5 raisons pour lesquelles le Real Madrid devrait craindre Messi dans cette Classique

L’équipe merengue doit être consciente du danger d’avoir l’Argentine contre elle, ce qui est bien connu du nombre de fois où elle a été mesurée. Nous examinons certaines données pour croire qu’aujourd’hui peut être important.

1. Moment actuel en Liga

Lionel Messi vient de ne pas avoir marqué ou aidé en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-1) contre Naples, mais a signé 4 buts et 6 passes décisives lors des 3 derniers matchs de championnat national. 10 interventions dans les 12 derniers buts de son équipe en Liga. C’est dit bientôt.

2. Les précédents après avoir marqué un poker

Rosario a signé 5 matchs de 4 buts en tournoi national, contre Valence et le RCD Espanyol en 2012, Osasuna en 2013 et Eibar en 2017 et 2020. Au cours des quatre précédents, il a marqué un but dans 2 des 4 chocs ultérieurs, ce qui se traduit par un score consécutif de 50% après le poker en question, un pourcentage non négligeable.

3. Les saisons jouées par les deux classiques en Liga et non marquées au match aller

L’Argentin n’a pas pu voir la porte lors du choc du premier tour (0-0). Jusqu’à huit fois, il n’a pas marqué au premier tour et a joué au deuxième. Les huit précédents ont laissé 10 buts, concentrés en 5 départs et sans voir de but dans 3 d’entre eux:

2006-07 ne marque pas au match aller + 3 buts en rond

2009-10 ne marque pas au match aller + 1 but en ronde

2010-11 ne marque pas au match aller + 1 but en ronde

2011-12 ne marque pas non plus

2013-14 ne marque pas au match aller + 3 buts en ronde

2014-15 ne marque dans aucun

2015-16 ne marque en aucun

2016-17 ne marque pas au match aller + 2 buts en ronde

4. Comment les Classiques de la Ligue se sont déroulées suivies d’un match de Ligue des Champions

Le Real Madrid a remporté 3 victoires, 3 nuls et 9 défaites lors d’un match contre le FC Barcelone après que les Catalans aient joué en compétition européenne. Le pire n’est pas ce record, mais Lionel Messi a marqué 13 points et distribué 5 passes décisives lors de ces 15 matchs, où il n’a ajouté dans aucune des deux sections qu’à 4 reprises:

1. Real Madrid 2-0 FC Barcelone (sans but ni assistance, 22 octobre 2006)

2. FC Barcelona 3-3 Real Madrid (3 buts, 10 mars 2007)

3. FC Barcelona 2-0 Real Madrid (1 but, 13 décembre 2008)

4. Real Madrid 2-6 FC Barcelona (2 buts et 1 passe décisive, 2 mai 2009)

5. FC Barcelona 1-0 Real Madrid (sans but ni assistance, 29 novembre 2009)

6. Real Madrid 0-2 FC Barcelone (1 but, 10 avril 2010)

7. FC Barcelona 5-0 Real Madrid (2 passes décisives, 29 novembre 2010)

8. Real Madrid 1-1 FC Barcelona (1 but, 16 avril 2011)

9. Real Madrid 1-3 FC Barcelona (1 passe décisive, 10 décembre 2011)

10. FC Barcelona 1-2 Real Madrid (sans but ni assistance, 21 avril 2012)

11. FC Barcelona 2-2 Real Madrid (2 buts, 7 octobre 2012)

12. FC Barcelona 2-1 Real Madrid (1 but, 26 octobre 2013)

13. Real Madrid 3-1 FC Barcelona (sans but ni assistance, 25 octobre 2014)

14. FC Barcelona 2-1 Real Madrid (1 passe décisive, 22 mars 2015)

15. Real Madrid 2-3 FC Barcelona (2 buts, 23 avril 2017)

5. Données Messi visitant le Bernabéu

Il est bien connu que Rosario a eu une bonne frénésie au cours de sa carrière. Les 15 buts en 21 matchs où il a visité des territoires hostiles le corroborent. Cependant, au-delà de ce bon chiffre, il met également en évidence sa séquence sans voir de but dans le Paseo de la Castellana. Contournant ses trois premières réunions, entre 2005 et 2008, il n’a jamais été plus de deux postes banalisés, ce qui est à son tour le record actuel.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!