rappelez-vous quand nous étions vraiment excités par les Browns? Ils étaient les favoris de la pré-saison pour remporter l’AFC North! Puis, comme ils l’ont fait chacune des 12 dernières années, ils ont conclu une autre saison décevante avec un record perdant.

Les champions de la NFL de 1964 ont une solide collection de talents bruts qui était inférieure à la somme de ses parts sous l’entraîneur-chef Freddie Kitchens. Le propriétaire de l’équipe, Jimmy Haslam, a engagé le coordinateur offensif Kevin Stefanski loin des Vikings pour remplacer les cuisines, améliorant son combo WR / RB de Thielen / Diggs / Cook à Odell Beckham Jr., Jarvis Landry et Nick Chubb. Sa première tâche sera de réparer Baker Mayfield, qui a rétrogradé après avoir terminé fort sa campagne de recrues.

Transformer la défense en une unité stable sera une autre préoccupation pour Stefanski. Des joueurs comme Joe Schobert, Larry Ogunjobi, Denzel Ward et Myles Garrett (en supposant qu’il revienne de sa suspension pour une durée indéterminée pour avoir masqué Rudonph Mason sur la tête) donnent aux Browns un noyau solide et jeune pour construire. Avec un créneau de tirage élevé en 2020 et près de 50 millions de dollars de dépenses cette intersaison, il y a encore beaucoup d’espoir à Cleveland.

Dernière apparition au Super Bowl: oh mec, vous êtes sûrs que vous êtes prêt à en parler?

Dernière victoire au Super Bowl: jamais

Il n’y avait qu’une poignée de candidats pour occuper ce dernier poste. Les Falcons, Bengals, Cardinals, Lions, Chargers et Jets existent tous depuis au moins 50 ans. Seuls les Jets ont remporté un Super Bowl – il y a 51 ans. LA aurait été un bon choix ici, mais avec l’avenir de Philip Rivers soudain en mutation, qui sait ce que les Chargers feront ensuite. Au lieu de cela, allons-y avec l’équipe qui a terminé 2019 sur un radiateur 6-2 qui a sauvé le travail de l’entraîneur-chef Dan Quinn.

Les Falcons apportent un ancien quart-arrière MVP fiable à la table. Matt Ryan, qui n’atteindra peut-être plus jamais ses sommets en 2016, a quand même lancé le ballon plus que quiconque dans la ligue en 2019 (et, dans une note connexe, a été renvoyé plus que quiconque sauf Kyler Murray). Il peut lancer l’un des meilleurs tandems WR de la ligue en Julio Jones et Calvin Ridley, bien que le fin du Pro Bowl Austin Hooper soit peut-être à la porte car il doit faire face à une augmentation massive pendant la saison morte.

Atlanta devra réparer sa défense décevante tout en marchant sur la corde raide de l’espace de plafond salarial extrêmement limité – seules trois équipes de la NFL devraient avoir moins à dépenser ce printemps. Les Falcons n’étaient pas très efficaces de chaque côté du ballon la saison dernière et n’ont pas vraiment beaucoup de place pour ajouter de l’aide en dehors du repêchage. Leur rallye tardif les a également propulsés à la deuxième place de la NFC South. Cela signifie qu’au lieu d’affronter une équipe de Washington, Detroit et Arizona en 2020, ils auront les Cowboys, les Vikings et les Seahawks.

Ouais, les Falcons pourraient ne pas être une équipe éliminatoire l’année prochaine.