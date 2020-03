8 faits amusants que vous ne connaissez peut-être pas sur «The Office»

«Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où ça va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

Bien dit, Michael Scott. C’est le moyen idéal pour présenter l’hommage de For The Win à The Office, la comédie NBC qui célèbre le 15e anniversaire de sa première cette semaine (24 mars). Pour le spectacle qui est toujours si intégré à la culture américaine et Internet, nous décomposerons tout, des meilleurs moments sportifs aux meilleurs couples. Parce que, comme le dit Wayne Gretzky Michael Scott, “vous manquez 100% des photos que vous ne prenez pas.”

L’Office n’a pas été diffusé depuis 2013, mais les fans n’ont vraiment pas cessé de parler de l’émission classique. Mais juste parce que vous l’avez revu 100 fois, cela ne signifie pas que vous avez fait des recherches supplémentaires pour des détails en coulisses ou des histoires excentriques.

C’est pour cela que nous sommes ici.

Si vous êtes un fan de bureau super intense et extra-dur qui lit tout et tout sur Internet sur la sitcom, oui, peut-être connaissez-vous ces faits amusants. Mais nous sommes ici pour la victoire sont de très grands fans de la série, et nous ne connaissions pas la plupart de ces détails.

Voici donc huit choses que vous ne savez peut-être pas sur The Office et ses personnages.

1. Le casting du Bureau a voté sur la chanson thème

En 2018, alors que Steve Carell et Timothée Chalamet ont réalisé une interview avec IndieWire au sujet de leurs performances dans le film Beautiful Boy, Chalamet a expliqué qu’il devait s’assurer activement qu’il n’effrayait pas sa co-star avec son fandom Office. Et à un moment donné, Carell est intervenu avec ce petit détail:

“Soit dit en passant, nous avons tous voté sur la chanson thème.” Les yeux de Chalamet s’éclairèrent.

“Nous avions quatre versions différentes de la chanson thème de différents artistes, et Greg Daniels, le producteur, nous a envoyé toutes les versions”, a déclaré Carell. «Et en tant que distribution, nous avons voté sur ce qui allait être notre chanson thème. C’est plutôt cool. “

2. La scène des propositions de Jim et Pam était ridiculement chère

Au début de la saison 5, Jim et Pam se sont finalement fiancés. Et après avoir taquiné le moment à plusieurs reprises avec des fans (et Pam) se demandant quand et comment cela se passerait, Jim s’est mis à genoux sous la pluie lors d’une halte quelque part entre Scranton et New York, où Pam était à l’école d’art.

Le producteur exécutif Greg Daniels, dans une interview accordée au Washington Post en 2008, a expliqué:

Les scénaristes, Lee Eisenberg et Gene Stupnitsky, avaient écrit la scène pour qu’elle se déroule sous la pluie, avec beaucoup de circulation pour obstruer la vue. Dans notre émission, le sentiment de ne pas pouvoir voir le tout contribue à le rendre moins hollywoodien et plus réaliste.

Nous avons décidé de piloter le casting et le réalisateur Paul Feig pour tourner sur le Merritt Parkway. Mais cela s’est avéré être de 100 000 $, et nous ne pouvions pas y utiliser de fausses pluies. Nous avons donc décidé de le recréer à Los Angeles. Nous avons trouvé un gigantesque parking derrière un Best Buy, et notre équipe de production a construit une réplique de l’aire de repos.

Cela a fini par coûter deux fois plus cher, c’était, comme, un coup de 250 000 $ ou quelque chose. C’est le cliché le plus cher et le plus élaboré que nous ayons jamais réalisé, mais c’est aussi en quelque sorte le clou de cinq ans de narration.

3. John Krasinski portait une perruque pendant la saison 3

Krasinski a déclaré dans une interview faisant la promotion du film Leatherheads de 2008 qu’il portait une perruque dans les six derniers épisodes de la saison 3.

Il a dû se couper les cheveux pour le film réalisé par George Clooney, et le tournage qui chevauchait le tournage de la fin de la troisième saison de The Office. C’est pourquoi Jim apparaît à l’écran avec une nouvelle coupe de cheveux avant son entretien d’embauche à New York dans la finale de cette saison.

4. Seth Rogen a auditionné pour être Dwight, et il était parmi les nombreuses stars à essayer

En 2013, des séquences d’audition d’acteurs qui n’ont pas été castés ont été publiées avec le DVD de la saison 9, par le Los Angeles Times, et qui comprenait Seth Rogen auditionnant pour Dwight, Adam Scott et John Cho auditionnant pour Jim, Kathryn Hahn auditionnant pour Pam , Bob Odenkirk auditionne pour Michael et Eric Stonestreet auditionne pour Kevin.

5. Les personnages Office apprenant la RCR ont en fait sauvé la vie de quelqu’un

Il est difficile d’oublier l’épisode prolongé de «Soulagement du stress» et la scène de RCR au milieu de la cinquième saison. Dwight simule un incendie dans le bureau, Stanley a une crise cardiaque et, lorsque le personnel tente d’apprendre la RCR, Dwight coupe le visage du mannequin.

