9 meilleurs paris que vous pouvez faire sur les vainqueurs de division dès maintenant

Il n’y a pas grand-chose sur le chemin du sport pour parier en ce moment. Donc, la prochaine meilleure chose est de commencer à penser maintenant – alors que l’agence libre commence à sa fin et que nous nous dirigeons vers le repêchage de la NFL 2020 – c’est de parier sur la NFL.

Nous avons décidé de nous attaquer aux meilleurs paris que vous pouvez faire en ce moment sur les gagnants potentiels de la division, et comme d’habitude, nous l’avons divisé en cotes courtes peu scientifiques (équipes répertoriées comme favorites uniquement), cotes moyennes (d’autres dans cette fourchette 2-3) et longs plans complets.

Voici ce que nous avons trouvé (toutes les cotes sont une gracieuseté de BetMGM):

Cotes courtes

Patriotes (-110)

Je sais je sais. Les Patriots ont perdu Tom Brady, mais je ne vais pas refuser un pari d’argent égal sur Bill Belichick remportant l’AFC Est. Pas quand une équipe quart-arrière de Josh Allen est la seule véritable menace à la domination de la Nouvelle-Angleterre sur cette division. Je sauterais sur ces chances avant que Belichick ne trouve une réponse de vétéran au quart-arrière. – Steven Ruiz

Colts d’Indianapolis (+155)

Avec DeAndre Hopkins hors de Houston, la bataille pour la couronne sud de l’AFC devrait être entre Indianapolis et Tennessee. Bien que Philip Rivers ait 38 ans et atteindra 39 mi-saison, il est toujours une mise à niveau de Jacoby Brissett et la liste des Titans a été dépassée en 2019. Vous pourriez me convaincre de parier au Tennessee si la cote était d’environ +200, mais avec les deux équipes à +155, je prends Indy. – Nick Schwartz

Packers de Green Bay (+125)

Le Pack a remporté le NFC North l’année dernière en trois matchs, et je ne vois rien de très important ici. Kirk Cousins ​​va-t-il soudainement avoir une année de carrière hors de nulle part? Les Vikings pourront-ils remplacer la production de Stefon Diggs après l’avoir échangé et remplacé par Tajae Sharpe? Non et non. Je suis surpris que ces chances ne soient pas encore plus faibles. – Charles Curtis

Cotes moyennes

Cowboys de Dallas (+130)

Les Cowboys devraient être les favoris pour remporter la division. Leur chance pourrie dans les matchs serrés régressera à la moyenne en 2020, et ne négligez pas le coup de pouce que l’équipe obtiendra après avoir finalement quitté Jason Garrett. Les Eagles seront en meilleure santé, bien sûr; mais sur le papier, Dallas a plus de talent. – SR

Seahawks de Seattle (+240)

Russell Wilson est sans doute le deuxième quart-arrière le plus précieux derrière Lamar Jackson, et les 49ers et Rams sont toujours coincés avec Jimmy Garoppolo et Jared Goff, respectivement. En supposant que les 49ers endurent même une petite gueule de bois pendant le Super Bowl et que les Rams restent les Rams et les Cardinals continuent de s’améliorer, la course pour le NFC West devrait se poursuivre jusqu’à la dernière semaine. Il y a beaucoup de valeur ici à +240. – NS

Buffalo Bills (+165)

Je pense que les Patriots trouvent toujours un moyen de gagner la division, car Bill Belichick. Mais une défense qui était déjà vraiment bonne continuera de s’améliorer, et le commerce Diggs leur a donné un coup de pouce au récepteur pour aider Josh Allen. Certes, je n’aime pas les cotes ici – j’aurais aimé qu’elles soient un peu plus longues – mais peu importe, je leur jette quelques dollars en ce moment. – CC

Long Odds

Chargeurs de Los Angeles (+1000)

En dehors de la position de quart-arrière, les Chargers ont autant de talent que les Chiefs. Et s’ils peuvent atterrir Cam Newton, l’écart à QB se réduira considérablement. Même avec Newton sur la liste, Kansas City sera des favoris écrasants, mais à 10/1, il est difficile de baisser cette valeur. – SR

Ours de Chicago (+400)

Les Bears se sont améliorés en défense en ajoutant Robert Quinn pendant l’intersaison, et même si Nick Foles peut s’avérer être un mouvement latéral coûteux à QB, il existe un scénario où il supplante Mitch Trubisky, reste en bonne santé et poursuit une autre course glorieuse pendant que les Packers et Les Vikings se battent. Il est plus probable que Chicago garde Trubisky sur le terrain plus longtemps que prévu, mais c’est pourquoi il s’agit d’un pari à long terme. – NS

Texans de Houston (+310)

Je vais vous donner une minute pour arrêter de rire. Aller de l’avant.

Terminé? Bien. Permettez-moi de présenter ce scénario. Et si Philip Rivers luttait davantage pour les Colts? Et que se passe-t-il si Ryan Tannehill tombe sur Terre et que Derrick Henry n’est pas aussi efficace un an après avoir atteint le redoutable 300-carry pour les Titans?

Dans cet esprit, est-il vraiment hors de question de voir ces chances et de penser que Deshaun Watson pourrait à lui seul mener cette équipe à une victoire de division, tant qu’il n’est pas mécontent? Je parie que vous ne riez pas maintenant. Et à +310, il y a de la valeur. – CC

