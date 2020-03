9 émissions de télévision sportives s’emballent dans l’isolement social

Il n’y a plus de sports en direct à la télévision – du moins pendant un certain temps – mais il y a encore beaucoup de programmes liés au sport pour atténuer les pics d’absence sportive. Des sitcoms aux drames en passant par les docuseries, il y a des émissions pour répondre aux besoins de quasiment tout le monde maintenant que les doubles ne sont plus une option.

Bien sûr, votre premier arrêt devrait être la chaîne YouTube SB Nation, qui propose une multitude de vidéos sur les moments les plus fous, les plus étranges et les meilleurs dans le sport, y compris certains qui sont purement hypothétiques. Mais une fois que vous avez fini de regarder quelques (douzaines) épisodes de Rewinder et Fumble Dimension, consultez la liste ci-dessous pour certaines des émissions préférées du personnel de SB Nation, avec des informations sur où les trouver.

Soirée sportive (1998)

La plupart des épisodes disponibles sur YouTube, d’autres achetables en ligne

Avant qu’Aaron Sorkin ne se déchaîne et ne devienne une parodie de son propre style d’écriture, sa première émission de télévision Sports Night était une sitcom très divertissante sur une émission nocturne de type SportsCenter. Avec de nombreux invités spéciaux de la fin des années 1990 dans le sport!

– Pete Volk

Le seul spectacle non affreux de Sorkin. Robert Krause ne transcendera jamais son rôle de Keith Olbermann d’une chronologie alternative.

– John Ness

Les lumières du vendredi soir (2006)

Disponible sur Hulu, Starz et NBC

Si ce n’est pas le grand-papa de tous, FNL est au moins le grand-papa de tout un sous-genre de la série de télé-réalité sur les petits rêves sportifs (Cheer, Last Chance U, QB1: Beyond the Lights, etc. – tous méritent d’être regardés de leur propre chef). C’est ainsi que cela affecte cette émission: ses analogues les plus proches dépeignent une réalité magnifiquement éditée et toujours tragique. Les racines de FNL sont dans la non-fiction (le livre du même nom par Buzz Bissinger), mais la force de l’acteur, l’intrigue (même si la saison 2, filmée pendant la grève de l’écrivain 2007-08 est controversée) et grossièrement taillée la cinématographie alimente son réalisme. FNL a peint un portrait sans faille d’un cœur américain où le football est central, mais pas tout. Les parties du spectacle qui ont lieu hors du terrain ont tendance à être celles qui vous accompagnent le plus. Des yeux clairs, des cœurs pleins – si vous ne connaissez pas déjà le reste, vous devez absolument regarder ce spectacle.

– Natalie Weiner

Formule 1: Drive to Survive (2019)

Disponible sur Netflix

Kim McCauley a exposé toutes les raisons pour lesquelles ce spectacle bascule, à la fois comme une introduction au monde fou de la Formule 1 et comme une télévision divertissante.

– Pete Volk

Ballers (2015)

Disponible sur HBO

Il s’agit de la télévision à son plus stupide et moins exigeante, ce qui pourrait être parfait pour ce moment particulier. Le Rock fait à peu près n’importe quoi est divertissant. Dans ce cas, il joue une version plus difficile de lui-même: un joueur de football professionnel à la retraite. Des camées de presque tous les athlètes professionnels concernés, ainsi que des histoires d’actualité (sinon totalement réalistes) le font chanter. L’évasion à son meilleur.

– Natalie Weiner

Sarah et canard (2013)

Disponible à l’achat

Sarah and Duck est une émission pour enfants sur une petite fille nommée Sarah et sa meilleure amie, un canard. Ni l’un ni l’autre ne sont très bons en sport. Mais Sarah et Duck présentent également l’un des athlètes les plus habiles de l’histoire de la télévision pour enfants. Scarf Lady est un génie multisports. Elle a participé – il y a plusieurs décennies, certes – au niveau élite au hockey sur glace, au patinage artistique et au bobsleigh, remportant l’or dans ce dernier. Même dans sa vieillesse, elle est active dans le sport naissant des courses de montgolfières. Loin d’être accrochée aux gloires passées, Scarf Lady est humble quant à ses nombreuses réalisations, invitant avec enthousiasme Sarah et ses amis à participer chaque fois qu’elles manifestent un intérêt. Tout spectacle avec Scarf Lady est un sport de facto.

– Graham MacAree

Avatar: la légende de Korra (2012)

Disponible sur CBS All-Access et DirecTV

Tricher un peu ici, car les deux séries Avatar sont parmi mes préférées et je voulais trouver un moyen d’en intégrer une ici. La légende de Korra comprend une ligue pro-flexion, un sport fictif impressionnant auquel les scénaristes de la série ont clairement consacré beaucoup de temps à déterminer les détails.

– Pete Volk

Brockmire (2017)

Disponible sur Hulu

Hank Azaria joue un annonceur de la MLB, nommé Jim Brockmire, qui a une fusion à l’antenne après avoir découvert que sa femme l’a trompé (c’est plus grand que cela, mais c’est l’idée de base). Il finit par être embauché par Amanda Peet, qui possède ce qui semble être une équipe indépendante de baseball mineur. Le spectacle parle des bas et des hauts de Brockmire. Il passe par la réadaptation à un moment donné. Il reconnaît qu’il a toutes sortes de problèmes. Il analyse ses différentes relations. Mais le spectacle utilise également le baseball pour le centrer, et c’est fantastique si vous êtes un fan de baseball. La meilleure partie de la série pourrait être sa relation amour / haine avec Joe Buck, qui fait des camées hystériques semi-réguliers dans la série. En outre, Brockmire prétend être responsable de la perte de l’œil rose de Bob Costas aux Jeux olympiques de Sotchi. Je pense que cela devrait suffire à justifier le visionnement.

– David Fucillo

Tous américains (2018)

Disponible sur Netflix et The CW

Ne vous laissez pas rebuter par le brillant dramatique pour adolescents CW, All American est un regard intelligent sur la façon dont les divisions de race et de classe sont amplifiées par le football. Avec beaucoup de drames intensifiés qui évitent la plupart du temps de moraliser le style spécial après l’école, le spectacle aborde de manière impressionnante beaucoup de problèmes autour du racisme et de la pauvreté que beaucoup d’autres ne toucheraient pas.

– Natalie Weiner

Pas (2016)

Disponible à l’achat

Une émission vraiment, vraiment intelligente et réfléchie basée sur la première femme hypothétique à avoir réussi en MLB (elle a un boulet de tueur). Il méritait bien plus que les 10 épisodes qu’il a reçus. Fait pour une frénésie facile, cependant.

– Natalie Weiner