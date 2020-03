50 miles à pied: un regard en arrière avant d’avancer

J’ai l’impression que février sera un bon mois, mais je ne veux pas prendre de l’avance sur moi-même.

J’ai écrit cela dans mon journal d’entraînement avant le début du mois, et il s’est avéré que février était un bon mois précisément parce que je n’avais pas pris de l’avance sur moi-même. J’ai poussé fort au début du mois. Puis je suis tombé malade et j’ai reculé sur le tronçon. Prendre le temps de me remettre de ma maladie a été une décision cruciale car je suis arrivé en mars en rugissant comme un lion.

Avec l’avantage d’une perspective de quelques jours, je peux regarder en arrière en février en sachant que j’ai pris des décisions intelligentes et en ai récolté les bénéfices. Là où je peux m’améliorer, c’est de garder cette perspective dans l’instant et de ne pas me laisser frustrer ou tomber dans la dépression. C’est un objectif de vie, mec.

Il est maintenant temps de poser le marteau. Il y a encore quatre semaines d’entraînement difficiles, avec une semaine de repos et de récupération entre les deux, avant de passer à la période de conicité pour ma première course en avril. J’ai construit ma base de kilométrage et je suis satisfait de ma forme physique. C’est à ce moment-là que le vrai travail est fait, et je suis ravi de relever le défi.

Avant de regarder vers l’avenir, il est instructif de revenir sur le mois dernier. Trop souvent, les leçons et les idées se perdent dans la précipitation pour passer au bloc d’entraînement suivant. Dans mon journal, j’ai noté des objectifs qui me paraissaient difficiles, mais à portée de main. Voici comment j’ai fait.

KILOMÉTRAGE

Objectif: Augmentez le kilométrage à 170-180 miles (en moyenne six miles par jour).

Qu’est-il arrivé: 152 miles (5,25 par jour)

Ce que j’ai appris: Moins peut être plus.

Avant de tomber malade, j’avais parcouru 105 miles sur 16 jours, presque sept miles par jour en moyenne. Je me sentais bien dans le travail, mais mon réservoir de carburant était presque vide. Mes jambes étaient lourdes en course et la récupération a pris plus de temps.

Tomber malade a peut-être été une bénédiction déguisée, car cela m’a éloigné de mes pieds pendant plusieurs jours et a permis à mon corps de se reposer et de récupérer. J’aurais pu pousser pour une course ici ou là pour augmenter le nombre de kilomètres, mais à quelle fin? En prenant un jour ou deux de repos supplémentaire, je suis arrivée en mars avec une sensation de fraîcheur et de rajeunissement.

Ça ne ressemblait pas à ça à l’époque. Au lieu de cela, il y avait des moments où je me sentais comme un échec et d’autres où je me devinais immédiatement après avoir pris des décisions. Je suis réconforté par le fait que ces décisions étaient les bonnes et que je continuerai à faire confiance à mon instinct.

MONTÉE

Objectif: Continuez à développer votre force verticale avec des séances d’entraînement dédiées aux pentes et à pousser les totaux d’escalade hebdomadaires à plus de 7 000 pieds.

Qu’est-il arrivé: Complété à 7 200 pieds pendant une semaine. Perte de cohérence vers la fin.

Ce que j’ai appris: Je deviens plus fort.

Atteindre la marque de 7 000 pieds a été une percée majeure. J’ai suivi cela avec 6K de montée sur un kilométrage plus long la semaine suivante. C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à s’arrêter.

En plus de tomber malade, j’ai passé une semaine dans le New Jersey, où les routes sont merveilleusement vallonnées, mais les options de sentiers légitimes sont limitées. Ayant abandonné les routes il y a quelques années, j’ai fait trois descentes sur une belle piste de chemin de fer où je ne pourrais pas prendre de vert si j’essayais. Alors ça va. En l’absence de kilomètres de piste sérieux, je me suis concentré sur la vitesse (plus à ce sujet dans une seconde.)

Dans l’ensemble, je suis satisfait du travail que j’ai accompli, y compris trois séances d’entraînement sur les pentes de badass dans des conditions épouvantables comme la neige, le grésil et la pluie battante. Les montées ne sont pas si dures et je commence à couler comme de l’eau tombant en cascade sur les rochers des descentes. Il y a des moments où la course se sent sans effort et libre. Ils valent la peine d’être vécus.

LA VITESSE

Objectif: Commencer à mélanger dans des entraînements rapides, en commençant par des foulées faciles et passer à un entraînement dédié ou deux.

Qu’est-il arrivé: Deux séances d’entraînement par intervalles, plus des foulées et un coup de pied de fermeture.

Ce que j’ai appris: Je suis toujours rapide?

Pendant un entraînement par intervalles, j’ai maintenu un rythme de 6h50 par mile pendant quatre minutes. C’est mon ancien rythme de semi-marathon. À deux minutes d’intervalle, je suis tombé à 6 h 20 (un rythme de 10 km). Lors des coups de pied de quart de mile, j’ai accéléré le rythme de 5 h 50 qui alimentait mes 5 km. Je ne savais pas que je pouvais encore faire ça, honnêtement. J’ai peut-être sous-estimé mes capacités?

