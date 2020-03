7 joueurs pour qui le Real Madrid veut chercher son destin cet été

Pour que de nouveaux joueurs arrivent, autant doivent partir. Plusieurs vieilles connaissances du Real Madrid sont actuellement sur la liste de départ du club, vous devez gagner de l’argent et des espaces ouverts dans l’équipe.

La surréservation dans l’équipe merengue est un problème que nous connaissons tous, et une épée à double tranchant pour l’équipe lorsqu’elle veut faire une nouvelle signature: aucun joueur ne veut faire partie d’une équipe qui ne veut pas leur donner suffisamment de minutes.

Actuellement, l’équipe blanche compte 25 joueurs dans la première équipe (en comptant sur Rodrygo), et cela sans ajouter Reinierqui fait partie du Castille. La liste des prêts est également très longue, à l’heure actuelle, onze personnes attendent des opportunités (Achraf, Odegaard, Ceballos, Reguilón, Odriozola, Kubo, Vallejo, Mayoral, Lunin, Óscar Rodríguez et Luca Zidane), sur ces onze, ils ne devraient revenir Odegaard et Achraf, les autres devront attendre l’été et qu’en fonction des conditions, ils pourront reprendre le prêt ou rejoindre la première équipe.

Tel que rapporté par Diario AS, Real Madrid a tiré certains de leurs noms les plus reconnus dans la première équipe à mener à bien l’opération sortante, le plus important étant James, Bale, Lucas Vázquez et Mariano, qui partira dès qu’un accord économique sera conclu avec un autre club. En plus de Nacho, Marcelo, Modric et Brahim, qui n’ont pas non plus fini de convaincre le personnel d’entraîneurs ou qui ont déjà terminé leur cycle dans l’équipe et qui cherchent une issue dès maintenant.

Dans le cas des trois premiers, les dirigeants sont conscients qu’ils ont beaucoup donné et une décision commune sera prise avec eux, ce qui dépendra totalement du nombre de minutes pouvant être assurées. Concernant Brahim, devrait sortir en prêt.

En plus des arrivées de Martín Ødegaard y Achraf Hakimi, le club veut ajouter un autre milieu de terrain, les candidats sont Van de Beek, Paul Pogba et Fabián, entre autres. L’inclusion d’un nouvel attaquant est également appréciée, surtout si Luka Jović ne retrouve pas son niveau, les plus connus sont Erling Haaland et Kylian Mbappé, bien que certains rapports d’Angleterre suggèrent que Harry kane il ne voit pas de mauvais yeux atterrir au Santiago Bernabéu.