7 défis à relever avec Barcelone dans Football Manager

Peu d’équipes ont commencé ce siècle à Barcelone. L’étape Rijkaard, l’ère Guardiola, le triennat Luis Enrique et, pourquoi ne pas le dire, les années Txingurri Valverde. Des années pleines de domination et de titres de champion. Osez-vous honorer le banc culé du Football Manager? Nous posons sept défis pour vous rendre la tâche encore plus difficile. Pouvez-vous faire face à la pression?

1. Créez un sextuor

Nous savons que c’est très compliqué, mais si vous voulez qu’on se souvienne de vous comme le meilleur entraîneur de l’histoire des Blaugranas, vous devez égaler cette année fantastique de Pep Guardiola. Et oui, nous disons égal parce que le surmonter est mathématiquement impossible. Parviendrez-vous à créer une équipe aussi puissante?

2. Saison invaincue

Vous pensez que vous êtes très bon, vous êtes convaincu que si vous vous dirigez vers Barcelone, vous pouvez élever les Blaugranas à l’histoire du football, vous devrez réaliser quelque chose qu’ils n’ont jamais fait: une saison entière sans perdre en Ligue. Dans l’étape de Valverde, ils étaient très proches, mais ils leur ont échappé dans les derniers jours.

3. Une philosophie made in Barcelona

Ce défi rendra probablement votre précédent plus difficile. Vous ne pouvez pas construire une équipe rocheuse ou défensive pour obtenir une saison entière sans perdre un seul match. Barcelone est due à un style implanté par Johan Cruyff et amélioré par Pep Guardiola. Faites honneur au Néerlandais. Le toucher et le football total doivent être votre philosophie.

4. Construisez à travers La Masia

L’une des grandes critiques de la scène Bartomeu est la carrière. Barcelone a perdu de la vitesse et seuls Ansu Fati et Riqui Puig sortent de la filiale. Votre objectif sera de redonner vie à La Masia et de découvrir les nouveaux Puyol, Iniesta, Xavi, Piqué, Cesc, Messi …

5. Obtenez 15 titres

Guardiola apparaît à nouveau dans la liste des défis, mais c’est que son ombre est très longue. Le Catalan est l’entraîneur avec le plus de titres dans l’histoire de Barcelone … et dans celui de LaLiga, à égalité avec Miguel Muñoz, ce dernier avec le Real Madrid. Ils ont tous deux remporté 14 titres. Osez les surmonter.

6. Permet à Messi de battre Gento

N’essayez pas de nous tromper. Vous n’avez pas l’intention de vendre Messi, vous ne voulez pas vous lancer le défi de jouer avec Messi, sa retraite approche, vous avez le temps de vous préparer. Cependant, vous avez un autre défi jusqu’à ce jour. L’Argentin a conquis le titre de champion 10 fois, à égalité avec Pirri en deuxième position. Gento l’a fait 12 fois. Allez-vous faire en sorte que Leo le surpasse?

7. Signez Neymar

Montrez vos compétences dans les bureaux. Tout n’est pas la gestion des tactiques, mais aussi des budgets et des arrivées. Messi aura 33 ans et, petit à petit, il perdra forme. Il parvient à convaincre le PSG de renvoyer le fils prodigue. Montrez que vous négociez mieux qu’Abidal.