Mon principal point à retenir est que j’ai une vitesse de piste inexploitée si je travaille pour l’exploiter correctement. Il y a un monde de différence entre flamboyer sur un terrain plat et survoler un terrain technique. Pourtant, c’est un regain de confiance majeur pour courir à nouveau rapidement.

LONG RUNS

Objectif: S’attaquer aux deux moitiés de DRB avec une longue course à Round Valley. La longue semaine de récupération est à gagner, mais je peux juste prendre une journée de repos complète.

Qu’est-il arrivé: Mission accomplie, y compris la journée de repos complète.

Ce que j’ai appris: Confiance.

DRB signifie Don’t Run Boston, mon premier 50 km de l’année. Situé dans les Blue Hills juste à l’extérieur de Boston, c’est là que la plupart de mes longues courses dans les Blue Hills de toute façon, c’est donc une excellente occasion de se préparer pour le cours de course proprement dit. C’est important parce que DRB n’est pas marqué et se perdre est une fonctionnalité, pas un bug. J’ai couru le premier 25 km et le deuxième des week-ends séparés, avec une carte en main.

À Jersey, mon seul objectif était de faire un aller-retour de 19 milles sur un sentier accidenté unique le long du réservoir de Round Valley où j’ai grandi. J’ai célébré ce triomphe avec une fête de crêpes, de pommes de terre rissolées, d’œufs de roulé de porc et de fromage au Spinning Wheel Diner avec mon ami de 40 ans. Je ne peux pas obtenir plus de Jersey que ça.

J’ai également pris un jour de repos complet lorsque j’étais malade. C’est la première fois que j’évite toute sorte de course du dimanche depuis début novembre, alors que je me remettais d’une journée de 42 milles sur le sentier des Appalaches avec mon ami susmentionné.

L’ENTRAÎNEMENT EN FORCE

Objectif: Continuez à maintenir ma base sans pousser trop fort pendant les semaines de course intense.

Qu’est-il arrivé: Maintien de la forme même en reculant lorsque je me sentais fatigué.

Ce que j’ai appris: La patience.

Je fais mes séances d’entraînement dans une salle de gym de fortune qui fait office de chambre d’amis en utilisant des choses comme une balle suisse, des bandes de résistance et une planche oscillante. C’est tout ce dont j’ai besoin pour des entraînements complets de poids corporel.

Au fil des ans, j’ai concocté plusieurs exercices – squats aériens, clamshells, ponts de fessiers, etc. – et lié des combinaisons entre elles en ensembles 3-4 fois par semaine. Si je tombe sur une séance d’entraînement intéressante, je l’écris et je vois si elle correspond à mon programme.

Mon préféré s’appelle le Runner 360: une douzaine de mouvements de poids corporel effectués pendant une minute avec un repos égal entre les répétitions. C’est un excellent test de fitness qui me dit comment mon corps réagit. Je fais habituellement le 360 ​​tous les samedis, mais je ne l’ai fait qu’une seule fois, le dernier jour de février, et je me sentais fort.

MODE DE VIE

Objectif: Insistez sur 7 à 8 heures de sommeil. Mangez plus pendant les semaines d’entraînement intensif et mangez intelligemment.

Qu’est-il arrivé: Je suis plus léger, tondeur et plus heureux.

Ce que j’ai appris: Le sommeil et une bonne nutrition sont la meilleure récupération.

C’est vraiment si simple: manger de la vraie nourriture et dormir de façon optimale sont les clés de la récupération physique. Nous aimons compliquer les choses avec les bains de glace, la compression et toutes sortes de science du charlatan – les pyjamas infrarouges, n’importe qui? – mais cela revient à bien manger et à bien dormir.

Je n’ai rien contre certaines de ces aides à la récupération et je pourrais vivre heureux pour toujours enveloppé de compression de la tête aux pieds. Comme pour la plupart des choses, si cela fonctionne pour vous et vous donne un avantage psychologique, alors c’est valable. Le sommeil est le vrai secret. Aucun hack ou raccourci ne vaut mieux que huit bonnes heures de repos.

Mes habitudes alimentaires ont évolué depuis que j’ai eu 40 ans et j’ai réalisé que boire une demi-douzaine de bières sur des pizzas et des nachos aurait des conséquences. Les régimes sont difficiles et je ne suis pas ici pour donner des conseils nutritionnels, mais se concentrer sur la consommation de vrais aliments a fait une énorme différence dans ma qualité de vie.

Lorsque l’entraînement s’intensifie, ma demande de calories augmente également et je ne diminue pas après avoir brûlé plus de 2 000 calories. (voir: dîner au-dessus). J’ai également constaté qu’au fur et à mesure que ma condition physique s’améliore, mon désir d’options plus saines augmente. C’est un merveilleux cycle auto-réalisateur qui détient la clé pour atteindre mon objectif d’atteindre le pic physique.