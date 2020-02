6 leçons que chaque équipe peut tirer de la victoire du Chief Bowl 2020

Les Chiefs de Kansas City sont champions du Super Bowl! Leurs fans ont attendu 50 ans pour entendre cette réplique. Félicitations à Chiefs Kingdom, Andy Reid et à toute l’organisation. C’était un match exceptionnel avec tellement de leçons à retenir, la plupart tournées autour de l’offensive.

Voici ce que j’ai appris du Super Bowl 54.

1. Avoir un quart-arrière d’élite est la seule chose qui compte

Obtenir un quart-arrière d’élite est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. À mon avis, il n’y en a qu’une poignée – Patrick Mahomes, Russell Wilson, Tom Brady, Aaron Rodgers et Drew Brees – en qui je ferais confiance pour «gagner» un Super Bowl en ce moment. Les Chiefs avaient Alex Smith, qui était assez bon pour remporter la division, au poste de quart. Puis ils ont pris la décision sans émotion de l’abandonner lorsqu’ils ont trouvé un remplaçant spécial à Mahomes. Les équipes doivent être audacieuses pour remporter le Super Bowl.

Bien sûr, cela a payé, car les Chiefs ont perdu 10 points ou plus dans tous leurs matchs éliminatoires avant que Mahomes ne les ramène. En entrant dans le Super Bowl, toutes les tendances ont favorisé la défense de San Francisco et pendant les trois quarts, les 49ers ont joué le jeu qu’ils voulaient. Ils ont ralenti le rythme et contrôlé la ligne de mêlée. Ils ont harcelé Mahomes et forcé deux interceptions (et deux échappés qui n’étaient pas des revirements).

Mais rappelant les guerriers dirigés par Steph Curry, l’infraction des chefs a allumé le fusible et n’a pas pu être arrêtée. La défense des 49ers, qui a intelligemment joué la couverture pour éviter la passe explosive toute la nuit, a permis une ouverture et Mahomes en a profité. En troisième et en 15, les Chiefs ont perdu 20-10 et s’ils ne se sont pas convertis, le jeu était plus ou moins terminé. Mahomes a reculé de 14 mètres pour éviter la pression et a trouvé Tyreek Hill s’ouvrant sur un virage profond:

Les chefs n’ont jamais regardé en arrière. Mahomes a fait TOUTES les pièces dont il avait besoin quand c’était le plus important, et il méritait le MVP.

D’un autre côté, le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo a bien joué pendant les trois premiers trimestres, mais il a raté plusieurs occasions plus tard dans le match, soit en ne jetant pas sur le récepteur ouvert ou en renversant les récepteurs ouverts. Ce sont des lancers que les quart-arrière d’élite auraient faits. Garoppolo peut encore apprendre de ce jeu et faire ces jeux à l’avenir, mais je crains qu’il ne soit tout simplement pas à ce niveau suivant en tant que quart-arrière.

2. ABA: Soyez toujours agressif

Si vous m’aviez dit qu’Andy Reid aurait été l’entraîneur le plus agressif d’un Super Bowl, je vous aurais traité de menteur. Mais Reid était 2-en-2 lors des quatrièmes essais quand cela comptait (le dernier lancer du match était en quatrième baisse).

Lors de leur premier touché, les Chiefs ont joué un jeu spécial en quatrième et-1 qu’ils ont retiré du Rose Bowl de 1948. Mon frère, Mitch Schwartz, a dit que la pièce était présente depuis mai et qu’elle avait été répétée de temps en temps, mais ils ont décidé de l’utiliser cette semaine. Allez grand ou rentrez chez vous.

Le chef OC Eric Bieniemy dit qu’il a obtenu ce design de jeu en regardant ce vieux match de Rose Bowl. Le Michigan l’a couru encore et encore dans une victoire de 49-0 contre l’USC pic.twitter.com/0uGYxxUnST

– Kevin Boilard (@ 247KevinBoilard) 3 février 2020

Ce jeu a finalement mené à un touché. Lors de la toute prochaine conduite, les Chiefs ont repris la quatrième place, se sont convertis et ont finalement réussi un panier. C’est 10 points, juste d’être agressif.

Ce n’était pas le cas pour les 49ers. Kyle Shanahan était parfois trop conservateur. C’était déroutant. Il n’y a aucune excuse pour la fin du premier semestre. Il était 10-10, et les 49ers étaient prêts à faire démarrer le ballon en deuxième mi-temps. Les Chiefs n’avaient tout simplement pas réussi à se convertir sur un troisième et 14 avec moins de deux minutes à faire en première mi-temps. Les Niners avaient tous les trois leurs temps morts et n’en ont pas utilisé pendant que les chefs laissaient le chronomètre saigner jusqu’à ce qu’ils aient à jouer.

Les 49ers ont commencé leur entraînement à leur propre 20 avec 59 secondes à faire. Ils ont couru le ballon à deux reprises, et après que les Chiefs aient utilisé un temps mort, les Niners ont réussi une passe à leur porteur de ballon pour 20 verges au troisième but. Le jeu suivant était une belle passe profonde qui a été rappelée pour une pénalité d’interférence de passe offensive douteuse sur George Kittle. Si OPI n’avait pas été appelé, les 49ers auraient mis le ballon dans les 20 avec suffisamment de temps pour marquer, mais pas assez pour tenter plusieurs tirs lors d’un touché.

