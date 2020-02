6 caractéristiques XFL que la NFL pourrait adopter, classées du plus probable au moins probable

La XFL est de retour, bébé, et si les médias sociaux sont une indication, ce fut un énorme succès ce week-end.

La ligue remaniée a fait ses débuts avec quatre matchs télévisés à l’échelle nationale, deux sur Fox et deux sur ABC / ESPN. La ligue, essayant de se démarquer, a mis en œuvre plusieurs changements pour la sécurité des joueurs et dans l’espoir d’obtenir plus de points. La XFL a ajouté des informations et des bizarreries sur la diffusion pour rendre la télédiffusion plus dynamique pour le public.

Lorsqu’un nouveau produit présente le football avec différents éléments, nous nous précipitons tous pour déterminer ceux qui pourraient être adoptés par la NFL. Avant de les énumérer, je tiens à rappeler à tout le monde pourquoi nous regardons la NFL: à cause du produit sur le terrain, qui est le meilleur au monde. XFL survivra si le football est bon. Il semblait être assez bon lors de son premier week-end.

La NFL cherche toujours à améliorer son jeu, et la dernière fois que la XFL était une ligue qui fonctionnait, la NFL a suivi son exemple en utilisant régulièrement la technologie Skycam. Cette fois-ci, voici les nouvelles fonctionnalités de la XFL que je m’attendrais à ce que la NFL examine, classées dans l’ordre.

1. Jeux d’argent

Il est temps pour une ligue sportive majeure d’adopter pleinement le jeu, et la NFL se rapproche. Il aurait embauché un vice-président des paris sportifs et, bien sûr, il y a une équipe à Vegas maintenant. Les émissions XFL comportaient une discussion sur le jeu léger et les lignes sur le bogue de score:

Seattle Dragons contre DC Defenders





ABC / ESPN

Parce que la XFL est une nouvelle ligue, Vegas n’offrira pas beaucoup plus que les lignes de jeu de base. Dans la NFL, tout est disponible pour parier. Je peux prévoir une future télédiffusion avec des lignes en direct, des mentions d’accessoires de joueurs et une discussion plus solide sur les jeux de hasard. Peut-être y aura-t-il même un expert du jeu centralisé qui entrera dans les jeux pour des mises à jour rapides sur la position des lignes et des accessoires.

Je sais que cela pourrait dissuader quelques personnes, mais je promets que plus de fans seront dans le coup.

2. Règle de coup d’envoi

La XFL a une structure unique en son genre, bien différente de la NFL. Vous pouvez lire l’intégralité de la règle sur le site Web de XFL, mais en gros, la règle est mise en place pour deux raisons.

Le premier est la sécurité des joueurs. Le coup d’envoi traditionnel de la NFL a été modifié au cours des dernières saisons pour aider à éliminer les gros coups, ce qui peut entraîner des blessures graves. Dans le format XFL, cela est éliminé lorsque les joueurs s’alignent à cinq mètres l’un de l’autre. Lorsque le retourneur attrape le ballon, les joueurs des deux côtés sont autorisés à se déplacer. Voici à quoi cela ressemble:

La deuxième raison de cette nouvelle règle de coup d’envoi est l’espoir qu’elle augmentera les retours d’explosifs. Je pense que c’était erroné. Cette nouvelle configuration conduira à une meilleure position sur le terrain, mais pas à des retours plus explosifs. Les retours explosifs se produisent lorsque l’équipe qui frappe est bloquée hors de sa voie ou a une erreur mentale et n’est pas dans sa voie.

Dans la XFL, cela se produira rarement, car tout le monde commence dans sa voie et est beaucoup plus proche du porteur du ballon. Mais plus important encore, la défense sait exactement quand l’infraction est sur le point de se déplacer. Le seul avantage des bloqueurs est de connaître le nombre de snaps et le jeu. Dans ce format, même si le retourneur crie «allez-y», les défenseurs obtiennent un saut sur les bloqueurs parce qu’ils peuvent voir le retourneur attraper le ballon.

La raison pour laquelle la NFL pourrait adopter une partie de cette nouvelle idée de coup d’envoi est l’aspect sécurité du joueur du retour. Les grosses collisions seront évitées et vous pouvez toujours garder ce jeu dans le jeu. Je pense qu’il y a vraiment peur que le coup d’envoi quitte la NFL sous peu. Cette idée serait un moyen de garder un jeu passionnant dans le jeu.

