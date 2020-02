a concédé un but douteux à Lenglet et expulsé Fekir pour avoir protesté

La collégiale Betis – Barcelone, José María Sánchez Martínez, est devenu le principal protagoniste de l’accident en une minute où accordé, avec l’approbation du VAR, 2-3 du Lenglet avec un éventuel manque de la centrale française sur Guido Rodríguez, et n’a pas hésité à expulser Fekir pour avoir protesté contre une action dans laquelle il avait vu la jaune.

Le match était chaud et le tirage au sort provisoire a provoqué une décision de détails pour rencontrer le vainqueur du match. Le cinquième but de la soirée allait arriver et il l’a fait du côté du Barça, grâce à un Lenglet qui, dans sa tête puissante, a pris Guido Rodriguez hors de son chemin dans une action à la limite du défaut. Sánchez Martínez a donné validité au but et le VAR, en raison de la doutes du jeu, n’est pas entré pour corriger l’arbitre.

Déjà avec 2-3, Betis s’est tourné vers l’objectif de Ter Stegen avec plus d’élan que d’idées. Dans une explosion, Nabil Fekir était en retard et a frappé Lenglet lui-même dans une action de carton jaune juste. La surprise est venue ensuite, lorsque Sánchez Martínez n’a pas pu supporter les protestations de l’international français, qu’il a expulsé sans remords, laissant Betis avec un de moins pendant quelques minutes – Lenglet lui-même serait expulsé avant la fin.