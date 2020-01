6 équipes de basket-ball universitaires qui pourraient remporter leur premier championnat national en 2020

Malgré sa réputation bien établie d’imprévisible ou de «fou», le bassin de champions nationaux de tous les temps du basket-ball universitaire pourrait ne pas être aussi profond que vous ne le pensez.

Dans un sport où, actuellement, 353 programmes différents se disputent, seuls 36 ont remporté le plus grand prix du sport: le championnat du tournoi NCAA. Sur ces 36 programmes, seulement 15 ont remporté la Big Dance plus d’une fois.

Le thème répétitif des champions nationaux de basket-ball collégial a été si cohérent que cela fait près de deux décennies que le sport a connu des champions consécutifs pour la première fois. Cela s’est produit en 2002 et 2003, lorsque le Maryland et Syracuse, respectivement, ont coupé les filets. Cette histoire pas si récente donne l’impression qu’elle est sur le point de se répéter dans quelques mois.

Une course incroyable mise en évidence par plusieurs victoires de dernière minute apparemment impossibles a défini le premier championnat national de Virginie en 2019. Bien que les Cavaliers ne semblent pas être une menace réaliste pour reconquérir leur trône en 2020, une poignée d’équipes qui n’ont jamais siégé dans le sport le plus le siège vénéré se trouve en position privilégiée.

Voici un bref aperçu des équipes qui semblent avoir le mieux réussi à percer et à remporter le premier titre national de l’histoire de leur école.

Baylor

Vous n’avez pas besoin de chercher loin la première équipe de la liste.

Baylor se trouve actuellement au sommet du top 25 des sondages AP pour seulement la deuxième fois dans l’histoire du programme, et a un curriculum vitae qui est actuellement inégalé. Les Bears n’ont qu’une seule défaite – un effondrement tardif contre Washington lors d’un match disputé en Alaska au cours de la première semaine de la saison – et le Quadrant 1 l’emporte sur Villanova, Kansas, Butler, Arizona et Texas Tech. La victoire contre les Jayhawks, une performance dominante de 67-55 le 11 janvier, était la toute première victoire de Baylor à Allen Fieldhouse.

Les ours cochent un certain nombre de cases nécessaires lorsque vous parlez de la recette du succès de mars. Ils ont une défense suffocante (n ° 4 en efficacité défensive ajustée sur Ken Pom), ils tirent assez bien le ballon de l’extérieur, et ils ont un star guard à Jared Butler qui peut reprendre complètement un match si la situation l’exige. .

Un voyage dans le Final Four cette saison ne serait que le troisième de l’histoire de Baylor, et le premier de tout ce que l’on pourrait appeler une «ère moderne». Les Bears ont fait les demi-finales nationales pour la dernière fois en 1950. Deux ans avant cela, ils sont tombés au Kentucky lors du match de championnat national de 1948. Depuis lors, Baylor n’a disputé une finale régionale que deux fois (2010 et 2012).

Gonzaga

La seule chose qui manque au profil en constante expansion de Gonzaga en tant que puissance nationale est le premier titre national du programme. Les Zags ont presque surmonté la bosse il y a trois saisons, mais ils sont tombés en Caroline du Nord dans un match de championnat national 2017 destiné à être plus connu pour ses officiels douteux (et ennuyeux) plus que toute autre chose.

Ce n’est probablement pas la meilleure équipe au classement général que Mark Few ait alignée à Spokane, mais en raison du paysage du sport cette saison, il pourrait tout de même être son meilleur coup à un titre national. Les Bulldogs ont une fiche de 20-1 grâce en grande partie au trio avant extrêmement polyvalent de Filip Petrusev, Killian Tillie et Corey Kispert. Le jeu de garde, interprété par la star de deuxième année Joel Ayayi, a été assez bon, mais reste toujours le plus grand point d’interrogation en ce qui concerne la capacité de l’équipe à battre six adversaires de qualité en trois semaines.

Dayton

L’équipe qui a attiré l’attention de l’Amérique avec son jeu à l’invitation de Maui en novembre l’a toujours comme nous commençons la transition vers la haute saison de la parenthèse.

Dayton n’a subi que deux défaites cette saison, et les deux ont terminé en prolongation sur des sols neutres contre des adversaires de qualité (Kansas et Colorado). Les Flyers ont également un candidat au titre de joueur national de l’année à Obi Toppin, un gardien qui peut simplement aller chercher un seau quand il en a besoin à Jalen Crutcher, et une infraction globale qui pourrait être la plus amusante à regarder de tout le pays.

Le seul voyage de Dayton dans le Final Four est survenu en 1967 lorsque les Flyers se sont rendus jusqu’au match de championnat national avant de tomber à UCLA. Leurs seules autres apparitions finales régionales ont eu lieu en 1984 et 2014.

Malgré leur manque (relatif) d’histoire et leur absence lors d’une conférence de force, Dayton se classe régulièrement parmi les 20 meilleurs joueurs de basket-ball universitaire. Les Flyers ont une base de fans enragés qui est actuellement sur le nuage neuf. Cette base de fans serait terriblement amusante à suivre lors d’une course UD vers le Final Four en mars … tout comme Obi Toppin qui plonge sur tout le monde.

