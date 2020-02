“A aucun moment je n’ai pensé à partir ou je voulais quitter l’Atlético”

Comme nous le disons dans OKDIARIO, en Angleterre, on parlait d’un possible intérêt des Manchester United par le milieu de terrain de 25 ans. Bien que le Athlétique payé 40 millions au Real Madrid pour Marcos Llorente En été, il a fallu un certain temps pour entrer dans les plans de Simeone, ce dont ils voulaient profiter à Old Trafford pour obtenir leurs services pour la deuxième étape de la saison.

Interrogé par les rumeurs à Onda Cero, Madrid a indiqué: «Quand un joueur joue peu, il sonne toujours sur le marché qu’il va aller, qu’il veut aller, qu’il n’est pas à l’aise. Mais viens sur moi Je n’ai jamais pensé à partir ou je voulais quitter l’Atlético. En fin de compte, les choses se sont déroulées lentement et bien. Et je suis heureux maintenant“

Marcos Llorente, heureux à l’Atlético de Madrid

Marcos Llorente n’a pas caché qu’il lui a été difficile de commencer sa carrière dans le sommier avec si peu d’importance: «C’est une situation difficile mais les joueurs doivent enfin accepter les décisions de l’entraîneur et préparez-vous à jouer. ” Cependant, le milieu de terrain a changé sa situation, ce qu’il voulait célébrer publiquement: «Je profite de beaucoup de minutes, de la propriété, je suis très content car c’est pour ça que tu travailles tous les jours“

Enfin, le footballeur de l’Atlético de Madrid est optimiste quant au lien entre le rojiblanco et l’équipe Liverpool: “Nous vivons une concentration spéciale et cela montre dans l’environnement qu’il va y avoir quelque chose de grand” “Nous devons essayer de gagner, mais il est très important que nous travaillions également pour ne pas marquer de buts”, a-t-il ajouté. Marcos Llorente.