6 idées commerciales pour les prétendants au titre de la NBA

Un métier peut balancer tout l’équilibre du pouvoir dans la NBA. Les Raptors de l’année dernière en sont la preuve. Non, je ne parle pas du commerce Kawhi Leonard.

Quand ils ont échangé pour Marc Gasol des Grizzlies, les Raptors sont devenus un véritable prétendant au titre. Ce fut une mise à niveau massive. Ils ont remplacé un dinosaure, Jonas Valanciunas, par un grand moderne en Gasol qui pouvait tirer des 3 et protéger la jante.

Cela a fait basculer les choses en faveur des Raptors. C’était une décision non conventionnelle – ils formaient déjà une excellente équipe. Mais cela les a mis au-dessus.

Chaque équipe en lice pour le titre cette année devrait rechercher ce mouvement de swing. Nous avons ces mouvements ici pour vous.

Les Lakers et Derrick Rose

Écoutez, fans de Pistons. Je sais que votre équipe veut un choix de loterie pour Derrick Rose. De la même manière, j’aimerais moi aussi avoir une chance de sortir avec Rihanna. Devine quoi? Ça n’arrivera jamais.

Non, les Pistons ne récupéreront pas le choix de la loterie – mais Kyle Kuzma est une assez bonne perspective pour faire le travail. Maintenant, les fans des Lakers n’ont plus à regarder Rajon Rondo dribbler en rond comme un poulet sans tête avant de le lancer à Anthony Davis dans une position délicate.

The Clippers et Andre Drummond

Maintenant, je me rends compte que les fans de Pistons me détesteront probablement d’avoir déchiré leur équipe en lambeaux. Mais disons que les Clippers lancent leur 2020 premiers sur le ring cette fois. Celui-ci a beaucoup de sens!

Les Clippers ont besoin de taille pour faire face à Anthony Davis, Nikola Jokic et Rudy Gobert dans n’importe quel ordre. Eh bien, Drummond a ça. Il est également l’un des meilleurs rebonds de la ligue. Ils devraient abandonner un précieux défenseur de l’aile à Mo Harkless, une perspective à Jerome Robinson et une première tardive, mais cela en vaudrait la peine d’avoir un coup de poing un au centre avec Drummond et Montrezl Harrell marquant le coup de poing sortant du banc.

The Nuggets and Jrue Holiday

Les Nuggets auront enfin un meneur qui est en fait un meneur. Jamal Murray est génial mais, fam, nous savons qu’il n’a absolument pas besoin de prendre des décisions avec le ballon.

Son arbre de décision ne devrait comprendre que trois décisions. Ce sont: tirer, passer le ballon à Jokic, tirer à nouveau. Holiday l’aide à y arriver et serait immédiatement leur meilleur défenseur du périmètre de garde.

Les dollars et Davis Bertans

Autant cela me fait mal d’envoyer mon doux et doux prince letton Davis Bertans n’importe où sauf à Washington, je dois également admettre qu’il est trop logique de ne pas le faire.

Les Bucks se mettraient immédiatement à niveau ici avec Bertans par rapport à Ersan Ilyasova et pourraient ajouter ce choix de première ronde des Pacers au Malcolm Brogdon cet été pour adoucir le pot. Ça en vaut la peine. Ils doivent prouver à Giannis Antetokounmpo qu’ils veulent gagner maintenant. Voilà comment vous le faites.

Les Raptors et Dewayne Dedmon

Ce n’est en aucun cas un mouvement flashy. Dedmon n’est pas un joueur transcendant, mais il donnerait aux Raptors une aide dont ils avaient bien besoin dans leur cour avant derrière Marc Gasol qui a été blessé cette année.

Ils perdraient un peu de profondeur des ailes, mais ils ne donneraient pas des joueurs qui contribuaient réellement à de grosses minutes. Leur rotation serait à peu près la même.

Les Celtics et Aron Baynes

BAYNES BYKE! Les Celtics ont besoin d’un bouchon Embiid pour les séries éliminatoires et ils savent que Baynes peut le faire à coup sûr. Il ne devrait pas non plus falloir grand-chose pour lui permettre d’obtenir une offre aussi bon marché.

Il s’est refroidi de trois depuis le début de la saison et les Suns sont en mode tank à ce stade, ou devraient l’être. Ils devraient être prêts à partir de lui.

De plus, je veux juste mettre Devin Booker et Enes Kanter dans le même vestiaire. Qui n’aime pas regarder le monde brûler?

