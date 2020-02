7 buts en 136 minutes

Erling Braut Haaland est à lui 19 ans Une vraie révélation dans le monde du football. L’attaquant norvégien, fils du mythique Alf-Inge Haaland, brise toutes les statistiques à un si jeune âge. Bien qu’il soit né à Leeds (Angleterre) lors d’un des cours de son père dans la discipline anglaise, il est international absolu avec La Norvège depuis septembre dernier. Son rythme de pointage en milieu de saison Salzburg suscité l’intérêt d’un demi-vieux continent et ce fut le Borussia Dortmund celui qui a pris le chat à l’eau avec sa signature et n’est pas décevant …

Haaland a signé pour le BVB au début de l’année pour un chiffre d’environ 20 millions d’euros. Il est venu briller à l’ensemble allemand, 20 buts dans les compétitions nationales (16 duels entre Ligue et Coupe) avec Salzburg dans une ligue mineure … mais son potentiel démontré en Ligue des champions où il a signé huit buts en phase de groupes (en six matchs, avec un doublé à Naples et un triplé à Genk).

Mais Haaland est venu piétiner la Bundesliga. En seulement trois matchs officiels avec Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien a déjà marqué sept buts! Jusqu’à présent, seuls dix joueurs de toute la compétition allemande ont marqué plus de buts, parmi lesquels Lewandowski (22), Werner (20), Sancho (12) ou Reus (11). Et il vient d’arriver.

Les sept buts qu’il a signés Haaland jusqu’à présent, il les a fait en seulement 136 minutes, en partie et moitié de partie. Il a fait ses débuts le 18 janvier contre Augsbourg avec le score négatif de 3-1. Il a sauté sur le terrain à la 56e minute et la première balle qu’il a touchée l’a transformé. Après cet objectif viendrait deux autres: fait ses débuts avec un tour du chapeau et a été la clé du retour de son équipe (3-5). Trois objectifs pour montrer tous vos records: l’odorat, le pèlerinage et la faim vorace dans la région.

Avant le Koln, Lucien Favre Il n’avait pas encore donné le titre mais le jeune Norvégien est revenu pour avoir des minutes en deuxième période. Il a sauté en 65 ′ avec 3-1 sur le tableau de bord et a eu le temps de signer un double de condamner la réunion au Signal Iduna Park. Ce dernier jour est venu son premier titre au Union Berlin et il s’est terminé avec un autre doublé pour atteindre sept buts en trois matchs. Il a été remplacé en 77 ′. Il est le premier joueur de toute l’histoire de la compétition à débuter avec sept buts lors de ses trois premiers matchs..