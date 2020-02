90 millions d’amende et un an sans compétition en Europe

Manchester City est dans une situation très troublée après la sanction de l’UEFA pour avoir sauté le fair-play financier systématiquement pendant cinq saisons. Le club anglais, voyant le panorama qui vous attend depuis deux ans sans jouer en Europe, se déplace dans les coulisses afin de parvenir à un accord avec le plus haut organisme de football continental pour réduire sa pénalité.

Club du cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan serait prêt à payer pour convenir avec l’UEFA d’une amende plus élevée – de 90 millions d’euros – éviter deux ans de sanction sans concourir en Europe et voir sa peine réduite à une saison.

Le club britannique voit cette possibilité comme la plus réalisable pour ne pas démanteler son équipe. Sans aller en Europe pendant deux saisons, les citoyens savent que de grands noms comme De Bruyne, Sterling, Agüero ou le Guardiola lui-même demanderaient sa sortie immédiate du club.

La tactique employée par la Ville conserve certaines similitudes avec celle d’un dopage positif en cyclisme. L’athlète qu’ils attrapent avoue son dopage, collabore avec les autorités, paie plus d’amendes et prend un an de congé. Les Britanniques espèrent que donner 60 millions d’euros de plus que l’amende initiale de 30 kilos réduira la sanction sportive.

En outre, le club anglais retirerait toutes les plaintes et poursuites qu’il envisage de mettre l’UEFA dans le TAS et cela entraînerait de nombreuses dépenses pour les deux entités pour les coûts du processus. Le cheikh d’Abou Dabi cherche désespérément à ne pas être brisé par l’équipement qui lui a coûté dix ans pour monter.