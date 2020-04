à la fin de la crise, nous aurons faim pour rivaliser

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. a12

La plongeuse en haute plongée Adriana Jiménez projette, avec l’optimisme qui la caractérise, ce qui se passera lorsque le sport sera réactivé dans le monde et elle pourra retourner sur le circuit des compétitions suspendues par le coronavirus.

Tout ira bien; comme un long temps se sera écoulé, nous arriverons tous beaucoup plus capables, affamés; Nous apprécions en ce moment tout ce que notre vie nous apporte et bien sûr nous serons heureux de revenir et nous en profiterons encore plus; Nous allons faire un grand spectacle, en voyant le champion de la Coupe du monde de plongée sous-marine FINA d’Abu Dhabi 2017.

Nous voulons déjà être là dans l’eau, nous jeter des rochers et tout fonctionnera bien; Nous allons nous rappeler que notre corps et nos muscles ont de la mémoire, peu importe le temps qui passe, lorsque vous accélérerez à nouveau, vous serez prêt, dit l’athlète de 35 ans, qui parcourt le monde pour sauter des plates-formes de 20 mètres et de hauteurs plus élevées.

Jiménez, diplômé en sport et en éducation physique de l’UVM, mesure calmement l’ampleur de la pandémie comme quelque chose qui affecte tous les êtres de la planète.

Bien que la Coupe du monde de Kazan 2020 ait été annulée, il estime que la plongée sous-marine pourrait reprendre en août avec les Red Bull World Series, qui auraient commencé en avril sur l’île de Bali. Il n’est pas encore déterminé si les huit dates sont couvertes ou si le calendrier qui inclut d’autres scénarios aquatiques dans des villes en France, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Norvège et en Australie, entre autres, est coupé.

Le seul espoir est de disputer la Coupe en 2021 et ce 2020 à certaines dates des World Series, que tout cela se passe rapidement, mais ce n’est pas certain, note l’athlète qui passe les jours de refuge avec sa famille, dans une maison Repos à Cuernavaca.

Ady, lauréate du National Sports Award et inexplicablement inconnue de sa Fédération l’année dernière, était sûre de retourner pleinement à la compétition, après avoir dû l’interrompre en 2019 pour subir une opération des deux genoux, conséquence de l’usure et de l’impact avec l’eau, mais maintenant, il est rapporté entièrement récupéré.

L’opération que j’ai eue a été très réussie; J’ai pris grand soin de moi, de mon physiothérapeute, de mon médecin, de mon entraîneur et j’ai pris la rééducation à la lettre. Chaque jour, je me sens mieux, je peux sauter plus, je supporte davantage les impacts; Je fais ma vie normale, je manque juste de confiance, explique-t-il.

.