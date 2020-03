5 footballeurs mexicains qui n’ont pas répondu aux attentes

Le football mexicain a été le berceau de grands joueurs à travers l’histoire, qui sont devenus de grandes idoles et références. Cependant, tout n’est pas du miel sur des flocons, et il y avait d’autres joueurs de football qui se promettaient, mais qui ne pourraient jamais être à la hauteur.

ESPN a choisi cinq jeunes prometteurs que sa carrière n’a pas transcendés.

5.- Marco Bueno

Champion du monde U-17 en 2011, l’attaquant a traversé des équipes comme Pachuca, León, Toluca, Chivas et Rayados, mais il n’a jamais pu devenir un type essentiel.

Il joue actuellement au football bolivien et son temps en Liga MX est peu à peu oublié.

4.- Javier Orozco

Il a connu son étape réussie lors du dépassement d’équipes telles que Cruz Azul et Santos où il était champion de la Liga MX, en plus d’être connu pour avoir été le meilleur buteur de la Ligue des champions de la Concacaf.

Cependant, pendant quelques années, il est resté à Ascenso MX avec Tampico Madero, et n’a pas pu franchir la dernière étape pour être une référence pour l’attaque nationale.

3.- Javier Cortés

Souvenu pour son temps à Pumas, où il a été champion en 2011 et étant un élément fondamental de cette réussite, Cortés a progressivement connu une carrière en déclin.

Son niveau a été irrégulier et il a déjà traversé des équipes comme Santos et actuellement à l’Atlético de San Luis. Ses appels à l’équipe mexicaine ne sont qu’un souvenir, car il n’a pas pu se consoler en idole.

2- Guarau taufique

Il a eu une grande performance en Coupe du monde U-20 en 2011 et après ses débuts avec les Tecos, il a rapidement attiré l’attention de l’Espanyol de Barcelone et on pensait qu’à l’avenir, il serait l’un des joueurs de base du Tri.

Cependant, Espanyol a décidé de ne pas l’acheter et est retourné au Mexique avec Tigres, où il n’a pas pu trouver de régularité, et qu’il lui était difficile d’aller à Ascenso MX avec Alebrijes. Il joue actuellement au Nicaragua.

1.- Enrique Esqueda

Carlos Reinoso a déclaré un jour qu’Esqueda était un meilleur attaquant que «Chicharito» Hernández, cependant, son niveau n’a jamais fini de convaincre et il a traversé plusieurs équipes telles que América, Pachuca, Atlas, Tigres, Veracruz et Jaguares. Il joue actuellement en Inde.