«9-1-1: Lone Star» est tout aussi bonker que son prédécesseur

Toutes les urgences liées aux pompiers ne sont pas créées égales. Les deux fois, des secouristes ont été appelés dans mon dernier immeuble, rien de particulièrement dramatique ne s’est produit – dans le pire des deux incidents, il y avait beaucoup de fumée d’un voisin qui brûlait de la nourriture dans sa cuisine. Ne vous méprenez pas, je suis soulagé que rien ne se soit passé dans mon immeuble qui fasse l’actualité du soir. Je voulais juste vous assurer que tous les appels des pompiers n’existent pas sur le même spectre chaotique que ceux du 9-1-1.

Dans le 9-1-1 de Fox et l’enfer déformé de Los Angeles fictif que nos personnages appellent chez eux, chaque scénario d’urgence suit la formule de base de “[Insert everyday occurrence] + cocaïne. »Voici quelques urgences qui ont eu lieu lors de l’émission: Un homme avalé par un guichet automatique. Un appel de détresse dans un bar, impliquant un drone volant sur le visage d’une serveuse. Une unité de pompiers mangeant des brownies garnis de LSD. Une femme ivre se fait coincer la tête dans un tuyau d’échappement. (L’ATM et la dame d’échappement se sont produites dans le même épisode.) La série, co-créée par Ryan Murphy, est à la fois une lettre d’amour à la bravoure inhérente des intervenants d’urgence et à la joie dérivée de la recherche de compilations d’accidents sauvages sur YouTube.

Mais si vous pensiez que le chaos de l’univers 9-1-1 se limitait aux rues de L.A. – c’est un endroit mouvementé! – alors vous vous êtes trompé: Fox a maintenant étendu sa franchise naissante au Texas. Et à partir des deux premiers épisodes du spin-off 9-1-1: Lone Star, qui a été présenté cette semaine, il semble que la ville d’Austin soit tout autant un piège mortel en attendant des citoyens sans méfiance. En tant qu’officier 9-1-1 officiel du Ringer (seulement?), Je sentais qu’il était de mon devoir de plonger dans Lone Star pour voir comment la série par rapport à son prédécesseur, quels types d’urgence les pompiers doivent gérer au Texas, et combien Rob Lowe porte «Je fais juste ça pour le salaire» sur son visage bien hydraté. Voici ce que j’ai découvert.

Lone Star double sur Tragedy Porn

Lone Star ouvre de façon quintessentielle le 9-1-1: dépeignant un simple accident dégénérant hors de contrôle. Cette fois, c’est un gardien de sécurité qui met le feu à son déjeuner au micro-ondes parce qu’il a enveloppé son burrito dans du papier d’aluminium. Bientôt, tout le bâtiment est en flammes et les pompiers d’Austin évacuent tout le monde. Malheureusement, lorsque l’un des pompiers découvre que le bâtiment stocke une tonne d’engrais, l’émission se transforme brièvement en un film de Michael Bay.

Pour le reste de l’épisode, Lone Star ne peut pas résister à l’ajout de quelques rappels qu’un groupe de personnages ont été tués par une tonne de merde explosive. Mais en même temps, étrangement, la série s’appuie sur la tragédie: Owen Strand de Rob Lowe est présenté comme un pompier de New York qui a travaillé au sol le 11 septembre et a récemment été diagnostiqué avec un cancer du poumon probablement en phase terminale. Il est censé avoir l’air triste et torturé, ce qui est en quelque sorte en contradiction avec le fait qu’il soit joué par le même gars qui a joué Chris Traeger. De plus, depuis quand un match du 9-1-1 était-il censé être un énorme inconvénient?

Malheureusement, je n’ai pas fini d’énumérer les mauvaises vibrations de Lone Star: le fils d’Owen, TK – ce n’est pas un espace journalistique, c’est son vrai nom – qui est également pompier, meurt presque d’une surdose de drogue après que son petit ami a rejeté sa proposition de mariage parce que il est amoureux d’un autre homme. En seulement 20 minutes, une station entière de pompiers a explosé par la merde, Rob Lowe a été informé qu’il allait mourir, puis son fils a failli mourir. Pourquoi ce spectacle est-il si déprimant? Les écrivains ont-ils besoin d’un câlin? Est-ce qu’ils écoutent trop My Chemical Romance? Les créateurs de l’émission savent-ils pourquoi les gens aiment regarder le 9-1-1 en premier lieu?

L’incident de TK est la poussée qu’Owen a besoin pour accepter un poste au service d’incendie à Austin. L’une de ses premières tâches est de reconstruire à zéro la station dévastée par le fumier. (Bien que TK transporte de sérieux bagages psychologiques, Owen répertorie son urgence liée à la drogue comme une “surdose accidentelle” et lui permet de travailler sur sa nouvelle unité au Texas, ce qui semble un peu contraire à l’éthique. Le népotisme est amusant.) C’était assez de tragédie porno pour alimenter une saison entière de This Is Us.

Liv Tyler se sent comme si elle venait d’un spectacle différent

Aucun protagoniste du 9-1-1 n’a une histoire simple. La co-directrice de Lone Star est Michelle Blake (interprétée par Liv Tyler), une ambulancière obsédée par la découverte de ce qui est arrivé à sa sœur. La sœur a disparu il y a trois ans et Michelle soupçonne que son ancien petit ami l’a probablement tuée. Alors, quand elle ne fait pas d’intubation d’urgence d’un enfant asthmatique (très 9-1-1), elle cherche des sorciers qui peuvent l’aider à trouver des indices (?!?!). Elle effectue même une sorte de séance dans sa baignoire.

