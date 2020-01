6 photos sauvages, dont la photo du tabouret

Par: Charles Curtis |

22 janvier 2020 9:18 am

La fin de la victoire du Kansas contre Kansas State mardi soir s’est transformée en une énorme bagarre après un énorme bloc et quelques railleries qui ont conduit au nettoyage des bancs et l’attaquant de deuxième année Silvio De Sousa tenant un tabouret au-dessus de sa tête.

C’est cette image qui est devenue virale cette nuit-là, et celle que l’entraîneur du Kansas, Bill Self, a abordée après le match: “Peu importe ce qui s’est passé, c’est une image terrible et il y aura certainement des conséquences pour cela.”

Les autres photos de la mêlée – prises à partir de ce qui semble pratiquement en plein milieu – sont également choquantes. Voici un aperçu d’eux:

Charles Curtis

Charles est écrivain pour For The Win. Il a une fois laissé tomber une balle facile et délicate au stade Shea et a été hué par 35 000 fans des Mets en colère (et ne s’en est pas remis).

