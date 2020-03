8 footballeurs qui ont joué dans un grand nombre de confédérations tout au long de leur carrière

8. Rivaldo (4 confédérations)

Au cours de sa carrière incroyable, Rivaldo a joué avec treize équipes de six pays et sur quatre continents. Ce sont: l’Amérique, l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Peu s’en souviennent, mais à 39 ans, il a décidé d’aller jouer en Angola pour obtenir ce chiffre.

7. Ailton (4 confédérations)

Le Brésilien Ailton est un autre joueur qui était sur quatre continents. En plus d’avoir visité son pays, le footballeur était à Tigres de México et Chongqing Lifan en Chine. Il s’est également souvenu d’une visite en Turquie.

6. Carim Adippe (4 confédérations)

Carim Adippe a eu une courte expérience européenne à Slavia Prague et Viktoria Zizkov, après de nombreuses années en Uruguay. Après avoir joué en Europe, il a été transféré dans l’équipe chinoise Qingdao Etsong. De retour dans son pays, Adippe a également joué pour Cartagines au Costa Rica.

5. Nii Lamptey (4 confédérations)

Un joueur qui a eu une très longue carrière et pour plusieurs clubs. En Argentine, il a joué dans l’Union et avait auparavant fait partie d’équipes telles que Anderlecht de Belgique, PSV Eindhoven des Pays-Bas, Aston Villa, Coventry City d’Angleterre et Venezia d’Italie. Il a ensuite mis fin à sa carrière partagée en Asie et en Afrique.

4. Keisuke Honda (5 confédérations)

Honda est devenu le premier footballeur de l’histoire à marquer sur cinq continents différents. Dans sa carrière, il a joué en Asie (Nagoya Grampus, Seiryo HS et Gamba Osaka Juvenil), en Europe (CSKA Moscou, AC Milan, Vitesse et VVV-Venlo), en Amérique du Nord (CF Pachuca), en Australie, (Melbourne) et en Amérique du Sud, (Botafogo ).

3. Osvaldo Nartallo (5 confédérations)

Joueur argentin qui a commencé sa carrière à San Lorenzo en 1990. Il s’est ensuite rendu en Afrique du Sud, en Turquie et en Espagne. Après avoir été à Granda, il est allé au football mexicain et a terminé sa carrière en jouant dans le tournoi régional de football argentin.

2. Romario (5 confédérations)

Le grand Romario a joué sur cinq continents différents. Il convient de noter qu’il a joué jusqu’à l’âge de 42 ans et les dernières années de sa carrière, il a été dans différentes équipes exotiques. Il était en Asie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord et dans des ligues de bas niveau.

1. Lutz Pfannenstiel (6 confédérations)

Il est le seul footballeur à avoir joué pour des clubs dans les six confédérations de la FIFA et sur les cinq continents du monde. Il a joué dans 25 équipes différentes et a détenu un record jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Sebastián Abreu. Il prend le prix de la liste.