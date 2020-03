5 idées horribles pour ramener le sport pendant la pandémie de coronavirus

Ce n’est pas un bon signe que le monde du sport n’est fermé que depuis quelques semaines, et cela fait déjà des mois.

L’attente du retour du sport va se poursuivre encore plus longtemps – c’est indéniable à ce stade.

Et les ligues du monde entier seront confrontées à un défi sans doute plus difficile pour décider quand et comment ramener le sport. En l’absence de vaccin disponible pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, les ligues courent le risque de déclencher une résurgence du coronavirus en organisant des événements dans des stades bondés. Aucune ligue ou équipe ne veut être celle qui provoque un autre match nul.

Mais d’un autre côté, le sport est une distraction. Et les gens se tournent souvent vers le sport et le divertissement pour échapper temporairement à une situation troublante. Ce courant de pensée a amené les gens à réfléchir à des moyens de ramener le sport maintenant – ou dès que possible – même si la pandémie n’en est encore qu’à ses débuts.

Soyons honnêtes, cependant: aucune de ces idées ne devrait jamais se concrétiser. Ils sont tous horribles et imprudents, en particulier ces cinq façons proposées de mettre fin à l’arrêt de sport.

5. La téléréalité du BIG3, tournoi de pré-saison

Au moins pour l’instant, cette idée semble se réaliser. Le BIG3, la ligue 3 contre 3 qui entame sa quatrième saison, cherche à organiser un tournoi de pré-saison après avoir initialement placé les participants dans une quarantaine de type émission de téléréalité. La ligue prévoit de tester tous les joueurs et officiels pour COVID-19, et ils ne seront autorisés à participer que s’ils sont négatifs.

Via USA TODAY Sports:

La ligue de basket-ball 3 contre 3 s’est associée à la société de production de médias Endemal, qui a produit l’émission de téléréalité très appréciée “Big Brother”, pour créer une émission de téléréalité en quarantaine et un tournoi de pré-saison de trois semaines à partir de la première semaine de mai. Big3 prévoit également d’ouvrir sa quatrième saison de sa ligue à 12 équipes le 20 juin à Memphis.

“Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe avec le virus. Personne ne peut le contrôler », a déclaré le co-fondateur de Big3, Jeff Kwatinetz, à USA TODAY Sports. “Si cela doit être repoussé d’une semaine ou deux, c’est possible. Mais nous nous sentons très bien de pouvoir être opérationnels en mai. »

Aussi intriguant que cela puisse paraître de regarder Seven-Time All-Star Joe Johnson en quarantaine pendant deux semaines avant de jouer 3 contre 3, il n’y a tout simplement aucune raison à cela. Peu importe comment ils encadrent les précautions, il est impossible de garantir la sécurité des joueurs, des officiels et des membres du personnel – le tout pour un tournoi de pré-saison. Le risque ne vaut pas du tout la récompense ici.

4. L’équipe F1 de Red Bull a été invitée à s’infecter

Le consensus parmi la communauté médicale est que ceux qui sont infectés par COVID-19 et qui se rétablissent n’attraperont pas le coronavirus une deuxième fois – du moins temporairement. Ainsi, Helmut Marko, responsable du développement des pilotes chez Red Bull, a suggéré que les pilotes de son équipe soient intentionnellement infectés par le coronavirus, afin qu’ils puissent reprendre la compétition dès que possible.

Via The Guardian:

“Nous avons quatre pilotes de Formule Un et huit ou 10 juniors”, a-t-il déclaré. «L’idée était d’organiser un camp où nous pourrions combler ce temps mentalement et physiquement quelque peu mort et ce serait le moment idéal pour l’infection à venir.

«Ce sont tous de jeunes hommes forts en très bonne santé. De cette façon, ils seraient préparés au début de l’action. Et vous pouvez être prêt pour ce qui sera probablement un championnat très difficile une fois qu’il aura commencé. »

De toute évidence, cette version tordue et à thème sportif de l’immunité collective ne tient pas compte du fait que les jeunes sportifs ne sont pas insensibles au pire du virus. Un pourcentage important de jeunes – entre 14 et 20% – nécessite une hospitalisation.

