8 des records les plus insolites de l’histoire du Super Bowl

C’est une chose de célébrer les records glamour du Super Bowl, comme la plupart des points marqués, la plupart des verges gagnées ou la plupart des touchés. Mais il y a aussi des marques obscures et même douteuses qui méritent l’amour.

Les 49ers et les Chiefs pourraient très bien établir des records dans le Super Bowl LIV – et peut-être même en battre un sur cette liste. Voici huit des enregistrements les plus inhabituels, classés du moins susceptible d’être battu cette année au plus probable.

Lancement de pièces consécutives: 14, NFC

Bien que le Super Bowl soit joué sur un site neutre, les équipes sont désignées domicile et route pour chaque match. Les 49ers, en tant qu’équipe «route» du Super Bowl de cette année, pourront lancer le tirage au sort dimanche. De 1998 à 2011, l’équipe NFC a remporté le tirage au sort pendant 14 années consécutives, en commençant par les Packers dans le Super Bowl XXXII et en terminant avec Green Bay à nouveau dans le Super Bowl XLV. Gagner le tirage au sort ne s’est pas nécessairement avéré avantageux, cependant, puisque l’équipe AFC a remporté le Super Bowl au cours de neuf de ces 14 années.

La «séquence» actuelle de la NFC consiste en un tirage au sort consécutif, grâce aux Rams l’an dernier. Donc, cela ne tombera pas de sitôt.

Moins de points en une demie, les deux équipes: 2, Super Bowl IX (Steelers 2, Vikings 0)

L’ailier défensif Dwight White a obtenu le crédit pour la sécurité, le premier dans l’histoire du Super Bowl, mais ce n’était vraiment qu’un coup raté que le quart-arrière du Minnesota Fran Tarkenton a récupéré dans la zone des buts, et White a été le premier Steeler à le toucher. Le seul score des Vikings dans ce match est venu sur un botté de dégagement bloqué au quatrième quart. Leur attaque a été limitée à un record de 119 verges dans une défaite de 16-6, la première des quatre victoires du Super Bowl en six ans pour la défense du Rideau d’acier de Pittsburgh.

Il y a eu neuf sécurités dans le Super Bowl, la dernière par l’ailier défensif des Seahawks Cliff Avril contre les Broncos en 2014.

Plus grand nombre de bottés, jeu: 11, Brad Maynard, Giants, Super Bowl XXXV

Cela pourrait aussi bien être appelé «pire Super Bowl», car le deuxième plus grand jeu de punitions est 10 par Kyle Richardson des Ravens dans le même match. Baltimore et New York se sont combinés pour un record du Super Bowl avec un record de 396 yards, les Ravens l’emportant 34-7. Il y a eu cinq touchés au total dans le match, dont deux retours de coup d’envoi et un choix de six. Les deux seuls touchés offensifs du match ont tous les deux été marqués par les Ravens, et les deux sont venus sur des disques qui ont commencé sur la moitié du terrain des Giants.

Plus de touchés avec retour de botté de dégagement: 0

Il est insondable qu’en 53 Super Bowls nous n’ayons pas eu un botté de dégagement pour un touché. À l’époque du Super Bowl (depuis 1966), il y a eu 583 touchés de retour de botté de dégagement en 24 412 matchs de saison régulière, soit environ un tous les 42 matchs. Nous sommes dus!

En comparaison, il y a eu 10 retours de coup d’envoi du Super Bowl pour les touchés, le dernier par Percy Harvin pour les Seahawks en 2014.

Le plus de pick-six marqués, jeu: 2, Dwight Smith, Buccaneers, Super Bowl XXXVII

Le quart-arrière des Raiders Rich Gannon a terminé sa saison MVP 2002 en lançant cinq passes de touché dans le Super Bowl, sauf que trois d’entre eux ont été lancés à la mauvaise équipe. Smith a retourné sa première interception à 44 verges pour un touché à la fin du troisième quart, donnant à Tampa Bay une avance de 34-3. Son deuxième choix de six est survenu dans les dernières secondes du match, amenant une passe de Gannon à 50 mètres de la maison pour terminer l’épilation 48-21 des Raiders par les Bucs. Le titre de MVP du match a été attribué à un arrière défensif des Buccaneers différent, Dexter Jackson, qui a également eu deux interceptions (sur les cinq de Gannon) lors de l’éruption.

Buts sur le terrain les plus manqués, match: 3, Efren Herrera, Cowboys, Super Bowl XII

Herrera a tenté cinq buts sur le terrain – à égalité avec le Jim Turner des Jets en 1969 – et en a fait deux. Les ratés n’ont pas blessé les Cowboys, qui ont écrasé les Broncos, 27-10.

Captures les plus justes, jeu: 4, Jermaine Lewis, Ravens (Super Bowl XXXV); Karl Williams, Buccaneers (Super Bowl XXXVII)

Qui peut oublier où ils étaient lorsque ces deux-là ont levé les mains en l’air avant d’attraper avec succès un botté de dégagement. Quelle merveilleuse prise de possession!

Moins de passes réussies dans une victoire, jeu: 6, Dolphins, Super Bowl VIII

Bob Griese n’a lancé que sept passes dans le Super Bowl en 1974, complétant six pour 73 verges. Mais c’était plus que suffisant pour les Dolphins, grâce à une défense écrasante et à un meurtrier Larry Csonka, qui a mené une attaque précipitée à Miami qui totalisait 53 portées et a gardé le Minnesota hors du terrain dans une victoire de 24-7.

Ce dernier record obscur semble être le plus pertinent dimanche, même si les chances de chute – comme toutes ces bizarreries – sont encore faibles.

Les 49ers ont une défense dominante et ont été extrêmement lourds lors de leurs deux victoires en séries éliminatoires. Jimmy Garoppolo a lancé une interception à la fin de la première mi-temps contre le Minnesota, mais depuis lors, il n’a lancé que 14 passes au total en six trimestres, complétant 10 pour un total de 103 yards. San Francisco n’a pas eu besoin de la passe de Garoppolo, surclassant les Vikings et Packers 50-20 combinés lors du dernier match et demi.

Il semble peu probable que les 49ers puissent suivre l’offensive puissante des Chiefs sans une grande contribution de Garoppolo, ce dont il s’est avéré capable pendant la saison régulière. Les Titans ont remporté deux matchs éliminatoires sur route en exécutant le ballon, le quart-arrière Ryan Tannehill ne lançant que 29 passes. Mais contre Kansas City, Tannehill a lancé pour plus de verges (209) que lors des deux matchs précédents combinés (160). Nous verrons si Garoppolo voit une augmentation similaire dans le Super Bowl.