5’4 Nathan Gerbe passe Claude Giroux et décroche 6’4 Flyer

Nathan Gerbe a eu une carrière de compagnon dans la LNH. Après une brillante carrière universitaire au Boston College, Gerbe a joué pendant des années pour les Sabres et les Hurricanes, avant d’atterrir en Europe. Il est maintenant de retour dans la ligue avec les Blue Jackets.

C’est bien beau. Gerbe est un grand joueur de hockey et s’est taillé une belle carrière. Mais pour les besoins de cet article, ce qui est vraiment important, c’est que Gerbe mesure 5 pieds 4 pouces.

Cela rend ce qu’il a fait contre les Flyers si spécial jeudi soir. Tout d’abord, Gerbe a égalisé Claude Giroux avec un énorme succès. Puis, lorsque son coéquipier, Travis Sanheim, est venu après lui, Gerbe a emmené Sanheim sur la glace.

Sanheim mesure 6 pieds 4 pouces. Il mesure un pied de plus que Gerbe.

Les Flyers ont fini par gagner 4-3, mais peu importe. Regardez le petit homme.

Aussi, divulgation complète ici: j’ai en fait rencontré Nathan Gerbe quand j’avais environ 19 ans et j’ai rendu visite à mon ami Kyle qui jouait au hockey avec lui au Boston College. C’était en 2005, je pense. Je me suis réveillé en me sentant assez rude pour… les mauvaises décisions que j’avais prises… et Gerbe m’a apporté un Pedialyte et deux Advil. Je l’apprécierai pour toujours.

