5 joueurs sur le point d’être surpayés

C’est encore cette période de l’année: la soi-disant «frénésie d’agent libre» de la NFL, lorsque les équipes de la ligue surpaient pour les joueurs qui ne pouvaient pas gagner de deuxième contrat avec les équipes qui les avaient repêchés.

Wooo. Passionnant.

Bien sûr, les franchises les plus intelligentes resteront au début de la période, laissant les autres équipes influencer les plus grands noms avec des contrats ridiculement importants. Les équipes qui réussissent comme les Patriots et les Ravens attendront leur temps et attendront que de bonnes affaires émergent. Cela se produit chaque année et 2020 ne sera pas différent.

Jetons donc un coup d’œil dans un proche avenir et déterminons quels joueurs seront surpayés en agence libre pendant l’intersaison. J’ai également suggéré une alternative moins chère pour les équipes insistant sur la signature d’un joueur à ce poste particulier.

1. Anthony Harris, FS Vikings

Chaque fois que Harris signe, il devrait donner au moins 10% de sa prime de signature à Pro Football Focus, qui a classé le joueur de 28 ans comme la meilleure sécurité du football au cours des deux dernières saisons et semble conduire le battage médiatique qui l’entoure. J’ai regardé quelques-uns des matchs de Harris sur bande et je ne l’ai pas vu. Alors j’en ai regardé un peu plus et… toujours rien. Ne vous méprenez pas, Harris est une solide sécurité sur le terrain, mais en dehors de quelques interceptions acrobatiques, il ne passe pas beaucoup de temps autour du ballon. Son athlétisme est sa meilleure caractéristique, mais il n’a pas l’instinct d’autres sécurités de haut niveau comme Earl Thomas ou Tyrann Mathieu, c’est pourquoi il n’accumule pas beaucoup de plaqués et fait rarement des jeux en dehors du milieu profond. Je ne pense pas qu’il ait autant d’impact sur un jeu, mais il sera payé comme un joueur qui le fait – Over The Cap devrait lui faire gagner 14 millions de dollars par an.

Alternative moins chère: Tre Boston, FS Panthers

Harris a de meilleures compétences de balle, mais Boston est un joueur plus actif qui fait également un travail décent en jouant le rôle de terrain central. Aucun ne va transformer un secondaire mais ils sont tous les deux fiables. La grande différence: Boston ne coûtera pas plus d’une équipe à 8 millions de dollars par saison. Et même cette projection pourrait être sur le côté haut.

2. Jadeveon Clowney, DE Seahawks

Clowney est dans un endroit étrange où il est sous-estimé par la plupart des fans de la NFL, mais il va probablement aussi être payé en trop pendant cette intersaison. C’est un grand défenseur de pointe qui, de temps en temps, se transforme en une performance dominante qui rappelle à tout le monde qu’il est un monstre. Nous ne le voyons tout simplement pas assez, principalement en raison du fait qu’il dépend encore trop de son immense talent physique pour battre les bloqueurs. Clowney est juste assez talentueux et productif pour exiger de l’argent record, mais pas assez bon pour en valoir la peine. Une équipe va donner au premier choix de 2014 un accord à neuf chiffres. Il est peu probable qu’il en voie la fin.

Alternative moins chère: Robert Quinn (équipe 2019: Cowboys)

On dirait que Quinn est dans la ligue depuis toujours, mais il n’a que 29 ans et vient de terminer une saison de 11,5 sacs. Il a également dirigé la NFL dans la métrique de taux de réussite Pass Rush de ESPN deux saisons consécutives. On pourrait penser qu’un joueur comme celui-ci aurait d’énormes offres à venir, mais une équipe devrait pouvoir décrocher le vétéran pass rusher pour un accord similaire à celui que Justin Houston a obtenu à Indianapolis la dernière intersaison.

3. Robby Anderson, WR Jets

Chaque infraction pourrait utiliser un joueur comme Anderson. Il est l’un des récepteurs les plus rapides de la ligue et fait un bon travail de suivi du ballon en l’air. Toute équipe dépourvue de pass-stretcher lui donnera un coup d’œil, et il ne sera pas surprenant que les enchères conduisent Anderson à décrocher un contrat d’une valeur d’environ 12 millions de dollars par saison. C’est un peu trop pour un gars qui exécute un arbre de parcours limité et qui aura du mal à gagner des cibles de manière cohérente sans aide schématique supplémentaire. Anderson est une bonne option n ° 2 mais pas beaucoup plus.

Alternative moins chère: Breshad Perriman (équipe 2019: Buccaneers)

Il a été présenté comme une menace profonde depuis son départ de Baltimore, mais son bref passage en tant que WR1 des Buccaneers à la fin de la saison dernière a montré qu’il avait un peu plus à jouer. Et, contrairement à Anderson, Perriman ne cassera pas huit chiffres du salaire annuel.

4. Jack Conklin, RT Titans

Il y a un Jack Conklin dans chaque classe d’agent libre: un joueur hautement repêché qui était juste assez solide pour éviter le label redouté de «buste» mais pas assez bon pour convaincre l’équipe qui l’a rédigé de renoncer à un gros deuxième contrat. Une équipe vous fera savoir ce qu’ils pensent d’un joueur avec leurs actions. Les Titans étant cool avec Conklin frappant le marché libre devrait être un drapeau rouge. Tout comme l’insistance du personnel d’entraînement à fournir à Conklin une aide supplémentaire pour la protection des laissez-passer – une chose qui remonte aux anciens membres du personnel du Tennessee. Quelle que soit l’équipe qui se retrouve avec l’attaquant droit de 25 ans, elle paiera une prime pour le blocage des bonnes courses et le blocage des passes médiocres.

Alternative moins chère: Demar Dotson, RT Buccaneers

Personne ne sera enthousiasmé par la signature de Dotson, qu’il soit composé de saisons consécutives de production solide. Il ne donnera pas à une équipe le genre de course qui bloquera Conklin, mais il est un protecteur de passe plus cohérent à un tiers du prix.

5. Austin Hooper, TE Falcons

Regardez la production de Hooper (1447 verges et 10 touchés depuis 2018) et reprenez (deux hochets de Pro Bowl avant son 26e anniversaire) et vous pourriez penser qu’il est à l’aube de la célébrité. Mais il ne se démarque pas vraiment lorsque vous le regardez sur bande. Il est un coureur de route OK mais pas un monstre au point de capture comme certains des autres bouts étroits que nous avons vus dans l’histoire récente. Les chiffres le confirment également. Selon Pro Football Focus, plus de 75% de la production de Hooper est attribuable à la couverture de zone, la note la plus élevée de la ligue. Et il n’a pas été particulièrement doué pour battre la couverture des hommes. Une équipe devra probablement abandonner l’argent de Gronk pour débarquer Hooper, et ce n’est pas ce genre de joueur.

Alternative moins chère: Eric Ebron, TE Colts

Hooper est un bien meilleur bloqueur qu’Ebron, mais ce n’est pas exactement une force. En d’autres termes, vous ne signez pas Hooper pour son blocage. Donc, si une équipe recherche une menace de réception à la position finale serrée, Ebron pourrait être une meilleure option qui coûtera beaucoup moins.