3. Examiner la transparence

Dans la XFL, tous les jeux sont révisables dans la cabine, comme les deux dernières minutes de chaque mi-temps dans la NFL. La grande différence entre les deux ligues est la transparence de la nouvelle XFL, qui diffuse la communication entre l’officiel sur le terrain et le personnel de révision des rediffusions. De plus, le responsable de la rediffusion est dans le stade, tandis que la NFL fait toutes ses révisions à partir d’un centre de commandement central à New York.

Rendre ces communications disponibles serait utile pour tout le monde, y compris les fans et les joueurs. Nous serions en mesure de comprendre le raisonnement derrière le processus d’examen et la façon dont les fonctionnaires perçoivent les circonstances difficiles concernant le maintien de l’appel sur le terrain, son annulation ou sa modification en fonction d’un examen. La NFL a déjà besoin d’une refonte officielle et laisser les gens participer au processus d’examen contribuerait grandement à faire plaisir à toutes les personnes impliquées.

Après ces trois premiers, je pense que ces prochains ne se produiront probablement jamais, ou ne se produiront pas avant un certain temps, mais je vais les énumérer.

4. Points supplémentaires

La XFL a éliminé le point après tentative du botteur. Au lieu de cela, les équipes peuvent tenter un jeu à un point à partir de la ligne des 2 yards, un jeu à deux points à partir du 5 et un jeu à trois points à partir du 10. C’est une nouvelle idée, et celle qui mérite d’être essayée dans une nouvelle ligue .

Il y a quelques années, la NFL est revenue à la ligne des 15 mètres, ce qui a augmenté le nombre de tentatives manquées. Cependant, le PAT est toujours fait à un clip élevé et la NFL pourrait chercher à changer les choses à nouveau. Je ne sais pas si l’idée de la XFL correspondrait à ce que la NFL veut, mais elle pourrait envisager de l’intégrer sous une forme ou une autre.

5. Rythme de jeu

Les règles XFL ont été conçues pour raccourcir les matchs, y compris une horloge de jeu de 25 secondes, un observateur de balle dédié, une période de retour en moins de deux minutes, et plus encore. La XFL a découvert que les gens voulaient des jeux de moins de trois heures. Les matchs de la NFL, lorsqu’ils sont joués de façon précise, durent environ trois heures.

Je n’ai jamais compris pourquoi les gens se plaignent que le match de la NFL est trop long, mais se plaignent rarement du match universitaire, qui dure presque une heure de plus. Les matchs de la NFL ne seront pas raccourcis beaucoup plus qu’ils ne le sont déjà à cause de leur partenaire TV, qui veut diffuser leurs publicités.

6. Microphones en direct sur le terrain

Alors que les fans semblaient apprécier cette partie de la nouvelle XFL le plus pendant le week-end, ne comptez pas sur ce qui se passe dans la NFL. La XFL avait l’audio des communications entre l’entraîneur et le joueur (avec un retard) et a fait sauter des reporters pour interroger les joueurs juste après un match.

Même si j’ai apprécié ce dernier, il ne volerait pas dans la NFL. Il n’y a eu qu’un seul cas de bavardage ce week-end, mais il y en aurait beaucoup plus dans la NFL. La dernière chose que tout joueur voudrait, c’est un microphone collé sur son visage après un mauvais jeu. Soit ils ne répondaient pas, ils se moquaient tellement que la diffusion interrompait la diffusion, soit ils faisaient tout simplement tomber le micro.

Les joueurs de XFL se sont inscrits à cette ligue en sachant qu’il y avait des gadgets géniaux comme celui-ci, donc ils ne sont pas beaucoup affectés par cela.

Pour que les communications entraîneur-joueur soient publiques, il y a ZERO chance que cela se produise. Aucun entraîneur de la NFL n’accepterait jamais que ses pièces soient diffusées au public et à la télévision en direct. Bien sûr, sur NFL Films une semaine plus tard pour quelques pièces sélectionnées, mais ce ne sera jamais en direct.

Il y a beaucoup de nouvelles règles XFL qui n’ont pas fait leurs débuts ce week-end ou qui étaient trop entrelacées dans le jeu pour être couvertes dans cette pièce. Encore une fois, je pense qu’il est important de noter que bien que cela puisse aider le gameplay ou rendre la diffusion plus agréable, cette ligue ne survivra que si le football est bon. C’est ça.

La NFL pourrait emprunter certaines de ces règles et bizarreries, mais pas parce qu’elle doit changer le jeu. Vous allez regarder quoi qu’il arrive.