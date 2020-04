À 23 ans, Alejandra Orozco cherche à assister son troisième JO

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Dimanche 19 avril 2020, p. a11

Cette jeune femme va pour ses troisièmes Jeux Olympiques et a beaucoup à donner, promet Alejandra Orozco à la troisième personne enthousiaste, qui dimanche 23 ans reste motivée pour avoir décroché la place pour le Mexique sur 10 mètres individuels et cherche un autre billet sur une plateforme synchronisée avec Gabriela Agúndez.

Tout s’est passé très vite; Cela me fait rire que maintenant je suis l’une des plus grandes plateformes de traction quand j’étais récemment la plus petite. Le temps a filé et parfois je ne le crois pas, que mon histoire a commencé à l’envers, avec une médaille (olympique) et puis j’en ai ajouté plus, a partagé l’athlète qui a remporté à l’âge de 14 ans l’argent olympique avec Paola Espinoza en plateforme synchronisée de Londres 2012.

La plongeuse s’affirme satisfaite d’avoir remporté la place olympique en se sachant aux Jeux panaméricains de Lima 2019 et espère la conserver sous son nom, pour lequel elle devra subir une évaluation finale dans un contrôle national.

Cette année, j’ai commencé avec beaucoup de désir, également motivé dans le couple synchronisé avec Gabriela; Nous avons déjà apporté plus de qualité, nous testons de nouvelles séries, de nouvelles plongées, voyons comment nous pourrions faire de notre mieux pour vous battre pour vous avec d’autres pays, a-t-il dit en rapport avec le sélectif qui devra être reprogrammé; Il allait se tenir ce mois-ci à Tokyo.

Lorsque l’événement olympique se rendra en 2021, Alejandra, comme tous les athlètes, espère qu’en principe la pandémie mondiale sera vaincue et tout en développant un entraînement physique de faible intensité à domicile, à Guadalajara, dirigé par l’entraîneur Iván Bautista et le reste de la équipe multidisciplinaire.

La plongeuse est consciente qu’elle doit maintenir le niveau de la demande, car il y a une progression des nouvelles générations et la compétition pour cette place olympique ne sera pas facile.

J’ai toujours dit que j’étais au milieu des générations. Il se bat, ça parle bien, il y a encore de l’école, du talent, que nous les Mexicains avons le potentiel pour battre les médailles et c’est de cela qu’il s’agit: monter sur les plateformes et essayer de faire la plongée parfaite pour qu’ils voient de quoi nous les Mexicains sommes capables, conclut l’athlète.

