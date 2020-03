“6-1 avec le PSG? Ce jour-là, nous avons joué contre Barcelone et Aytekin”

Unai Emery a accordé une interview à Radio Marca dans laquelle il a été interrogé par le 6-1 controversé que Barcelone a approuvé le PSG, qui à l’époque était entraîneur de l’entraîneur Fuenterrabía, et qui était marqué par l’arbitre de Deniz Aytekin.

L’entraîneur espagnol, actuellement sans équipe après son limogeage à Arsenal, était clair. “Quand je parle de 6-1 contre Barcelone, nous avons eu deux matchs: un contre le Barça et l’autre contre Aytekin”a déclaré un Unai Emery avec insistance, rappelant l’arbitrage controversé reçu ce jour-là au Camp Nou.

Ce jour-là, historique pour Barcelone, terrible pour le PSG, Aytekin a pardonné trois pénalités claires en faveur des Parisiens. Deux d’entre eux à la main, par Javier Mascherano et Piqué. Mais le troisième était encore plus bruyant même si El Jefecito a renversé son compatriote Di María et que l’arbitre allemand n’a pas voulu le signaler.

Comme si cela ne suffisait pas, Aytekin infligerait deux pénalités plus que défendables en faveur des Catalans. Un de Meunier sur Neymar et un de Marquinhos à Luis Suárez. De plus, il a accordé cinq minutes de temps supplémentaire au cours desquelles Barcelone a marqué 6-1, ce qui valait la peine de terminer le retour.