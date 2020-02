8 choses que nous avons apprises en volant avec les Thunderbirds de l’USAF

Il s’agit du Daytona 500 from the Sky: une série en plusieurs parties de For The Win qui examine la plus grande course de NASCAR de l’année dans une perspective aérienne.

DAYTONA BEACH, Floride – Les pilotes NASCAR et les Thunderbirds de l’US Air Force ont en fait beaucoup en commun. Ils pilotent tous deux des machines spécialisées fonctionnant à grande vitesse lors d’événements dans tout le pays avec des saisons qui durent la majeure partie de l’année. La plus grande différence est, évidemment, l’altitude – ou son absence.

Pour la 10e année consécutive et la 11e au total, les Thunderbirds effectueront un survol avant le Daytona 500 (dimanche, 14 h 30 HE, FOX). L’événement donne le coup d’envoi à la fois à la saison NASCAR et à celle des Thunderbirds, qui ont 36 survols et spectacles aériens d’ici à novembre, montrant les capacités du F-16 Fighting Falcon. (NASCAR a également 36 courses dans cette même période.)

Avant le Daytona 500, nous avons fait un tour avec les Thunderbirds, en particulier avec le major Jason Markzon, qui est le 8e des 12 officiers de l’équipe. Les numéros 1 à 6 se produisent lors des spectacles aériens et des survols, mais les numéros 7 et 8 sont également des pilotes.

Donc, de cette expérience sauvage et unique, voici huit choses que nous avons apprises sur les Thunderbirds.

1. La vitesse maximale du F-16 est d’environ 1 500 miles par heure

Mais ils ont dit que c’était surtout une vitesse d’entraînement et de combat. Pendant notre vol, nous sommes restés dans la fourchette de 500 à 600 miles par heure, ce qui est aussi ce qu’ils font généralement pour les survols et les démonstrations de spectacles aériens.

2. Les F-16 peuvent tirer 9 g

C’est une quantité insondable de forces gravitationnelles. Pour comparer, lorsque vous décollez sur une compagnie aérienne commerciale, vous regardez deux ou trois g, ont expliqué les Thunderbirds.

À la fin des années 1990, Jeff Gordon, retraité du pilote NASCAR, a fait un tour avec les Blue Angels, l’escadron de démonstration en vol de la Marine. L’expérience n’est que légèrement différente de celle avec les Thunderbirds, et il a qualifié le vol «incroyable» et quelque chose qu’il n’oubliera jamais.

“En tant que pilote de voiture de course, j’ai l’habitude d’aller à grande vitesse en tirant des poids lourds”, a récemment déclaré Gordon à For The Win. “Mais rien ne se compare à ce que c’est que d’être dans ce cockpit et de suivre cette balade. …

“En tirant sur les types de gs qu’ils tirent, ce qui est ahurissant ce dont cet avion est capable, je n’ai certainement pas traversé l’expérience sans être vraiment mal à l’aise et tomber malade.”

Pareil, JG. Même.

3. C’est OK de tomber malade

Ce n’est évidemment pas idéal, mais les Thunderbirds sont prêts pour cela. En volant avec les Thunderbirds pour la première fois, votre estomac n’est pas préparé pour les forces g ou, vous savez, pour voler à l’envers. Mais ils vous ont couvert de sacs contre le mal de l’air qu’ils ouvrent à l’avance et placent dans un endroit facile d’accès.

«Ce fut l’expérience la plus cool de ma vie», a déclaré Joey Logano à FTW à propos de sa conduite des Thunderbirds en 2009. «Les forces g sont si fortes que ça fait presque mal. …

“Je suis tombé malade et je me suis un peu évanoui, mais c’était tellement cool et ne ressemblait à rien, à des montagnes russes, pas à quoi que ce soit que vous ayez jamais vu.”

4. Le major Markzon est génial

Il m’a expliqué tout ce que nous allions faire pendant le vol, notamment en survolant Cap Canaveral et en vérifiant la NASA et SpaceX.

L’indicatif d’appel de Markzon est «Flack», il a enregistré plus de 2 000 heures de vol et plus de 1 000 dans un F-16 et il a fait un gros effort pendant que nous volions autour de la NASA – mais pour être honnête, c’est plutôt cool.

5. Devenir un Thunderbird est un processus hautement sélectif

Les officiers 1 à 12 sont sélectionnés à la main, et ils doivent avoir au moins 750 heures de vol et être au moins capitaine.

6. Le Daytona 500 est le seul événement sportif au programme 2020

Bien que les Thunderbirds aient survolé l’hymne national au Super Bowl 2019 au stade Mercedes-Benz, leur seul événement sportif cette année est la plus grande course de NASCAR.

7. Le major Michelle Curran (Thunderbird n ° 5) est la cinquième femme pilote de Thunderbird

Elle se produit pendant les survols et est le pilote solo principal lors des démonstrations aéronautiques. Elle participera au survol de Daytona dimanche.

8. Pendant les survols, les jets sont à quelques centimètres les uns des autres

C’est difficile à dire car les Thunderbirds sont si rapides et les survols ne durent que quelques secondes. Mais quand ils sont dans cette formation delta (un V), ils ont dit qu’ils n’étaient qu’à environ 18 pouces l’un de l’autre.

.