5 équipes qui «auraient dû» gagner la Ligue des champions mais ont perdu la finale

La Ligue des Champions est le tournoi le plus prestigieux au niveau des clubs et tous les joueurs rêvent d’avoir l’Orejona entre leurs mains, mais seuls quelques privilégiés ont l’honneur d’avoir proclamé champions d’Europe.

Le bonheur de gagner une Ligue des champions est quelque chose d’indescriptible, mais de la même manière que ce tournoi vous fait goûter les miels du succès, il est aussi extrêmement cruel. Plus d’une équipe a touché le titre du bout des doigts mais ils ont fini par s’échapper.

Examinons quelques fins qui “auraient dû” avoir une fin et un gagnant différents.

FC Barcelone (1985/1986)

Le FC Barcelone a atteint la finale de 1986 en tant que grand favori pour remporter le tournoi, mais le Steaua Bucarest a empêché les Catalans de disputer leur première Coupe d’Europe. La finale a été décidée par des pénalités après qu’aucune des deux équipes n’a réussi à briser l’égalité dans les 90 minutes ou en prolongation. Les Espagnols ont raté tous leurs lancers tandis que les Roumains ont marqué deux des quatre.

Pour Steaua, c’était sa première finale de Coupe d’Europe et sa victoire est considérée comme l’un des plus grands exploits de l’histoire du tournoi, surprenant même les vainqueurs avec une équipe formée de membres de l’armée communiste roumaine. Ce triomphe sur le terrain a également signifié une victoire du communisme sur le capitalisme.

Milan (1992/1993)

L’Olympique de Marseille et l’AC Milan s’affrontent à nouveau. L’équipe italienne menée depuis le banc par Fabio Capello et avec des joueurs comme Baresi, Maldini et Van Basten sur le terrain a porté le poids du match et a eu les meilleures chances mais les Français ont été les premiers et les seuls à frapper. A la 43e minute, Basile Boli a marqué le seul but du match mais la polémique a brouillé le premier titre des Français.

Marseille a été impliquée dans un scandale de pots-de-vin et de corruption impliquant le président, Bernard Tapie. Le club finirait par perdre la catégorie en championnat de France, a été dépouillé du titre de champion et sanctionné sans pouvoir disputer les compétitions européennes pendant un an.

Juventus (1996/1997)

La Juventus de Turin a l’honneur douteux d’être l’équipe qui a perdu le plus de finales de Ligue des Champions tout au long de l’histoire du tournoi. De son histoire de défaites, la plus douloureuse et la plus surprenante a peut-être été en 1997 contre le Borussia Dortmund. La Vecchia Signora avait des joueurs comme Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero et Christian Vieri mais la supériorité italienne n’était pas suffisante pour briser l’équipe allemande.

À 34 minutes, la Juventis avait déjà perdu 2-0 et bien qu’en seconde période, Del Piero ait raccourci les distances sur le tableau d’affichage, Ricken était responsable de mettre la finale 3-1.

Milan (2004/2005)

Encore une fois, Milan a fini par perdre une finale de Ligue des Champions, peut-être la plus excitante de ces dernières années. Les Italiens ont mesuré Liverpool avec le signe préféré et dans les 45 premières minutes, ils ont affirmé ce rôle et se sont reposés avec une faveur 3-0 sur le tableau de bord. La finale semblait déjà décidée mais les Anglais n’ont pas abandonné et dans la seconde partie ils ont réussi à lier le match et à forcer l’extension. Les rouges ont réussi à décrocher le titre lors des tirs au but lors de l’une des finales les plus mémorables de l’histoire.

Bayern Munich (2011/2012)

Le 19 mai 2012 est une date que ni les fans du Bayern ni de Chelsea n’oublieront facilement. L’équipe bleue est entrée dans l’histoire en attaquant l’Allianz Arena et en ajoutant les premiers champions de son histoire. Les Allemands ont dominé le match tandis que les Anglais ont subi l’assaut. À la 83e minute, Thomas Müller a battu le 0-0 et le Bayern a joué le titre avec ses mains. Mais à la 88e minute, Didier Drogba a fait taire les tribunes avec une superbe tête en plaçant les planches sur le tableau d’affichage et a forcé l’extension.

La finale a été décidée depuis le point de penalty et Petr Cech est devenu le héros des Anglais qui se sont proclamés champions d’Europe pour la première fois.

