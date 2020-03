6 conseils que j’aurais aimé savoir avant de me couper les cheveux pendant la pandémie de Covid-19

Avec les salons de coiffure et les salons de coiffure fermant aux États-Unis pour ralentir la propagation de Covid-19, ce n’est pas une portée de dire que cette étrange nouvelle réalité obligera beaucoup d’entre nous à prendre en main nos soins personnels.

Cela m’a amené à prendre la décision d’apprendre à me couper les cheveux, et je vais donner le tl; dr up top: ça ne s’est pas bien passé. Ma coupe de cheveux suce à haute voix – et bien sûr, car je ne sais pas comment couper les cheveux.

Commençons par le début.

Rencontrez mes cheveux

Mes cheveux sont épais et bouclés et nécessitent une coupe de cheveux toutes les trois semaines. Le type de cheveux qui ressemble à un tampon Brillo si vous passez votre main à travers. Il ne semble pas toujours qu’il ait besoin d’être coupé à l’extérieur, mais croyez-moi, en tant que personne qui doit le porter tous les jours, c’est le cas.

Les fournitures que j’avais en main pour cette aventure étaient au mieux limitées. Je portais une brosse à cheveux, un miroir à main et un petit buzzer que j’utilise normalement sur les poils du visage que je fais semblant d’avoir. Mon objectif était de couper les côtés courts, de laisser le haut long et de réduire la différence comme le fait habituellement mon coiffeur.

Voici où je me suis trompé.

1. Je me suis coupé les cheveux trop courts

Je voulais couper mes cheveux le plus court possible car ils poussent vite et je ne voulais pas continuer à les bourdonner. Ce fut une grave erreur.

Je suis allé avec l’option de lame de 1 mm de mon buzzer, et dans les deux secondes, je savais que j’allais le parcourir en ligne pendant un moment. J’ai essentiellement du chaume sur les côtés de ma caboche; c’est si court que vous pouvez même voir les lignes bizarres que j’ai sur ma tête.

C’est mauvais. C’est inégal. Et il n’y a pas de solution.

Mon colocataire a essayé de m’aider à mélanger la différence entre le haut de ma tête et les côtés, mais c’était sans espoir. “On dirait que vous portez un toupet”, a-t-elle dit, enregistrant tout cela pour son Snapchat. “Matt, on dirait que tu portes un chapeau.”

Conseil: quel que soit le numéro de buzzer que vous pensez que vous devriez utiliser, allez plus haut. Plus le nombre est bas, plus les cheveux sont coupés.

2. Vous devez laisser quelqu’un d’autre vous aider à l’arrière de la tête

J’ai essayé de me frayer un chemin à travers la douleur en faisant les mêmes dommages indicibles à l’arrière de ma tête que sur les côtés et ce fut un désastre. Il s’avère qu’il est vraiment difficile de tenir un miroir à main avec une main et de se couper les cheveux avec l’autre, donc je l’ai fait en quelque sorte à l’aveugle.

Encore une fois, je décourage cela.

Ma réponse à cela a été de faire fonctionner le buzzer d’avant en arrière jusqu’à ce que l’on me laisse une tête de chaume inégale.

Mon colocataire m’a proposé de l’aider, mais je voulais le faire moi-même et vivre avec mes erreurs. J’étais catégorique à ce sujet.

Jusqu’à ce qu’elle me montre à quoi ressemblait l’arrière de ma tête.

Je lui ai remis le buzzer, mais à ce moment-là, il était trop tard.

Astuce: laissez votre colocataire / conjoint / personne vous aider à l’arrière de la tête. Si vous n’avez personne en quarantaine avec vous, je suis vraiment désolé. Mais ça va aller. Ce ne sont que des cheveux.

3. Laissez les cheveux sur le dessus de votre tête rester longtemps

C’est probablement la seule partie de ma coupe de cheveux que je n’ai pas ratée.

Astuce: Soyez extrêmement doux avec le haut de votre tête.

4. Faites attention à votre oreille

Je ne pensais pas que ce serait un problème jusqu’à ce que j’atteigne la marque des 10 minutes de mon voyage et que je glisse l’intérieur de mon oreille avec le buzzer. “Nous avons un saignement”, me suis-je dit, ayant déjà sonné la tête dans l’oubli sans rien à perdre.

J’ai eu de la chance. Le sang d’oreille n’a persisté que quelques minutes.

Astuce: REGARDEZ VOS OREILLES

5. Ne portez pas de pull lorsque vous vous coupez les cheveux

Cela semble explicite.

Conseil: vous serez torréfié en ligne si vous procédez ainsi.

Pourquoi ne retirerais-tu pas ta chemise?!

– Clay Sauertieg (@ByCSauertieg) 20 mars 2020

Je pense que tu vas avoir du mal à nettoyer ce pull.

– Robert Ham (@roberthamwriter) 20 mars 2020

Pourquoi diable avez-vous gardé le pull

– John Heinze (@adlubescence) 20 mars 2020

Mauvaise décision de le faire en portant un pull.

– Greg Skipper (@gskip) 20 mars 2020

6. Amusez-vous

Votre coupe de cheveux va sucer le cul. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. Je vous ai donné mes conseils, vous pouvez regarder chaque Chad et Brett vous montrer à quel point il est facile de se couper les cheveux sur YouTube. Tant que vous savez que vous n’êtes ni Chad ni Brett. Tu es probablement comme moi, et ça va.

Nous vivons à une époque effrayante. Tout est frustrant, mais ça ne devrait pas être le cas. Faites ce que vous voulez. Seuls les gens avec qui vous vivez doivent le voir. Les appels de zoom peuvent être effectués sans vidéo. Les chapeaux peuvent être portés. Simplement fais-le.

Astuce: buzz off, pote. «Rona coupe. C’est le nouveau sport de quarantaine.

Veuillez tweeter toutes les photos de coupe de cheveux que vous souhaitez inclure dans cette histoire à @mellentuck sur Twitter.