État de San Diego

Que diriez-vous de briller pour la seule équipe invaincue du pays?

L’État de San Diego a reçu un grand total de votes nuls dans les sondages AP de pré-saison et des entraîneurs, et pourtant les Aztèques se retrouvent à regarder vers le bas en février avec un classement parmi les cinq premiers (n ° 4 dans les deux sondages) et un dossier sans tache 20-0.

Bien que diriger la table dans le Mountain West ne suffira probablement pas à vendre aux fans décontractés de l’université la notion de SDSU comme une menace légitime pour le titre national, les Aztèques ont suffisamment de viande sur leur curriculum vitae pour exiger le respect. Ils ont des victoires hors conférence contre des équipes de tournois potentiels à BYU (sur la route), Creighton (par 31) et Iowa (par 10), et aussi une victoire de 28 points sur une équipe de l’Utah qui venait de bouleverser le Kentucky.

L’État de San Diego n’a été au Sweet 16 que deux fois dans l’histoire du programme (2011 et 2014) et n’a jamais joué dans une finale régionale. Cela ne ferait que rendre les Aztèques à l’équipe pour briser la séquence de 23 années consécutives sur la côte ouest sans champion national d’autant plus incroyable.

Florida State

C’est la quatrième année consécutive où le basket-ball de l’État de Floride est plus un joueur national que son homologue du football, ce qui pourrait être le plus grand accomplissement de la longue carrière d’entraîneur de Leonard Hamilton.

Les Séminoles sont n ° 5 dans le sondage AP pour le moment. Leur seule défaite en conférence est survenue lors de la soirée d’ouverture de la saison à Pitt, et leur seule perte depuis lors a été à Indiana le 4 décembre dans un match où les jeunes joueurs de la FSU ne semblaient pas préparés à leur premier véritable environnement routier hostile. Depuis lors, l’État de Floride a décroché neuf victoires consécutives, une course soulignée par une victoire sur la route de 13 points sur Louisville n ° 6.

Hamilton a une équipe de la taille, de l’athlétisme et de la ténacité nécessaires pour donner à n’importe quelle équipe du pays des chances d’attaque. Il a également une zone arrière expérimentée mise en évidence par Trent Forrest senior qui peut faire confiance dans les moments les plus cruciaux d’un match serré.

Malgré tout son succès, en particulier au cours de la dernière décennie, l’État de Floride est toujours un programme qui n’a été présenté à l’Elite Eight que trois fois et au Final Four une seule fois. Les ‘Noles courus lors du tournoi de la NCAA de 1972 se sont terminés par une défaite de 81-76 contre l’UCLA lors du match de championnat national. Le plus proche où ils se sont rapprochés du Final Four sont leurs apparitions finales régionales en 1993 et ​​il y a deux ans en 2018 quand ils ont subi une perte déchirante au Michigan.

Seton Hall

L’équipe la plus chaude d’Amérique en ce moment pourrait être les Seton Hall Pirates. Ils ont remporté neuf matchs consécutifs depuis une défaite embarrassante de 68-48 contre leur rival Rutgers, et sont la seule équipe du Big East qui n’a pas encore subi de défaite en conférence (7-0). Ils ont également un candidat au titre de joueur national de l’année à Myles Powell qui a absolument le potentiel pour faire une larme de Kemba Walker en mars.

Aucune équipe de cette liste n’a été plus près d’en être que Seton Hall. Les Pirates semblaient à quelques secondes de remporter le championnat national de 1989 avant que l’arbitre John Clougherty ne frappe Gerald Green de SHU avec un appel extrêmement douteux. Cela a envoyé Rumeal Robinson du Michigan à la ligne des lancers francs où il a réussi une paire de tirs pour faire des Wolverines l’équipe qui a remporté son premier titre.

Non seulement Seton Hall n’est pas retourné dans le Final Four depuis, mais ils ne sont allés au deuxième week-end du tournoi que trois fois depuis 1989, et pas une seule fois depuis 2000. Pour le moment, cette séquence de futilité semble être en danger extrême.

Bien que ces six équipes semblent être les prétendants les plus évidents en ce moment pour percer pour la première fois, dans une saison comme celle-ci où il semble que 30% des équipes du sport pourraient tout gagner, elles ne sont certainement pas les seules ceux qui ont une chance de remporter leur premier championnat.

Butler, qui a été si proche en 2010 et 2011, a perdu trois matchs consécutifs mais a toujours la composition d’une équipe qui pourrait devenir chaude et aller sur une course profonde. Bob Huggins a la Virginie-Occidentale (finaliste nationale en 1959) jouant à un niveau plus élevé que quiconque s’y attendait avant la saison. Même avec quelques dérapages récents, Auburn et Texas Tech ont tous les deux le potentiel de revenir au dernier week-end du tournoi pour une deuxième année consécutive.

Si votre équipe préférée n’a pas remporté un titre national et n’a pas été mentionnée ici mais qu’elle devrait actuellement au moins avoir une chance de participer au tournoi, félicitations, elle pourrait probablement tout gagner également.