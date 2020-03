5 options (JR Smith, Dion Waiters incluses) pour améliorer le banc

Les Lakers de Los Angeles se sont assis sur la touche et ont regardé leurs collègues résidents du Staples Center, les Los Angeles Clippers, améliorer une équipe déjà profonde avec un échange pour Marcus Morris et une reprise de Reggie Jackson (qui a marqué 13 points) dans une victoire sur les Philadelphia 76ers dimanche).

Les Lakes ont répondu en attrapant le frère de Marcus, Markieff Morris, mais ils ont renoncé à Troy Daniels dimanche pour faire un autre pas. Alors, qui devraient-ils saisir avec cette place sur la liste? Classons quelques-unes des options, y compris un couple qui devrait être TRÈS familier avec LeBron James.

1. Tyler Johnson

J’aime vraiment l’idée que les Lakers aient un gardien de ballon pour la deuxième unité afin qu’ils n’aient pas à donner autant de minutes de séries éliminatoires à Rajon Rondo (bien que, pour me disputer, les Playoff Rondo soient une vraie chose) . Johnson peut le faire tout en jouant une bonne défense à l’autre bout du terrain.

2. Dion Waiters

Les Lakers s’entraîneront avec l’ancien Heat Guard cette semaine, et l’espoir est que la pression ne sera plus de lui en tant qu’option de banc profond pour produire comme il l’a fait il y a quelques années pour le Heat. C’est un tireur d’élite à distance, un atout précieux pour une équipe qui pourrait utiliser un autre tireur.

3. J.R. Smith

ALLONS!! FAISONS LE!!

C’est surtout pour les fans. Nous avons besoin d’une réunion Smith et LeBron dans nos vies, vraiment trop. Aussi: Smith a tiré 37,3% au plus profond de sa carrière.

Hélas, Smith a dit qu’il n’avait pas eu de nouvelles des Lakers le mois dernier…

… Et puis il y a cette nouvelle lundi matin:

4. Allen Crabbe

Écoutez-moi. Il était horrible avec les Hawks et pire avec les Timberwolves. Mais je me demande s’il trouve son coup de trois points normalement solide avec plus d’espacement et moins de pression à Los Angeles.

5. Lance Stephenson

Un peu comme la signature de Smith ci-dessus, ce serait très amusant pour les fans. Mais il y a aussi le fait que l’ancien souffleur d’oreille LeBron James a été BON en Chine:

