5 joueurs vénézuéliens les mieux payés de la MLB pour la saison 2020

Par Fernando Martínez | 25 mars 2020Miguel Cabrera est le joueur né au Venezuela qui aura le plus haut étage de cette grande saison | Ron Vesely / .

Miguel Cabrera gagne en moyenne 31 millions de dollars par saison et a encore 4 ans avec les Tigers de Détroit | Rich Schultz / .

José Altuve gagne plus de 23 millions de dollars par an avec les Astros de Houston et il lui reste encore 5 ans sur son contrat actuel | Mark Brown / .

Elvis Andrus gagnera 15 millions de dollars cette année 2020 avec les Texas Rangers et ils ont encore 4 ans pour aller de leur accord signé en 2015 | Ralph Freso / .

Ronald Acuña Jr. gagnera 12,5 millions de dollars par an sur son contrat qui expire en 2029 avec les Braves d’Atlanta | Brace Hemmelgarn / .

Eugenio Suárez gagnera 11 millions de dollars par saison avec les Reds de Cincinnati jusqu’en 2026 | Jamie Sabau / .