A la Liga MX! Maradona favorise la disparition de la descente en Argentine

Source: Twitter @gimnasiaoficial

En Argentine, la possibilité de mettre fin à l’ascension et à la chute du football. La thèse principale de cette idée, comme cela se passe au Mexique, est de soigner (économiquement parlant) toutes les équipes afin de promouvoir une plus grande égalité. Une telle initiative aurait comme “leader“Pour lui-même Diego Armando Maradona, qui accepterait la décision sans aucun problème.

L’entraîneur d’aujourd’hui Gymnastique et escrime est favorable à la suppression de la montée et de la descente. Ceci avec l’idée d’avoir, à l’avenir, une plus grande équité dans le football argentin comme cela se produit dans diverses parties du monde.

«L’assainissement de l’économie des clubs doit être la priorité. Nous devons connaître les baisses de cette saison et de la suivante. Mais gardez les moyennes. Et que nous continuons tous à construire des campus compétitifs. C’est crucial. Les clubs doivent sortir de tout cela ensemble », partagé Maradona via son compte Instagram.

Si elle se réalisait, l’Argentine serait “Copier” l’idée de la Liga MX. Il convient de noter que, ces derniers jours, le football mexicain éradiqué le déclin en première division et, à son tour, complètement éliminé le Liga de Ascenso MX.

En outre, il a créé unLigue de développement“, Dont elle espère qu’elle constituera une catapulte importante pour les jeunes promesses qui souhaitent circuit maximum de football aztèque.