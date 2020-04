8 équipes les plus susceptibles de faire un échange au premier tour lors du repêchage de la NFL 2020

Le repêchage de la NFL sera très différent de l’habituel en 2020.

Un brouillon «entièrement virtuel» forcera l’exécutif de la NFL, les entraîneurs et les éclaireurs à prendre des décisions le jour du brouillon à partir de leur propre domicile. Il reste à voir comment cela affectera le marché commercial. Les décideurs étant dispersés dans des endroits différents, la NFL envisagerait d’accorder quelques minutes de temps supplémentaire aux équipes pour négocier un échange.

Très probablement, le projet aura un marché commercial animé comme d’habitude. Comme chaque année, certaines équipes sauteront l’ordre pour accrocher leur perspective la plus convoitée, tandis que d’autres glisseront vers le bas en échange de plus de fonds propres.

Avec le repêchage de la NFL 2020 pas loin, voici huit équipes qui pourraient être intéressées à se déplacer au premier tour.

4 équipes qui pourraient échanger

1. Chargeurs de Los Angeles

Choix: n ° 6

Philip Rivers a commencé les 224 derniers matchs des Chargers, mais cette séquence est maintenant terminée. Leur quart-arrière de longue date est parti en agence libre pour rejoindre les Colts avec un contrat d’un an.

Maintenant, ils sont partis avec Tyrod Taylor pour commencer en 2020. Ce n’est pas le pire des scénarios; Taylor a été un partant adéquat pour les Bills pendant trois saisons et a brièvement pris les rênes des Browns. Mais il est crucial que Los Angeles utilise ce repêchage pour trouver le quart-arrière qui finira par diriger l’équipe.

Cela pourrait être un peu difficile avec les Chargers, sixièmes au total.

Il est évident que les Bengals sélectionneront le quart-arrière du LSU Joe Burrow avec le choix n ° 1. Quatre choix plus tard, les Dolphins de Miami ont désespérément besoin d’un quart de franchise.

Si les Chargers veulent leur choix des quarts non Burrow – probablement Tua Tagovailoa de l’Alabama ou Justin Herbert de l’Oregon – ils devront presque certainement passer devant Miami. Cela signifie passer un accord avec les Lions ou les Giants, propriétaires des troisième et quatrième choix, respectivement.

Alors que le directeur général des Chargers, Tom Telesco, effectue rarement des échanges le jour du repêchage (son dernier impliquant un premier tour remonte à 2015), obtenir un quart-arrière est une autre histoire. Cela nécessite de l’urgence, et cela pourrait entraîner une guerre d’enchères entre les dauphins et les chargeurs.

2. Miami Dolphins

Choix: n ° 5, 18, 26

Les Dolphins n’ont pas tanké la saison 2019 juste pour décrocher le troisième meilleur quart-arrière du repêchage.

Miami a un démarreur capable dans Ryan Fitzpatrick et semble toujours intéressé à développer l’ancien premier tour Josh Rosen. Mais ne vous y trompez pas, les Dolphins ont besoin d’un quart-arrière.

Ils étaient étonnamment bons pour remporter des matchs de football en 2019, malgré la déchirure de la liste. Avec une autre année de développement, il semble peu probable que les Dolphins repassent dans le top 5 en 2021. Il est donc temps d’utiliser un choix premium sur un joueur pour construire autour pour les années à venir.

Les Chargers étant en mesure d’échanger éventuellement devant les Dolphins, il serait prudent pour Miami de battre Los Angeles au poing.

Les Dolphins ont trois choix au premier tour et deux choix au deuxième tour – plus que suffisamment de munitions pour s’assurer qu’ils ne sont pas contrebalancés par les Chargers pour le deuxième passant hors du plateau.

3. Eagles de Philadelphie

Choix: N ° 21

Les meilleurs récepteurs clairement définis dans ce projet sont Jerry Jeudy et Henry Ruggs III de l’Alabama et CeeDee Lamb de l’Oklahoma. Philadelphie pourrait grandement bénéficier de la rédaction de l’un d’entre eux.

En 2019, DeSean Jackson n’a joué que 65 snaps pour les Eagles en raison de blessures. Nelson Agholor et Alshon Jeffery ont eu du mal à contribuer et se sont également retrouvés sur la réserve des blessés. Agholor est maintenant membre des Raiders, et Jackson et Jeffery sont du mauvais côté de 30.

Carson Wentz a désespérément besoin d’une menace extérieure, et les Eagles pourraient facilement rater Jeudy, Lamb ou Ruggs s’ils attendent jusqu’à la 21e sélection générale.

Avec peu d’équipes dans le top 10 qui ont besoin d’un receveur, les Eagles n’auront peut-être qu’à remonter de huit ou neuf choix pour saisir l’un des meilleurs espoirs. Même après avoir renvoyé un choix de troisième ronde pour obtenir Darius Slay, les Eagles ont huit choix de repêchage, dont six lors des quatre premiers tours.

4. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Choix: N ° 23

Cela fait bizarre de mettre la Nouvelle-Angleterre dans cette section parce que l’échange est tellement … antipathique. Habituellement, ce sont Bill Belichick qui escroquent les équipes et stockent les choix de repêchage, et non l’inverse. Ce n’est cependant pas l’intersaison typique de la Nouvelle-Angleterre.

Pour la première fois en deux décennies, il n’y a pas de Tom Brady sur lequel s’appuyer. Les seuls quarts de la formation des Patriots sont le choix de quatrième ronde de 2019 Jarrett Stidham et le vétéran remplaçant Brian Hoyer.

Stidham avait l’air impressionnant en pré-saison l’année dernière, et il y a une chance qu’un vétéran comme Cam Newton, Andy Dalton, Joe Flacco ou Jameis Winston puisse être ajouté au pli. Mais si les Patriots visent vraiment à trouver un quart-arrière du futur, le premier tour est généralement le lieu de le faire.

Au 23e rang, la Nouvelle-Angleterre devrait se contenter du quatrième ou cinquième quart-arrière. Jordan Love, de l’Utah State, a été un choix populaire pour l’équipe en matière de brouillons, mais il est brut. Si Tagovailoa ou Herbert glissent du tout, ne soyez pas surpris si Belichick fait un pas vers le haut pour accrocher un quart-arrière parmi les trois premiers.

4 équipes qui pourraient trader

1. Lions de Détroit

Choix: n ° 3

À moins d’une gigantesque boule de courbe, ce sera Burrow à Cincinnati et Chase Young à Washington en tête du projet d’ordre. Ensuite, le tirage au sort du quart-arrière pourrait vraiment commencer.

Si les Chargers ou les Dolphins décident de prendre les devants, Detroit pourrait être l’équipe qui en bénéficiera.

Les Lions ont beaucoup de travail à faire après une saison 3-12-1 en 2019. Ils ont renvoyé le demi de coin N ° 1 Darius Slay et ont de nombreux besoins à la fois offensifs et défensifs. Descendre de seulement deux ou trois places dans l’ordre du jour réduirait toujours l’équipe d’une perspective d’élite et pourrait leur donner un autre choix précieux.

Selon Albert Breer de Sports Illustrated, le désir des Lions d’échanger le troisième choix global n’est «pas un secret» parmi les cercles de la NFL.

2. Giants de New York

Choix: n ° 4

Si les Lions ne concluent pas d’accord, cette opportunité sera offerte à New York.

Les Giants ont également une longue liste de besoins après une saison 4-12. L’équipe se construit autour de Daniel Jones et la première étape est de lui fournir plus de protection. Il est également important de faire le plein de talents défensifs.

Avec autant de domaines à aborder, il n’est pas surprenant que le directeur général Dave Gettleman soit ouvert quant à son intérêt pour la baisse.

L’effet de levier de Gettleman pour conclure un accord repose en grande partie entre les mains des Lions.

3. Panthères de la Caroline

Choix: N ° 7

Les Panthers seront très différents en 2020. Ron Rivera a été licencié et remplacé par l’ancien entraîneur de Baylor, Matt Rhule. Les vétérans de Caroline, Cam Newton, Luke Kuechly et Greg Olsen sont également partis.

Bien que les Panthers aient signé avec le quart-arrière Teddy Bridgewater, cela ne signifie pas qu’ils sont à un ou deux joueurs d’être à nouveau un concurrent de la NFC South. Cela pourrait prendre un certain temps, et renforcer la ligne offensive et défensive est la priorité absolue.

La plupart des projets de contrefaçons Carolina sélectionneront une pierre angulaire défensive – principalement le secondeur de Clemson Isaiah Simmons ou le plaqueur défensif Auburn Derrick Brown – avec le septième choix au total. Mais si une équipe vient appeler avec une offre énorme, il serait dans le meilleur intérêt des Panthers de reculer.

Non seulement la Caroline a besoin de choix de repêchage pour sa reconstruction, mais elle pourrait toujours se retrouver avec un meneur de jeu défensif plus tard au premier tour.

4. Seattle Seahawks

Choix: N ° 27

Pourquoi Seattle reviendrait-elle? Parce que c’est toujours le cas.

Les Seahawks ont effectué un échange impliquant leur choix de première ronde dans chacune des huit dernières saisons. Plus récemment, ils ont échangé deux fois en 2019.

La philosophie fonctionne bien pour Seattle. L’équipe est remplie de talents qui ont été principalement acquis au milieu de l’ébauche. Les trois quilleurs Pro des Seahawks 2019 (Russell Wilson, Bobby Wagner et Shaquill Griffin) étaient des choix de repêchage du Jour 2. Il en était de même pour leurs principaux récepteurs, Tyler Lockett et DK Metcalf.

Seattle aime avoir autant de choix à mi-parcours que possible. Si une équipe vient réclamer le 27e choix, attendez-vous à ce que les Seahawks respectent leur formule gagnante.