Juste une idée horrible, horrible.

3. Jeu de charité NBA

La NBA a été la première ligue sportive américaine à suspendre complètement sa saison, ce qui a déclenché une réaction similaire dans les sports américains et la NCAA. Mais une semaine après la suspension de la ligue, le commissaire Adam Silver a lancé l’idée d’organiser un match de charité avec des joueurs médicalement autorisés – COVID-19 négatifs ou récupérés -.

Via Sports Illustrated:

“Tout simplement parce que les gens sont coincés à la maison et qu’ils ont besoin de diversion et qu’ils doivent être divertis”, a déclaré Silver. «… Dans la mesure où nous avons été les premiers à fermer notre ligue. Dans quelle mesure pouvons-nous être les premiers à redémarrer notre économie. »

Assez s’est déroulé au cours des deux semaines suivantes pour mettre cette idée en attente. Il y a trop de risques quand il s’agit de voyager et de jouer à ce jeu pour en faire plus qu’une idée précoce.

2. La NFL joue en vase clos

La saison de la NFL ne doit pas commencer avant septembre, donc elle a le temps de trouver des plans d’urgence possibles. Mais à ce stade, il est impossible de dire quand ni même si la NFL sera jouée.

Une idée qui ne devrait absolument pas se produire est cette option proposée par Mike Florio de ProFootballTalk:

“Théoriquement, il est possible que la NFL construise au milieu de nulle part un campus sans couronne où tous les joueurs, entraîneurs, entraîneurs, médecins, diffuseurs, officiels, etc. passeraient la saison entière séquestrée du reste du monde, avec jeux joués sur une série de domaines à partir desquels les jeux seraient télévisés, sans personne d’autre. (Je n’ai pas entendu dire que c’est une possibilité, mais c’est une possibilité que la ligue devrait certainement envisager.) »

À moins que ce campus ne soit approvisionné en nourriture, en eau et en produits essentiels pendant quatre mois, la ligue ne peut absolument pas garantir qu’il est «sans couronne». Vous demanderiez également quelque chose qui nécessiterait une construction 24h / 24 pendant une pandémie pour un projet de divertissement ponctuel. Une installation nécessaire pour accueillir toutes ces équipes serait énorme – comme à l’échelle d’un village olympique.

Optiquement, il ne pouvait pas y avoir de pire look pour la NFL que cette idée.

Vous investiriez des millions dans un projet de vanité dans le nord du Nebraska alors que les hôpitaux manquent désespérément de fournitures. Il n’y a aucun moyen que cela soit considéré sérieusement.

1. La saison de Premier League reprend de manière isolée

De manière similaire à la solution de Florio à la NFL, The Independent a rapporté dimanche que la Premier League envisageait de reprendre sa saison dans les Midlands et à Londres en juin et juillet … avec le soutien du gouvernement.

Ils tiendraient cela dans des camps de style Coupe du Monde et garderaient les joueurs isolés de leurs familles.

Via The Independent:

Afin de mener à bien le plan, les clubs et leur personnel seraient confinés dans des hôtels séparés de leurs familles, tout comme dans un tournoi international – bien qu’avec des tests complets et des conditions de quarantaine. L’objectif est de réduire le risque de contracter Covid-19, car un seul cas pourrait faire dérailler l’ensemble du plan.

Pour les raisons pour lesquelles l’idée de la NFL ne se réalisera pas, il serait tout aussi imprudent d’aller de l’avant avec cette idée. Comme le rapport l’indique, il ne faudrait qu’un seul cas de coronavirus pour faire dérailler l’idée. Et nous avons déjà vu des joueurs de Premier League positifs pour le coronavirus.

Il existe des moyens de limiter les risques de contracter le virus, mais il n’existe aucun moyen réaliste de le garantir. Vous envisagez de gagner de l’argent pendant une pandémie – c’est aussi simple que cela.

.