J’aime cela. Laissez Liv Tyler faire de son mieux le cosplay de Matthew McConaughey-in-True Detective. Laissez-la ingérer du peyote dans une quête de vision où elle finit par trouver sa sœur vivant dans une grotte du désert. Laissez une planche ouija la guider vers le vrai tueur de sa sœur. Si Lone Star devenait le Supernatural Firefighter Detective Show, je ne serais pas fou – tant que nous aurons des réponses pour expliquer pourquoi Liv Tyler fait un accent du sud seulement comme 50% du temps.

On s’attend à ce que nous prenions sérieusement un mec nommé Judd Ryder

OK, donc il y a en fait un pompier qui a survécu à la bombe à fumier. Il veut faire partie de la nouvelle équipe, mais il souffre toujours de SSPT, ce qui fait de lui une embauche risquée jusqu’à ce qu’il obtienne une autorisation médicale. Mais rien de tout cela n’a d’importance: je veux attirer l’attention sur le fait que le nom de ce pompier est Judd Ryder. Judd Ryder. Il ressemble à un clown de rodéo avec une séquence moyenne. Comment devons-nous le prendre au sérieux lorsque la confiance du cerveau de Lone Star a mis son nom à travers un générateur de mots du Texas?

Et à quel point Judd est-il du Sud? Eh bien, il part en balade à cheval avec le chef des pompiers Rob Lowe dans une scène qui, je suppose, a été laissée sur le plancher de la salle de découpe de Brokeback Mountain.

La série n’avait probablement pas l’intention que la chimie la plus électrique de la distribution se situe entre Judd Ryder et Rob Lowe – d’autant plus que nous sommes censés expédier Rob Lowe et Liv Tyler. Mais je ne vois pas le caractère de Lowe tolérer tous ces bains de séance; ils semblent être un risque d’incendie.

Le personnage de Rob Lowe est obsédé par les produits capillaires et de soins de la peau. Est-ce même agir?

Le problème avec beaucoup de personnages dans le verset 9-1-1 est qu’ils sont peu développés – la chose la plus proche qu’Owen a d’un trait de personnalité est «en phase terminale». (C’est bien, en général, parce que tout cela ce qui compte, c’est que les urgences de la série restent délicieusement bonkers.) Heureusement, Lone Star commence à développer la personnalité d’Owen par le deuxième épisode, dans lequel il est révélé qu’Owen n’est essentiellement que Rob Lowe dans une tenue de pompier.

Notre gars est obsédé par les produits de soin de la peau – il passe quelques minutes à prêcher les vertus des nettoyants exfoliants pour le visage à son équipe avant de recevoir un appel de détresse. (Il était absolument mortifié d’apprendre qu’un pompier nettoie son visage avec de l’eau et du savon.) Puis, quand Owen découvre qu’un nouveau traitement contre le cancer du poumon va interférer avec ses traitements capillaires, il fait un cauchemar où il est devenu chauve et les gens préfèrent brûler. un incendie que d’être secouru par son dôme chromé.

Rappel: c’est un gars qui a survécu au 11 septembre, et son cauchemar le plus traumatisant tourne autour de la perte de cheveux potentielle. Il est à la fois extrêmement irréaliste de s’attendre à ce que la perte de cheveux fasse paniquer quelqu’un à ce point, et cela est parfaitement logique si vous supposez simplement que Rob Lowe ne fait que jouer lui-même.

Le 9-1-1: Lone Star va-t-il utiliser «Old Town Road»?

Vous le savez, partenaire.

Les urgences restent parfaitement, glorieusement stupides

Avec tout l’accent mis sur les histoires tragiques et les séances de baignoire, je craignais que Lone Star ne donne pas la priorité aux scénarios d’urgence qui, à l’origine, ont transformé le 9-1-1 en une télévision légendairement stupide. Mais même si je ne mettrais aucune des premières séquences de Lone Star dans le Temple de la renommée de la série – c’est une barre très élevée à franchir, car une demi-classe de yoga est entrée une fois simultanément en travail – le spectacle a livré des sensations absurdes. Dès les deux premiers épisodes, nos urgences comprenaient un homme qui rompait son œsophage en mangeant trop de poivre fantôme, un bébé coincé dans un arbre, et le plus ridicule de tous, un tas d’employés remplissant Bird Box dans leur bureau.

Qu’est-ce qui oblige un tas de gens à sauter d’un rebord et à perdre la tête? Nous découvrons que les sandwichs de l’entreprise ont été remplis de mercure – les vrais effets secondaires sont terrifiants! – par un travailleur mécontent. “Ils ne basculent jamais”, dit-il alors qu’il est arrêté pour avoir reconstitué efficacement un film viral Netflix. Je suppose que la leçon ici est la suivante: inclinez vos serveurs ou courez le risque de contracter la maladie de Mad Hatter.

Maintenant, c’est le 9-1-1 que je connais et que j’aime – pas des tragédies déprimantes, mais de la nourriture mortelle avec du poivre fantôme et du mercure. Heureusement, il semble que plus de choses sauvages soient dans l’avenir de Lone Star, y compris une tornade et les pompiers étant, cite, “bombardés par du sperme de taureau”, par le co-créateur et producteur exécutif Tim Minear. “Vous ne pouvez pas vous tromper là-bas”, a-t-il ajouté, et je suis d’accord. Cela devrait être une question de savoir quand, et non si, Rob Lowe est appelé à secourir un fermier dont la tête s’est faufilée dans le rectum d’une vache. (Prendre des paris maintenant!)

Donc, tant que Lone Star se souvient de l’attrait durable de ces spectacles idiots, nous devrions être dans une autre course folle dans l’Univers étendu 9-1-1 (au moins lorsque Rob Lowe ne branche pas de produits capillaires). Enlevez-le, cow-boy.

