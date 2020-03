5 questions sur la saison universitaire de basket-ball, réponses

Nous sommes à moins d’une semaine du dimanche de sélection, ce qui signifie qu’il est temps de recommencer à prêter attention au basket-ball universitaire. Ce n’est pas grave si vous n’avez pas regardé l’action depuis novembre. Nous ne jugeons pas.

Mais évidemment, il y a beaucoup de choses que vous avez manqué au cours des derniers mois, et avec le tournoi NCAA qui commence dans littéralement moins de deux semaines, un rappel pourrait être bien, non?

Eh bien, nous sommes là pour vous aider et vous mettre au courant de la saison universitaire de basket-ball. Voici quelques-unes des questions percutantes du basketball universitaire auxquelles il fallait répondre avant March Madness.

5. Zion Williamson est parti et j’aime les dunks. Où puis-je trouver des dunks?

Malheureusement, oui, Zion Williamson est parti. Mais pour les amateurs de dunk là-bas, le basket-ball universitaire a quelques joueurs qui pourraient faire des tournois profonds et punir la jante dans le processus.

Apprenez à connaître le nom d’Obi Toppin si vous ne l’avez pas déjà fait. Le deuxième étudiant de Dayton est un choix de loterie projeté dans le prochain repêchage de la NBA, et il a l’habitude de transformer des jeux réels en un concours de dunk impromptu. Le mec a sérieusement jeté une affiche, un dunk inversé et eastbay (entre les jambes!) Sur des possessions consécutives samedi.

Bien que Toppin soit probablement le plus créatif avec ses dunks en jeu, il n’est pas seul dans le club des 100 dunk cette saison. Le senior du Kansas, Udoka Azubuike, est en mesure de battre le record du pourcentage de buts inscrits en Division I (il est à 74,6%. Le record est de 74%) grâce en grande partie à son trempage implacable. Avec un cadre de 7 pieds et 270 livres, Azubuike a été presque impossible d’arrêter cette saison car aucune autre équipe n’a de corps pour lui correspondre.

4. Je n’arrête pas d’entendre que le basketball universitaire est en baisse cette année. Qu’est-il arrivé?

C’est une question compliquée avec une variété de facteurs à considérer. Le premier facteur devrait être les premiers participants au repêchage NBA de l’année dernière. Il y avait 84 sous-classes qui se sont déclarées pour le projet de 2019, ont gardé leur nom et 44 d’entre elles n’ont pas été rédigées. Cela signifie que le basket-ball universitaire a essentiellement perdu 44 joueurs avec un potentiel professionnel pour cette saison. C’est une perte stupéfiante à tous les niveaux, et cela ajoute certainement de la crédibilité au récit «Le basket-ball universitaire est en baisse».

La NCAA s’est également blessée en ce qui concerne les perspectives les plus talentueuses pour une classe de repêchage 2020 déjà faible. Des joueurs comme LaMelo Ball et James Wiseman – à part trois matchs pour Wiseman – ne faisaient pas partie de cette saison de basket-ball universitaire en raison de problèmes d’admissibilité. Et la NCAA ne semblait pas disposée à travailler avec les joueurs pour parvenir à une résolution qui préservait leur éligibilité sans une longue suspension. R.J. Hampton – un autre choix de loterie potentiel – a choisi d’aller en Nouvelle-Zélande au-dessus des cerceaux d’université du Kansas. Le choix probable n ° 1 Anthony Edwards fait partie d’une mauvaise équipe de Géorgie. Il n’y a ni Trae Young ni Zion cette saison.

Lorsque vous retirez toutes ces jeunes stars du jeu, le produit global souffre.

3. Quelles équipes dormeuses devrais-je surveiller?

Heureux que vous ayez demandé! Cela joue en quelque sorte dans la réponse précédente. Avec une année «en panne» dans le basket-ball collégial, cela représente une opportunité pour de bonnes mais pas bonnes équipes de faire un tournoi profond. Les équipes non-Power 5 comme San Diego State, Dayton et Gonzaga vont concourir pour 1 possible graines cette année. Je ne les appellerais pas des dormeurs, mais ce ne sont certainement pas des sangs bleus.

Sans l’avantage de voir les matchs et le support, Creighton, Butler, Oregon, Virginia et Texas Tech pourraient tous faire des runs au Final Four à Atlanta.

2. Duke est-il bon?

L’année dernière, Duke ressemblait à une équipe dominante et perdait encore en Elite Eight. Cette année, cependant, a été une saison étrange pour Duke. Les Blue Devils ont commencé la saison en battant le Kansas. Ils ont ensuite perdu sur leur terrain natal face à Stephen F. Austin trois semaines plus tard. Et en février, Duke a perdu trois des quatre matchs – tous contre des équipes non classées.

Mais pour répondre à la question, oui, Duke est bon. Et je limiterais cette qualification à «bonne».

Vernon Carey Jr. est un très grand homme. Tre Jones est un garde très duc. L’entraîneur K est toujours là. Duke pourrait faire une course profonde, mais il pourrait aussi perdre contre une mauvaise équipe et personne ne serait surpris.

1. Y a-t-il un vrai favori pour tout gagner cette saison?

Vous entendrez probablement de nombreux experts dire qu’il n’y a “PAS DE GRANDES ÉQUIPES DOMINANTES” cette année, et je n’irais pas nécessairement aussi loin. Au cours des deux derniers mois, les Kansas Jayhawks – même dans une saison de controverse – se sont retrouvés dans une position de Great Team ™ ️.

Les Jayhawks ont remporté 16 matchs de suite (dont une victoire à Baylor alors n ° 1), sont restés invaincus sur la route en Big 12 et ont balayé le classement avancé. Le Kansas est au point où il pourrait sauter complètement le tournoi Big 12 tout en obtenant la tête de série n ° 1. Il est déjà verrouillé.

Nous savons déjà qu’Azubuike présente des cauchemars de confrontation pour les adversaires. Mais le Kansas n’est pas une équipe composée d’un seul homme. Le gardien de deuxième année Devon Dotson est un candidat au titre de joueur de l’année. Marcus Garrett est parmi les meilleurs défenseurs du périmètre du pays. Le Kansas devrait être considéré comme le favori.

Je dirais également que Dayton répond aux critères de Great Team ™ ️. Alors ne laissez pas les têtes parlantes vous tromper. Il y a du très bon basket joué en haut du classement.

.