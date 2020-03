7 façons de faciliter le travail à domicile

Avec de plus en plus de personnes décidant de mettre en œuvre l’auto-isolement et de travailler à domicile pendant la pandémie de coronavirus (Covid-19), beaucoup chercheront les meilleurs conseils et orientations sur la façon d’être les plus productifs. C’est là que SB Nation peut vous aider! Un grand nombre de nos rédacteurs et collaborateurs travaillent à distance, nous leur avons donc demandé des conseils pour survivre à la maison.

Changez vos vêtements

Oui, cela semble assez simple, mais vous pouvez facilement tomber dans le piège de simplement rester en pyjama toute la journée. Ne dites pas à distance que vous devez mettre une robe de bal ou même un vrai pantalon, mais ne vous contentez pas de marcher directement du lit à votre ordinateur (surtout si vous dormez dans le chamois). Même si vous vous changez simplement en d’autres vêtements de sport, enfilez cette nouvelle paire de sweats.

Conseil de pro: gardez un pull à proximité pour habiller votre tee-shirt si vous devez passer un appel vidéo.

– Caroline Darney

Ration que Disney +

Écoutez, je ne suis pas ici pour juger si vous avez parfois besoin de Mickey Mouse pour être votre baby-sitter. Vais-je le faire chez moi, maintenant que j’ai soudainement deux nouveaux collègues de moins de six ans? Absolument. Mais vous ne pouvez pas laisser les enfants le configurer eux-mêmes ou savoir exactement combien de programmes sont actuellement disponibles sur le service. Tu dois garder Frozen II quand ils sont vraiment insupportables. Si vous soufflez tous les gros pistolets en streaming tout de suite, vous n’aurez pas d’option d’urgence de divertissement la semaine prochaine.

Dites aux enfants que seuls les adultes peuvent configurer Disney +. Laissez-les choisir entre comme, un ou deux spectacles. Faites-leur lentement savoir que de nouveaux éléments ont été ajoutés. Nous pouvons traire cette bibliothèque Disney pendant un mois si nous la gérons judicieusement. Sinon, nous allons tous regarder les deux films Frozen tous les jours jusqu’à ce que cette quarantaine se lève, et cela pourrait être encore plus dangereux que n’importe quelle maladie.

– Matt Brown

Travaillez ailleurs que dans un lit ou un canapé, si vous le pouvez

Je comprends que cela ne s’applique pas à tout le monde, mais si vous en êtes capable, essayez de vous asseoir à un bureau, un comptoir ou une table pendant que vous travaillez. Travailler toute la journée à partir du lit ou d’un canapé commence vraiment à peser sur votre corps et votre cerveau. Ça peut être amusant pendant un jour ou deux, mais après quelques semaines, ça va faire mal. Vos poignets vont vous faire mal. Probablement vos genoux aussi. Si vous n’avez pas beaucoup d’options, essayez au moins de vous déplacer un peu pendant la journée. Travaillez depuis le canapé pendant une heure, puis déplacez-vous vers la table de la cuisine et revenez.

– Whitney Medworth

Allez dehors

L’un de mes ajustements les plus difficiles au travail à domicile a été le fait que quand je suis sorti, j’étais … toujours à la maison. Travailler hors de votre salon signifie que l’endroit où vous vous relaxiez n’est plus à 100% relaxant. Le canapé où vous vous écrasiez après un autre long trajet de retour à la maison devient soudainement le dernier endroit où vous voulez être.

Alors sortez de votre maison une fois votre journée terminée. La marche, la course et / ou le vélo respectent tous les meilleures pratiques en matière de distanciation sociale, en supposant que vous ne vous dirigez pas directement vers une zone surpeuplée. Vous pouvez accomplir deux choses: 1) faire de l’exercice, mais surtout 2) réinitialiser votre cerveau, de sorte que lorsque vous rentrez chez vous, vous ne voyez plus votre travail, mais un endroit où vous pourrez vous détendre.

Si vous ne quittez pas votre «lieu de travail» après le travail, vous aurez peut-être du mal à sortir votre cerveau du mode de travail. L’air frais fait des merveilles pour m’aider à me libérer du stress.

– Louis Bien

Obtenez un de ces paniers de basket Little Tykes et dunk sans relâche sur votre tout-petit

Ma fille a deux ans et comprend déjà ce que l’on ressent sur Twitter. Si ce mannequin essaie de me garder à la ligne des trois points (son mini-trampoline, pour rebondir), je me rends juste au panier et je lui montre tous les avantages de ne pas être 3’1. Un de ces jours, elle apprendra à prendre en charge. C’est à ce moment que nous démarrons l’application Duke.

– Christian D’Andrea

Trouvez des signaux pour vous différencier de vos activités

L’une des choses difficiles à propos du travail à domicile peut être la fusion du temps de travail, du temps de jeu, du temps de détente, etc. Si vous avez des habitudes ou des signaux différents qui vous disent laquelle vous faites – même aussi simple ou stupide que «je je porte cette chemise, donc je travaille »ou« Je suis ici dans l’appartement, donc je joue à des jeux »- cela peut énormément aider votre cerveau à empêcher que tout ne se mette ensemble.

– Pete Volk

Veillez à séparer votre vie professionnelle / familiale.

Cela peut être l’un des ajustements les plus difficiles à effectuer lorsque vous travaillez à domicile. L’idée ici est que vous ne voulez pas que l’un ou l’autre côté de votre vie saigne trop dans l’autre. Cela peut sembler simple au début, mais il est beaucoup trop facile de tergiverser au travail et de commencer à regarder un spectacle, à faire la lessive, à rattraper son retard sur les affaires personnelles – et ensuite vous êtes en retard dans votre vie professionnelle.

Cependant, j’ai trouvé que c’était bien pire d’être tenté de travailler pendant les moments où vous vous détendez normalement à la maison. Il est si facile de dire «je vais faire un peu plus de travail», puis réalisez que vous avez passé plusieurs heures pendant votre temps de relaxation normal à des tâches professionnelles. C’est mauvais pour deux raisons principales: premièrement, vous allez être sujet à l’épuisement professionnel en passant trop de temps au travail. Deuxièmement, vous pourriez commencer à ressentir votre travail et commencer à vous sentir comme si votre maison n’était même plus votre sanctuaire.

Pour éviter cela, je recommande de ne pas travailler dans un endroit où vous avez normalement du plaisir et de dicter strictement votre temps de travail / détente. Vous me remercierez plus tard.

– James Dator