Au lieu de cela, ils se sont contentés de rien et sont entrés dans la moitié à égalité. C’était une décision qui égratignait la tête de Shanahan, qui devait savoir que des points étaient nécessaires dans ce match. Shanahan a expliqué ensuite qu’il ne voulait pas rendre le ballon à Mahomes avec une chance de marquer. Bien sûr, mais ça crie aussi: “Je ne fais pas confiance à mon quart-arrière.”

Dans cette situation, un premier essai évite aux Chiefs de récupérer le ballon avant la mi-temps. Shanahan décidant d’être OK sans points est fou, étant donné que les chefs allaient accumuler plus de points. N’oubliez pas qu’ils n’ont marqué que moins de 23 points une fois toute la saison. Le manque de confiance en Garoppolo à cet endroit remonte à ma première leçon: avoir un quart-arrière d’élite vous gagne des titres.

3. Il est difficile de construire une attaque gagnante du Super Bowl avec le jeu de course comme source principale de votre succès

Je comprends que les points attendus ajoutés (EPA) favoriseront toujours le jeu de passes, car vous gagnez plus de yards en passant que de précipiter au cours de la saison. Il s’agit davantage du principe fondamental de votre infraction. Nous avons maintenant vu plusieurs Super Bowls d’affilée où gagner avec une attaque précipitée en premier ne fonctionne pas. Les Eagles ont battu les Patriots avec 373 yards devant Nick Foles. Oui, les Eagles ont bien dirigé le ballon dans ce match, mais leur attaque n’a pas été construite avec la première passe.

La saison dernière, la ligne offensive et le jeu de course des Patriots ont été formidables en séries éliminatoires, mais ils y sont arrivés avec le jeu de passes. Regardez leur victoire au Championnat AFC contre les Chiefs, où un certain nombre de conversations en troisième place se sont déroulées dans les airs. Lorsque les Patriots ont marqué le seul touché du Super Bowl 53, ils se sont principalement appuyés sur le jeu de passes. Sony Michel a couru dans un court touché, mais Tom Brady et les Patriots sont descendus du terrain dans les airs sur ce disque. Pendant ce temps, l’attaque basée sur la course des Rams a été complètement troublée pendant tout le match, en particulier lorsque Jared Goff devait passer pour gagner.

Et enfin, cette année, les Chiefs ont gagné avec le jeu de passes, comme ils le font habituellement. Ils n’ont pas beaucoup couru le football tout au long de la saison. Pourquoi? Mahomes est le meilleur joueur du monde.

4. «La chance» est génial

Je suis fermement convaincu que vous faites votre propre chance, mais c’est bien quand les choses s’alignent pour vous aussi. À l’approche de la semaine 17, les Chiefs examinaient la graine n ° 3 et devaient potentiellement passer par le Tennessee, la Nouvelle-Angleterre et Baltimore, les deux derniers sur la route. Ensuite, les dauphins ont battu les patriotes, alors les chefs ont obtenu un laissez-passer. Lorsque les Titans ont éliminé les Patriots puis les Ravens, cela a permis à Kansas City d’accueillir le match pour le titre de l’AFC.

Le dimanche du Super Bowl, les choses se sont à nouveau déroulées. Un appel du BPR douteux à Kittle a retiré des points du tableau. Mahomes a tâté deux fois, qui ont tous deux été récupérés par Kansas City. Le cliché sur le jeu de truc était mauvais, mais cela ne leur a pas coûté. Garoppolo a raté des récepteurs larges. Garoppolo a également semblé être frappé à quelques reprises d’une manière qui aurait pu, selon certains, entraîner une rugosité inutile.

Même si cela ressemblait au temps des chefs, ils ont également terminé le travail, ce qui est le plus important.

5. Moins d’arbitrage, c’est mieux

Les officiels ont autorisé le jeu à se dérouler sur le terrain et non avec leurs drapeaux. Suis-je en désaccord avec l’appel OPI sur Kittle? Oui. Mais sinon, ils ont appelé zéro avoir de chaque côté des tranchées. Ils n’ont appelé l’interférence de passe défensive que sur un seul jeu, ce qui était évident. Ce n’était pas un match parfait, mais nous avons quitté le match dimanche sans controverse. Bravo à eux.

6. Il n’y a pas trop de secousses de butin pendant le spectacle de la mi-temps

J’étais dans les tribunes pour le spectacle de la mi-temps. C’était difficile à voir et à entendre. Le stade basculait et il semblait que les gens l’appréciaient. J’ai remarqué après le match que les gens habituels se plaignaient du tremblement de butin de Jennifer Lopez et Shakira vers la fin de leur performance.

Donc, étant le journaliste d’investigation que je suis, je suis retourné voir le spectacle de la mi-temps parce que je devais voir de mes propres yeux. Et, je dois dire, être bouleversé par le spectacle est justifié, car il n’y avait pas assez de secousses de butin. Juste mon humble avis, bien sûr.