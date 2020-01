5 Super Bowl enregistre que les Chiefs et les 49ers pourraient battre en 2020

Dans le grand schéma des choses, 54 Super Bowls n’est pas beaucoup de jeux.

Cela laisse de nombreuses opportunités pour des performances record. L’année dernière seulement, la victoire de 13-3 des Patriots contre les Rams a été le Super Bowl avec le score le plus bas de tous les temps et le plus long botté de dégagement jamais réalisé. Cela a également donné aux Patriots une autre chance d’étendre leur domination sur les records.

En 2018, la victoire de 41 à 33 des Eagles contre les Patriots dans le Super Bowl 52 a enregistré 17 records.

Ne vous y trompez pas, plus de records seront battus dans le Super Bowl 54. Voici cinq qui pourraient être particulièrement vulnérables lorsque les Chiefs et les 49ers se rencontreront à Miami:

Plus grand nombre de verges au sol dans un Super Bowl

Record actuel: 204 mètres

Détenteur du record: Washington porteur de ballon Timmy Smith (Super Bowl XXII)

Les 49ers défensifs Raheem Mostert ont terminé le championnat NFC avec 220 verges au sol – le deuxième record d’un joueur en séries éliminatoires. Cela aurait suffi pour établir un record du Super Bowl.

Pourrait-il recommencer dans le Super Bowl 54? Bien sûr, pourquoi pas?

Les 49ers pourraient être privés de Tevin Coleman après que le porteur de ballon a subi une luxation de l’épaule lors de la victoire de l’équipe contre les Packers. San Francisco peut élever Matt Breida à la deuxième place du tableau des profondeurs si Coleman est absent, mais les chefs devraient néanmoins s’attendre à une bonne dose de Mostert.

D’une part, la journée de 220 mètres de Mostert contre Green Bay était la première fois de sa carrière qu’il éclipsait même 150 mètres. De l’autre, les Chiefs ont alloué 4,9 verges par tentative de précipitation en saison régulière (quatrième en NFL).

La défense contre la course de Kansas City a été meilleure en séries éliminatoires, mais cela a aidé les Chiefs à avoir une avance significative en seconde période. Si les 49ers sont en tête, ce sera probablement Mostert, Mostert et plus encore Mostert.

Touchés par un joueur dans un Super Bowl

Record actuel: 3 touchés

Détenteurs du record (6 joueurs): James White (Super Bowl LI); Terrell Davis (Super Bowl XXXII); Rickey Watters (Super Bowl XXIX); Roger Craig (Super Bowl XIX); Jerry Rice (Super Bowls XXIX et XXIV)

Mostert a marqué quatre touchés dans le championnat NFC, l’ailier rapproché des chefs Travis Kelce a attrapé trois touchés dans la ronde divisionnaire et le receveur des chefs Tyreek Hill en a attrapé deux dans le championnat AFC.

Il y a plusieurs candidats qui pourraient, à tout le moins, égaler le record avec une journée de trois touchés.

Cependant, la défense radicale de San Francisco pourrait empêcher les meneurs de jeu des Chiefs de partir. Aucun joueur n’a marqué trois touchés contre les 49ers dans un match au cours de la saison 2019. Seuls quatre en ont réussi deux – dont Aaron Jones des Packers dans le championnat NFC.

Pourtant, les parieurs s’attendent à une fusillade, alors n’excluez rien.

La plupart des réceptions par un joueur dans un Super Bowl

Record actuel: 14

Détenteur du record: Les patriotes courent James White (Super Bowl LI)

Au cours des deux dernières saisons, Kelce a affiché des réceptions à deux chiffres en quatre matchs en carrière, y compris la victoire de la ronde divisionnaire contre les Texans. L’ailier rapproché de San Francisco, George Kittle, n’a eu que 13 réceptions dans un match de la semaine 15 contre les Falcons.

Bien qu’aucun des deux joueurs n’ait jamais touché 14 réceptions dans un match auparavant, la position finale serrée pourrait être une énorme partie des deux plans de jeu offensifs.

Kelce pourrait être le moyen de passage des Chiefs pour réussir une défense de 49ers qui a permis le moins de verges par la passe dans la NFL cette saison. Kittle pourrait être la clé des 49ers pour déplacer les chaînes et s’en tenir à leur approche lourde.

Le plus de points de tous les temps par une franchise du Super Bowl

Record actuel: 246 points

Détenteur du record: Patriots de la Nouvelle-Angleterre (11 Super Bowls)

Les 49ers dominaient le livre des records du Super Bowl. Ils sont allés à cinq en 14 ans et les ont tous gagnés. Trois d’entre eux étaient des éruptions par des marges de plus de trois touchés.

Mais au cours des deux dernières décennies et demie, les 49ers n’ont participé qu’à un seul Super Bowl et sont sortis perdants. Cela a ouvert la porte aux Patriots et aux Steelers, qui ont maintenant le plus de titres du Super Bowl avec six chacun. Les 49ers peuvent évoluer à égalité en obtenant leur sixième trophée Lombardi.

San Francisco peut également reprendre son record de points pour le Super Bowl. En six apparitions, les 49ers ont marqué 219 points. C’est 27 derrière les Patriots pour la première place et seulement deux points derrière les Cowboys pour la deuxième.

Récupérer la première place est parfaitement réaliste. Les 49ers ont récolté en moyenne 32,3 points lors de leurs six dernières sorties, éliminatoires comprises.

Le plus long tronçon entre les victoires au Super Bowl

Record actuel: 36 années

Détenteur du record: Colt de Baltimore / Indianapolis (Super Bowls V et XLI)

Les Chiefs ont joué dans les premier et quatrième Super Bowls. Ils ont ensuite passé cinq décennies consécutives sans gagner l’AFC.

Enfin, Kansas City est de retour dans le Super Bowl et il a une chance de remporter un deuxième titre, 50 ans après son premier.

Ce serait le plus long tronçon entre les trophées Lombardi avec une marge assez importante. Les Colt de Baltimore ont remporté le Super Bowl V au cours de la saison 1970 et n’ont gagné à nouveau que bien après le déménagement de la franchise à Indianapolis. Le deuxième titre du Super Bowl des Colts est venu avec Peyton Manning au cours de la saison 2006. C’est long à attendre, mais ça ne vient qu’à 36 ans. Les chefs placeraient la barre 14 ans plus haut.

À ce stade, la seule équipe ayant une chance de battre le record dans un avenir proche serait les Jets. Ils ont remporté le Super Bowl III et n’ont pas participé au grand match depuis. New York a terminé avec un record gagnant une seule fois au cours de ses neuf saisons, de sorte que la sécheresse ne semble pas se terminer de sitôt.