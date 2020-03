6 façons dont le match éliminatoire de la NFL sur Nickelodeon peut devenir l’événement incontournable de la décennie

Dans peut-être la plus étrange et la meilleure nouvelle sportive du mois, Nickelodeon produit une version spéciale d’un jeu de cartes génériques CBS lorsque le champ des éliminatoires s’étend à 14 équipes en 2020.

La nouvelle émission, spécifiquement destinée aux jeunes téléspectateurs, pourrait être une version fade et adaptée aux enfants du football ou un terrain de jeu de nos rêves les plus fous où un simple jeu de la NFL se transforme en l’un des événements les plus mémorables de notre génération. Tout dépend de la bravoure – et à quel point bizarre – CBS est prêt à être. J’espère qu’il a le courage (voir ce que j’ai fait là-bas) pour laisser le splat se déchaîner.

Quel que soit le format, il y a certainement quelques éléments à inclure:

N ° 1: Bob l’éponge et Patrick en tant que commentateurs.

Photo de Tasos Katopodis / . pour Nickelodeon

C’est tellement évident, ça fait mal. Les enfants ne se soucieront pas des anciens joueurs de la NFL (non, même pas Rob Gronkowski) qui leur parleront du match. La solution doit être Spongebob et Patrick.

En plus de leur chimie intégrée, ils feraient un duo presque parfait avec Spongebob sur play-by-play et Patrick fournissant des commentaires sur les couleurs. C’est aussi une occasion humoristique pour Patrick d’agir stupidement sur ce qui se passe sur le terrain, à quel point Bob l’éponge peut expliquer aux enfants ce qui se passe.

N ° 2: Remplacez tous les sons de football par des bruits de dessins animés.

L’une des meilleures choses à regarder de vieilles vidéos de bêtisiers de NFL Films sont les effets sonores farfelus et animés. Maintenant, nous avons l’endroit idéal pour le faire en direct.

Je sais que cela prend probablement plus de travail que quiconque est prêt à le faire – mais avec un retard de 30 secondes sur bande, il serait assez facile de lancer des crashs de cymbales, des sons de «doink» et du son glissant sur une peau de banane lorsque quelqu’un tâtonne le ballon.

N ° 3: changer le seau Gatorade avec de la boue.

La NFL a un besoin urgent d’attirer des téléspectateurs plus jeunes, ce qui est probablement l’impulsion pour cette émission destinée aux enfants. C’est le travail de chacun de contribuer au bien du football, entraîneurs compris. Le bain Gatorade standard est ennuyeux. Solution: remplacez-le par de la boue verte.

Bien sûr, les entraîneurs pourraient ne pas aimer l’idée au début – mais ce serait incroyable. Et qui se soucie de perdre du poids en montant haut sur une douce victoire?

N ° 4: Moira Quirk pour expert en règles.

«Mo» était l’arbitre en chef et le génie de tous les instants de Guts qui rendait les sports ridicules et inventés compréhensibles. Il ne faudrait pas beaucoup de travail pour faire pivoter ses compétences du basket-ball de trampoline au football de la NFL, en particulier en sachant que Mo est une femme en qui nous pouvons avoir confiance en ce qui concerne les appels limites.

L’ancien directeur de la NFL, Dean Blandino, va bien. Mo c’est mieux.

N ° 5: Remplissez le spectacle de la mi-temps avec des légendes retraitées de Nickelodeon.

Le format actuel du spectacle à la mi-temps est un groupe d’anciens joueurs de la NFL offrant des opinions et des répartitions pleines d’esprit. C’est bien, mais une version Nickelodeon serait tellement mieux.

En remplaçant le panneau NFL par des luminaires Nickelodeon, nous obtiendrions une expérience vraiment spéciale. Imaginez une seconde que jeter au studio signifiait entendre Kenan Thompson, Kel Mitchell, Amanda Bynes, Lori Beth Denberg et Danny Tamberelli.

Non seulement ce serait instructif, mais un voyage dans le passé.

N ° 6: Faites la mi-temps montrer Sweet Victory.



Ça va sans dire, vraiment.