6 équipes de la NFL qui ont senti leur plus grand besoin

Il est toujours difficile de compter sur le repêchage de la NFL pour combler un poste dans le besoin. Si une équipe se dirige vers le repêchage dans l’espoir de trouver un démarreur plug-and-play, elle est probablement déjà en difficulté. Le projet fournit tellement de bustes, même au premier tour lorsque les équipes ont tendance à emmener les joueurs qui se projettent (apparemment) proprement dans la NFL.

Pourtant, les équipes doivent prendre ce risque, plutôt que de regarder un fléau quart sans ligne offensive – ou regarder un fléau ligne offensive devant un quart indécis. Il est absolument essentiel que les équipes de la NFL trouvent des jeunes – bon marché! – des joueurs qui peuvent contribuer.

Pourtant, certains ne semblaient même pas essayer de régler leurs problèmes.

Voici six équipes qui ont émergé du repêchage de la NFL 2020 avec un besoin criant auquel nous pensions qu’elles auraient dû répondre maintenant.

1. Les Patriots n’ont pas réussi à ajouter un quart-arrière

La Nouvelle-Angleterre commence à construire quelque chose d’intéressant, à la fois en attaque et en défense. L’équipe a recruté deux secondeurs qui sont probablement des partants du Jour 1 tout en sélectionnant deux extrémités serrées qui peuvent contribuer immédiatement. C’étaient des positions clairement nécessaires. Mais les Patriots n’ont pas répondu à ce qui semble être leur plus grand besoin: le quart-arrière. La Nouvelle-Angleterre organisera une compétition entre Jarrett Stidham et Brian Hoyer (à moins que Cam Newton et les Patriots reviennent à la raison et signent un accord).

Mais laissons cela pénétrer: c’est Stidham contre Hoyer. C’est à quoi ressemble l’ère post-Tom-Brady en Nouvelle-Angleterre. Yeesh.

Si Bill Belichick n’était pas l’entraîneur des Patriots, ils seraient la risée de la NFL. Mais d’une manière ou d’une autre, Belichick va probablement trouver comment gagner 10 matchs avec l’un de ces quarts.

2. Les Packers n’ont pas rédigé de récepteur

Green Bay a longtemps eu un groupe prometteur d’attrapeurs de passes derrière Davante Adams, mais l’émergence d’un récepteur n ° 2 est toujours en attente. Marquez Valdes-Scantling pourrait être ce type. Mais Geronimo Allison était dans une position similaire. Randall Cobb aussi. Et aucun des deux joueurs n’a vraiment avancé. Au lieu de cimenter un corps recevant de la dynamite avec un choix de première ronde, les Packers ont recruté un quart-arrière de développement, Jordan Love. Cette décision a été judicieuse à long terme. Mais pour 2020? Aaron Rodgers va vouloir plus d’armes. Et Green Bay ne l’a pas obtenu lors du repêchage de cette année.

3. Les Panthers ont sauté la rédaction d’un cornerback

James Bradbury est sorti en agence libre et Carolina n’a pas été en mesure de combler son poste vacant. Donte Jackson était une perspective prometteuse – peut-être est-il à la hauteur. Mais pour l’instant, l’autre coin de départ des Panthers est Corn Elder, qui sonne comme un ingrédient qu’une personne au régime devrait éviter. Ça, ou un chef religieux. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas sûr qu’il soit la réponse pour CB2.

La bonne nouvelle est qu’il existe encore des options en agence libre, avec Logan Ryan et un assortiment d’anciens bustes de premier tour comme Eli Apple, Dre Kirkpatrick et Prince Amukamara qui pourraient valoir la peine d’être prouvés.

4. Les Bears ratent le quart-arrière

Ils ont besoin d’un quart-arrière, mais ils ne semblent pas encore le savoir. Les Bears ont Mitchell Trubisky et Nick Foles, qu’ils ont acquis dans un échange cette intersaison. Mais cette bataille de quart-arrière ne se passera pas bien. Donc, au moment où les Ours admettront enfin la vérité et se rendront compte qu’ils devaient y faire face, il sera trop tard. Bonne nouvelle: le repêchage de la NFL 2021 semble bien garni. Peut-être que Chicago réservera pour Trevor.

5. Les Jaguars ne pouvaient pas échanger les vétérans dont ils avaient besoin pour faire face

Leonard Fournette n’a pas ouvertement demandé un échange, mais l’équipe le magasinait avant le repêchage de la NFL 2020. Nous verrons ce qui se matérialise pour le vétéran porteur de ballon, mais cela ne semble pas bon pour les Jaguars. Pendant ce temps, l’ailier défensif Yannick Ngakoue a choisi de se battre sur Twitter avec le copropriétaire de Jacksonville, Tony Khan. Le temps peut-il guérir les blessures? Ou les Jaguars seront-ils obligés d’échanger leurs stars frustrées? Et même si le repêchage semblait être un bon moment pour Jacksonville de déplacer Fournette et / ou Ngakoue, cela n’a pas fonctionné.

6. Les Eagles n’ont pas obtenu de cornerback extérieur

Philly avait besoin d’un récepteur, alors il est sorti pour en obtenir un – et puis certains. Les Eagles ont obtenu Jalen Reagor de TCU au premier tour, John Hightower de Boise State au cinquième tour et Quez Watkins d’Auburn au sixième tour. C’est une stratégie audacieuse. Voyons voir si ça rapporte.

Mais leur stratégie est devenue plus audacieuse: les Eagles ont pris le quart-arrière Jalen Hurts. (Rappelez-vous: Philly a toujours ce gars nommé Carson Wentz qui est vraiment bon pour lancer le football quand il est en bonne santé.) Cela semblait être un geste stupide, surtout quand leur secondaire a été l’un des pires de la NFL au cours des deux dernières années. Ils avaient besoin d’un cornerback et non d’un quarterback.