Mais la scène de la RCR offre également quelques conseils pratiques. Lors de la RCP, les compressions thoraciques sont censées être à un rythme de 100 battements par minute, ce qui est assez rapide, et il peut être difficile de suivre le rythme. Donc, dans l’épisode, l’instructeur de RCR leur dit d’effectuer une compression sur le rythme de Stayin ‘Alive des Bee Gees – que Michael confond initialement avec I Will Survive.

Tout cela a aidé un homme à sauver la vie d’une femme en 2019. Selon l’Arizona Daily Star, Cross Scott, alors âgé de 21 ans, s’est arrêté pour aider une voiture sur le côté de la route avec ses feux de détresse allumés lorsqu’il a trouvé une femme inconsciente .

“Je ne me suis jamais préparé à la RCR de ma vie”, a déclaré Scott. “Je n’avais aucune idée de ce que je faisais.”

Mais il l’a fait à cause du Bureau, et il a dit que les ambulanciers paramédicaux qui sont finalement arrivés lui ont dit que s’il n’avait pas aidé la femme, elle n’allait peut-être pas bien. Plus de l’Arizona Daily Star:

Ce qui est entré dans la tête de Scott a été un épisode de l’émission télévisée «The Office» dans lequel le personnage Michael Scott (acteur Steve Carell) chante «Stayin’ Alive »des Bee Gees tout en faisant des compressions thoraciques sur un mannequin. …

Alors que Scott chevauchait la femme et commençait des compressions thoraciques, il a chanté la chanson à haute voix. Tout ce à quoi il pensait était le visage de Michael Scott, chantant “Ah, ha, ha, ha, rester en vie, rester en vie”.

6. Les ordinateurs de bureau avaient Internet

Selon The Hollywood Reporter, en 2011, dans les coulisses du spectacle, les ordinateurs sur le plateau étaient évidemment allumés, mais ils avaient également Internet.

7. L’épisode “Dinner Party” était le seul à ne pas être réécrit

Incontestablement l’un des épisodes les plus cringey de l’émission construite sur grincer des dents, le “Dinner Party” était le seul qui n’a pas nécessité de réécriture, selon l’un des écrivains, Gene Stupnitsky. Dans l’histoire orale de Rolling Stone en 2018 sur cet épisode – nous vous recommandons vivement de le lire – il dit:

«La plupart des scripts sont réécrits, et je pense que ce fut le seul jamais fait qui ne l’a pas été. La seule chose qui a changé, c’est que dans notre premier projet, Jan frappe le chien du voisin et le tue exprès. »

Il est difficile d’imaginer que cet épisode devienne plus douloureux, mais Jan tuer le chien du voisin “allait trop loin”, a déclaré l’écrivain Lee Eisenberg. Eisenberg a développé ce processus et les réactions des dirigeants de NBC.

Il a dit à Rolling Stone:

«Alors les écrivains ont été appelés au bureau pour entendre les notes. Greg prend le téléphone et les dirigeants sont sur l’autre ligne, sur haut-parleur. Seuls les scénaristes ont lu les scripts jusqu’à présent et c’est, vous savez, avant la lecture de la table, et ils obtiennent le téléphone, et ils disent: “Ce script est vraiment, vraiment sombre.” Et Greg a dit: “Ouais.” Et il y a une pause et ils ont dit: “Il fait vraiment noir.” Et Greg a dit: «Ouais. Il est.” Et ils disent: “Il fait vraiment noir.” Et il dit: «Ouaip». Et puis il dit: “OK, autre chose, les gars?” Et ils ont dit: «Euh. . . Nan.” Ils ont raccroché et c’était tout. Ils n’ont offert aucune autre note. »

Sensationnel.

8. La femme qui jouait Phyllis était une pom-pom girl de la NFL dans les années 1970

Phyllis Smith, la femme qui joue Phyllis Vance, est originaire de Saint-Louis, et elle était pom-pom girl pour les Cardinals avant que la franchise ne déménage en Arizona. Dans une interview accordée à Yahoo en 2012, Smith a cependant précisé qu’une photo populaire d’une pom-pom girl circulant sur Internet, qui était supposée être elle, n’était pas vraiment elle.

Mais elle a expliqué comment elle est devenue fan et pom-pom girl de la NFL, et cela a commencé avec son père détenteur d’un abonnement. Smith a déclaré à Yahoo à l’époque:

«Il avait des abonnements, mais comment cela s’est-il produit que j’ai auditionné pour l’Opéra municipal de Saint-Louis. Hors de cette audition, la dame, qui était également la chorégraphe des pom-pom girls du cardinal de Saint-Louis, m’a demandé de passer une audition pour l’équipe de pom-pom girls – et je l’ai fait! C’était juste le travail parfait pour moi à l’époque. J’ai vraiment aimé ça parce que j’aimais le football, j’ai donc pu regarder le match, danser, être là et regarder les mecs mignons de l’autre côté du terrain. C’était donc la triple menace (rires). »

