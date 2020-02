50 miles à pied: repos, récupération et regret

24 février 2020 (à 8 semaines de DRB)

J’ai attrapé un rhume. Au moins, je pense que c’était un rhume. Il y avait des douleurs et des frissons, mais pas de fièvre. Il y a eu une toux, mais pas beaucoup de congestion. J’avais mal à la tête et tout ce que je voulais, c’était dormir. En l’absence d’un diagnostic plus précis, je vais continuer et appeler ça un rhume. Quoi que ce soit, cela m’a anéanti.

La règle générale est que tant que les symptômes restent au-dessus du cou, il est bon de continuer à s’entraîner. Honnêtement, je pense que courir avec un léger rhume de tête m’aide à surmonter une maladie. Cette fois, c’est différent. Je peux à peine sortir du lit.

J’avais prévu une grande journée dimanche avec une course plus courte samedi pour atteindre mon objectif de kilométrage et profiter d’un temps exceptionnellement chaud. Au lieu de cela, je traîne dans la maison dans un peignoir et des pantoufles en marmonnant comme Vincent Gigante dans le West Village.

Non seulement mes plans immédiats devraient être annulés, mais mon horaire pour les prochains jours devrait être révisé. Avant de pouvoir faire de nouveaux plans, cependant, j’ai dû abandonner les anciens. C’est à ce moment que la récupération est devenue une bataille mentale.

La première étape est la ventilation. Il n’y a rien de plus frustrant que lorsqu’une course est retirée à cause de facteurs hors de votre contrôle. Mauvais temps? Pas de problème, c’est pourquoi il y a du matériel. Crunch temporel? Levez-vous une heure plus tôt. Mais la maladie? Il n’y a rien que l’on puisse faire pour tomber malade, sauf pleurnicher sur la quantité que ça aspire.

Je n’ai jamais été bon de m’accorder le temps nécessaire pendant l’entraînement, en poussant toujours un peu trop fort quand je devrais me couper un peu. C’est une mauvaise combinaison et cela entraîne souvent des blessures et / ou un épuisement professionnel.

J’essaie de corriger ce comportement cette saison. Après le week-end consécutif qui ne s’est jamais produit, j’avais dessiné une semaine de repos et de récupération pour me concentrer sur l’entraînement en force et laisser le temps aux douleurs mineures de guérir. J’ai pris rendez-vous avec mon massothérapeute pour un travail sur les tissus profonds, toujours un régal.

Pour changer, j’avais hâte de faire une pause. Ensuite, je l’ai fait mordre à cause d’un rhume stupide. Il m’a fallu trois jours pour surmonter la maladie et autant de temps pour me remettre de moi et recadrer le regret en opportunité.

J’ai commencé avec le temps. Qu’est-ce que c’est vraiment? Parce que je marque mon calendrier avec des blocs d’entraînement hebdomadaires et mensuels, je me suis attaché à des objectifs de kilométrage qui ne sont vraiment pas très importants.

En comptant en arrière depuis ma dernière longue course, je me suis rendu compte que tomber malade a entraîné un bloc de repos et de récupération d’une durée de neuf jours. C’est plus long que je ne le souhaiterais, mais pas si longtemps que je perdrais ma forme physique.

Pendant ce temps, j’ai réussi à participer à trois entraînements de musculation, ce qui était l’un de mes principaux objectifs. Les quelques jours que j’ai courus étaient de qualité relativement élevée, se concentrant sur le travail de vitesse sur un terrain plat non technique.

(L’entraînement: une échelle 1-2-3-4, composée d’intervalles – rythme semi-marathon ou environ – d’une durée d’une minute, deux minutes, trois minutes et quatre avec un jogging de récupération de la même durée entre des rafales de vitesse soutenues. Après avoir atteint quatre minutes, j’ai redescendu l’échelle de 3-2-1. C’est un bon entraînement.)

C’est en fait une très bonne utilisation d’une semaine de repos et de récupération, même si elle ne correspondait pas exactement à ce que j’avais prévu. Cela peut sembler simple, mais me donner du mérite pour le travail que j’ai fait m’a aidé à surmonter le regret de ne pas avoir atteint mes objectifs.

Ensuite, j’ai dû encadrer la rentrée dans une formation régulière. J’ai divisé mes semaines en deux catégories: difficile et facile. Ce dont j’avais besoin, c’était d’une redéfinition. Je considérerai cela comme une semaine de bridge. Comment ça pour la flexibilité? Mon nouvel objectif est d’obtenir mon kilométrage et de remonter à un niveau respectable avant deux semaines d’entraînement intense.

L’astuce est que lorsque je recommencerai à courir, je devrai éviter de me sentir trop énergique et flottant, comme un mini-cône. Le fait de savoir que ces deux semaines difficiles sont encore à venir devrait m’aider à garder le contrôle. C’est du moins l’idée.

Encore une fois, je dois me rappeler mon objectif principal: atteindre le pic physique à l’âge mûr. Comme j’apprends, cela nécessite un équilibre avant tout. Tomber malade a brisé cet équilibre soigneusement tracé. Me remettre sur la bonne voie est aussi difficile que je le fais moi-même.