5 raisons pour lesquelles l’avenir de Barcelone est plus encourageant que celui du Real Madrid

Le FC Barcelone ne traverse pas le meilleur moment de sa vie sportive. Ni pour le pire. Au-delà des racines noires, les Catalans ont des pousses vertes qui les placent en tête du classement et leur font voir l’avenir avec optimisme. Ils n’ont pas dit leur dernier mot et voient les détails être en avance sur le Real Madrid.

1. Bartomeu quitte

Pour de nombreux culés, la meilleure nouvelle que l’on puisse attendre. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles les élections pourraient être avancées, nous nous appuyons sur des données réelles et confirmées. À l’été 2021, il y aura des élections au Camp Nou et la chose la plus logique est que Bartomeu sort avec toute son équipe. Les partenaires décideront.

2. La portée d’un ex prêt à franchir le pas

Le nombre d’anciens footballeurs de la carrière de culé désireux de gagner en importance dans la structure du club est l’une des choses qui excitent le plus les respectables du Camp Nou. Xavi Hernández, Carles Puyol, Víctor Valdés … et qui sait si Iniesta et Piqué. Pouvez-vous imaginer revoir tout le monde ensemble?

3. Ansu Fati

Ansu Fati est l’enfant merveilleux du Camp Nou. La fin a des étapes pulvérisées et avec seulement 17 ans, c’est déjà un régime Blaugrana régulier. Ansu promet de ne pas être une fleur de jour et a déjà proposé sa candidature pour être la nouvelle idole.

4. Les années Messi

Ansu Fati sera la nouvelle idole, mais ce sera quand Lionel Messi le voudra. L’Argentin est en pleine forme et veut continuer à porter l’élastique de Barcelone. L’étoile consolidée. Le Real Madrid, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ne l’a pas trouvé.

5. Barcelone B est meilleur que le Real Madrid Castilla

Barcelone gagne également dans les filiales du Real Madrid. Les culés, dans le groupe 3, sont troisièmes avec 45 points. Le Real Madrid Castilla est septième avec 36. De plus, des personnages comme Riqui Puig se distinguent dans la carrière de Blaugrana. Les jeunes blancs ne brillent pas.