Il coronavirus ça fait déjà mal Espagne et une raison d’alarme pour chaque nouveau cas. Après la démission de plusieurs sociétés technologiques de premier plan, Mobile World Congress (MWC), qui était prévue du 24 au 27 février à Barcelone, a été définitivement annulée pour soulagement de Barcelone. On estime que 6 500 Asiatiques assisteraient au week-end du 22 février au Camp Nou.

L’organisation de cet événement dans la ville a inquiet au club azulgrana à cause de la peur générée par le grand nombre de personnes qui proviennent du foyer de l’infection. Plus précisément, il était prévu que plus de 5 000 personnes soient arrivées à Barcelone en provenance de Chine pour l’événement et au club culé ils estiment qu’une grande partie d’entre eux a fait semblant d’assister au musée de l’entité au Camp Nou. Il convient de rappeler qu’il y a 1,9 million de visiteurs qui visitent le musée chaque année, avec un large index d’Asiatiques.

En fait, l’impact en Chine est si fort pour le Barcelone qui a ouvert ses portes en 2018 une école de formation (Barça Academy Pro), un musée interactif et une mégatienda sur l’île la plus touristique de Chine, dans Hainan, spécifiquement dans Haikou Cela était dû à Groupe Mission Hills, propriété de la famille Chu, leader du secteur du sport en Asie.

Ils préfèrent la perte économique au risque

Bien que la ville ait tenté de durer jusqu’au dernier moment, l’absence de nombreuses sociétés telles que Nvidia, HP, Amazon, Sony, NTT, Umugigi ou Gigaset a fini par faire annuler l’événement, malgré des pertes économiques. Le Barça, qui perdra également une pincée, préfère la perte économique au risque.

N’oubliez pas que le Samedi 22 février, ce février était prévu pour célébrer le duel contre Eibar au Camp Nou, correspondant au vingt-cinquième jour de la Ligue. Dans ce scénario, le club avait estimé que 6 500 billets avaient été laissés à des personnes d’origine asiatique qui participeraient au Mobile World Congress. Bartomeu et compagnie peuvent respirer facilement. Le Camp Nou n’a plus de risque de coronavirus.