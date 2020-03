50 miles à pied: Et maintenant?

Le week-end avant que tout ne s’arrête, j’ai atteint un objectif d’entraînement majeur avec des descentes consécutives exténuantes totalisant plus de 26 miles et 5 000 pieds de montée. Je me sentais fort et frais tout au long des deux manches, comme si je pouvais continuer pendant des heures et ne jamais me fatiguer.

Tout s’est mis en place. Mon équipement était bon. Mes besoins en nutrition et en hydratation étaient satisfaits. Même ma guérison était à point. Tout s’est réuni au cours de cette période de 48 heures grâce à des années d’expérience, des mois de formation et des jours de planification minutieuse.

Maintenant, moins de deux semaines plus tard, il menace de s’effondrer. Comme tout le monde, je suis confus et en conflit. Les experts disent que courir seul est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire, surtout dans la nature où l’exposition personnelle est limitée. Pourtant, partout où je cours, il y a beaucoup plus de gens sur des sentiers qui étaient vides et sans soucis.

Certaines personnes sur les sentiers exercent des paramètres de distanciation sociale sûrs. Ils s’écartent et vous donnent de l’espace pour passer. Nous nous disons bonjour et nous nous encourageons. C’est mon mode par défaut, même lorsque j’ouvre une piste et que je commence à entrer dans un état de flux indispensable. Mieux vaut donner le bon exemple qu’une période de cloques dont personne d’autre ne se soucie.

Beaucoup de gens ne le sont pas, et leur comportement fait que chaque rencontre est tendue et malvenue. Ils continuent en meute comme si rien n’avait changé, chargeant les collines la tête baissée, sans même grogner lorsqu’ils passent. Ils ont laissé leurs chiens courir à des centaines de mètres devant eux, sans se soucier des règlements en laisse, sans parler de la sécurité et de la sécurité de tous les autres. C’est stressant de courir stressé.

Je m’inquiète des effets sur mon système immunitaire. Certains disent qu’une heure d’exercice est bonne, mais des séances d’entraînement difficiles peuvent vous rendre vulnérable aux infections. La plupart de mes courses en semaine vont d’une heure à deux et mes longues courses s’étendent jusqu’à quatre heures ou plus. Je suis au point de m’entraîner où mes courses sont plus intenses, que ce soit en parcourant de plus longues distances ou en faisant de la vitesse.

C’est trop? Ma condition physique de base m’aidera-t-elle si je tombe malade? Si courir dans les bois est mon salut, peut-il aussi être ma perte? Je m’inquiète de tout cela, qui alimente mon anxiété déjà hyperactive et vide mes défenses. En l’absence de réponses définitives, j’ai fait quelques ajustements.

Tout d’abord, j’ai réduit le nombre de courses hebdomadaires de cinq à quatre avec des jours de repos entre les entraînements pour minimiser l’exposition et donner à mon corps une chance de se reposer.

Deuxièmement, j’ai modifié ma routine de nuit pour faire du sommeil de qualité une priorité encore plus grande. Pas de nouvelles ou Twitter pendant une heure avant l’heure du coucher. Je lis des livres sur la méditation avant de m’endormir, les leçons absorbées dans ma conscience alors que je m’endors.

Troisièmement, j’ai commencé à méditer dès le matin, pendant que ma famille dort, plutôt qu’après mes courses. Je suis reconnaissant à ma famille, bien sûr, mais je manque d’espace pour pratiquer. Ça me manque d’être immobile.

Quatrièmement, j’ai complètement coupé l’alcool et mis davantage l’accent sur la consommation de vrais aliments. En raison de circonstances indépendantes de ma volonté, je suis devenu végétarien, mais c’est un tout autre post.

Tout cela peut sembler extrême, mais il en va de même pour la formation d’un ultra. J’ai pris la décision il y a des années de protéger mes descentes et ces mesures sont tout simplement une conséquence naturelle de l’endroit où ces choix ont mené, bien que sur un calendrier accéléré. J’ai toujours pensé à ces changements de style de vie. Maintenant, ils se sentent nécessaires.

Est-ce que c’est bon? Est-ce sain? Est-ce responsable? Je ne sais pas.

Certains jours, il est égoïste de sortir pour mes courses. D’autres jours, c’est comme la seule chose qui me tient ensemble. Je désire ardemment un retour à la normalité, sachant que c’est bien au-delà de mon contrôle et donc contre-productif de souhaiter des choses qui ne peuvent plus être vraies.

En fin de compte, ce que je crois, c’est que ma formation m’a préparé à ce moment d’une manière que rien d’autre ne peut. Je ne peux pas y renoncer maintenant.