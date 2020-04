5 raisons pour lesquelles les Bucs peuvent reprendre le NFC en 2020

Si la NFL distribuait des trophées pour avoir remporté l’intersaison, les Buccaneers de Tampa Bay seraient les bénéficiaires évidents. Après avoir atterri Tom Brady et échangé pour Rob Gronkowski, les Bucs ont rempli à peu près tous les trous laissés sur la liste pendant le repêchage.

Les Bucs sont chargés mais nous savons comment les choses ont tendance à aller pour les champions de l’intersaison. À cette époque de l’année dernière, nous nous étions tous convaincus que les Browns étaient des menaces légitimes de gagner l’AFC. Et il y a de nombreuses raisons d’être sceptique à propos de Tampa Bay, avec l’âge de Brady (et le jeu déjà en déclin) en tête de liste.

Mais ce n’est pas ce que nous allons faire ici. Au lieu de cela, nous allons regarder du bon côté des choses et nous concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles les Bucs pourraient être prêts à dépasser le reste des prétendants et à prendre le contrôle de la NFC en 2020.

1. Les Buccaneers sont dus à une régression du chiffre d’affaires (puis à certains)

Je veux dire, celui-ci est évident. Jameis Winston est parti et il a été remplacé par un quart-arrière qui a toujours été excellent pour éviter les revirements. La marge de chiffre d’affaires est volatile d’une année à l’autre, nous nous attendions donc à une régression de la moyenne même si Jameis était derrière le centre. Avec Brady là-bas, cependant, c’est à peu près une garantie que les Bucs amélioreront la marge de chiffre d’affaires de moins 13 qu’ils ont affichée en 2019. Cela va sans dire, mais la marge de chiffre d’affaires est l’un des facteurs les plus importants pour déterminer le résultat d’un Match de la NFL, de sorte que seul devrait augmenter le total de victoires de Tampa Bay de quelques matchs.

2. Les Saints sont dus à une régression du chiffre d’affaires… mais le mauvais type

La Nouvelle-Orléans a dominé le NFC en termes de marge de chiffre d’affaires en 2019, et cela ne se reproduira certainement pas. Avoir Drew Brees au poste de quart aide à éviter les revirements, et il n’est allé nulle part, mais les Saints ont également eu une chance ridicule avec les échappés. Ils ont récupéré 83,3% des échappés dans leurs matchs, un taux qui menait la ligue… d’environ 20%. En plus de cela, les Saints ont joué le 11e calendrier le plus facile de la ligue par DVOA et, même avec la blessure de Brees, ils étaient l’une des équipes les plus saines de la NFL, selon la métrique Lost Outsiders ‘Adjusted Games Lost. En plus de tout cela, les Saints sont allés 6-1 dans les matchs en une possession.

Je choisirais toujours la Nouvelle-Orléans comme équipe à battre dans le NFC South, mais l’écart entre les champions en titre et les Bucs devrait naturellement se réduire.

3. Les 49ers ne gagneront pas à nouveau tous leurs matchs serrés

Le record d’une équipe dans les jeux à une possession peut être trompeur dans certains cas, comme l’explique Ty Schalter de FiveThirtyEight dans cette pièce qui présente le concept de “jeux à pièces”, qu’il définit comme des “jeux … que le modèle de probabilité de victoire d’ESPN a donné à un 60-40 (ou plus étroit) divisé à tout moment avec cinq minutes ou moins restant dans le règlement. ” Cela représente un jeu qui n’était pas aussi proche que le score final l’indique.

Qu’est-ce que cela a à voir avec les 49ers, qui ont disputé 13-3 en 2019? Beaucoup en fait, alors que les Niners ont terminé 7-3 dans ces jeux à pièces. Si les 49ers avaient été du mauvais côté de certains rebonds et que les résultats de ces matchs serrés avaient été inversés, ils auraient terminé avec un dossier de 9-7.

Cela ne veut pas dire que les 49ers étaient en fait une équipe 9-7, mais leur véritable niveau de talent se situe probablement quelque part entre ce record et le record 13-3 auquel ils ont en fait terminé. Ils pourraient être aussi bons qu’il y a un an et terminer avec une fiche de 11-5.

4. Il en va de même pour les Seahawks, qui ont remporté des matchs encore plus serrés

Aussi chanceux que les 49ers aient été dans des matchs serrés, les Seahawks ont été encore plus chanceux, terminant 5-1 dans les parties à pile ou face et 10-2 dans les parties à possession unique. Selon Football Outsiders, les Seahawks ont surclassé leur total de victoires sur Pythagore, qui est basé sur le différentiel de points, par trois matchs entiers.

La différence entre les Seahawks, 11-5 et 9-7, a été ratée par Greg Zuerlein et Chase McLaughlin à la fin du règlement lors de victoires contre les Rams et les 49ers – deux jeux hors du contrôle de Seattle. Si ces coups de pied entrent, les Seahawks ratent les séries éliminatoires et nous ne parlons même pas d’eux en tant que prétendants à la NFC.

En plus de cela, Seattle a terminé avec le cinquième plus petit nombre de matchs perdus ajustés, de sorte qu’ils peuvent s’attendre à quelques blessures de plus la saison prochaine.

5. Les Packers n’étaient pas aussi bons que leur 13-3 implique qu’ils étaient

Après l’intersaison, la formation de Green Bay ne semble pas meilleure qu’elle ne l’était la dernière fois qu’elle l’a vu jouer à un match de football. Normalement, nous considérons que c’est une bonne chose pour une équipe qui a terminé avec 13 victoires. Mais les statistiques sous-jacentes des Packers suggèrent qu’ils étaient plus proches d’une équipe de 9 victoires. Ils ont surclassé leur total de victoires de Pythagore par quatre matchs! Sur la base de DVOA, ils ont joué au niveau d’une équipe de 10 victoires tout au long de la saison 2019.

Maintenant, Aaron Rodgers a un an de plus, peut-être un peu plus en colère contre ses entraîneurs, et les groupes de receveurs et de demi de coin ne sont pas mieux. Les Packers peuvent avoir besoin de chance pour revenir aux éliminatoires. Passer du haut du classement NFC est fondamentalement un verrou.

Les Buccaneers ont déjà fermé beaucoup de terrain sur l’élite de la NFC avec leurs ajouts hors saison. La régression statistique pourrait faire le reste du travail pour eux alors qu’ils cherchent à percer en tant que prétendants au Super Bowl.

