À la recherche du premier grand spectacle de cuisson des mauvaises herbes

Le chef Lauren Williams a présenté un plat qui semble familier, même si tous ses ingrédients ne le sont pas. Des cuisses de poulet sous vide reposent sur une purée de pommes de terre fumée au noyer, finie avec des truffes crues et un filet d’huile de truffe. Mais la purée a été infusée avec Chemdawg, une souche de marijuana décrite sur un chyron avec ces mots pas particulièrement appétissants: «Arôme piquant et diesel. Puissant haut. ” La peau croustillante du poulet a été saisie dans du beurre clarifié infusé de Chemdawg. Et cette huile de truffe? Également infusé de Chemdawg. Au total, le plat contient 3,5 milligrammes de THC.

«Celui-ci est mon préféré», explique la juge et comédienne Emily Panic en creusant après avoir échantillonné un magret de canard et un steak de faux-filet contenant 4 milligrammes combinés de THC. Pendant les apéritifs, elle avait ingéré 14 autres milligrammes de THC. (En Californie, la dose légale maximale pour une seule portion d’un aliment comestible, comme une gomme ou une sucette infusée de mauvaises herbes, est de 10 milligrammes.) “Pourquoi est-ce que je tiens une cuillère?” se demande-t-elle soudain, avant d’arriver par elle-même à la réponse évidente. “Parce que je suis haut. Ah oui, c’est pourquoi. ”

Les six premiers épisodes de Cooked With Cannabis ont frappé Netflix le 20 avril, la fête internationale de l’herbe. Ce n’est en aucun cas la première exposition sur les mauvaises herbes ou la cuisson des mauvaises herbes: les marchands de pots ont été les personnages principaux de Weeds and High Maintenance; le producteur star de la comédie en réseau Chuck Lorre a mis sa première série Netflix Disjointed dans un dispensaire; et Viceland a adopté une approche plus documentaire avec les émissions Weediquette et Bong Appétit. En fait, Cooked With Cannabis n’est même pas la première émission de cuisine sur le cannabis de Netflix: en 2018, le service de streaming a discrètement lancé Cooking on High, une confrontation à deux chefs dont les épisodes de moins de 15 minutes semblaient avoir été tournés dans la vraie cuisine de quelqu’un. à Venise. Cooked With Cannabis a des valeurs de production plus élevées et un oeil vers le professionnalisme, et il place les conventions de cuisine-spectacle modernes sur un sujet autrefois non conventionnel alors que la marijuana continue de pousser plus loin dans le courant dominant.

Cooked With Cannabis est la première émission de cuisine de 25/7 Productions, la société créée par David Broome, qui est surtout connu comme le créateur des compétitions de réalité The Biggest Loser et Ultimate Beastmaster. Le germe du concept lui a été apporté par Jeff Gaspin, son partenaire producteur et l’ancien président du département télévision de NBC Universal. Bien qu’il était dans la mi-cinquantaine quand ils ont commencé à monter le projet, Broome n’avait jamais pris de hauteur avant de commencer à travailler sur Cooked With Cannabis. «Je n’ai pas commencé avec un comestible», explique-t-il. «J’ai pris un coup de vape et j’avais environ 20 personnes qui me regardaient et me filmaient. J’ai dit: “Cette merde vaut mieux ne jamais se retrouver en ligne.” C’était une belle expérience. Je l’ai fait plusieurs fois. »

Chaque épisode de Cooked With Cannabis présente trois chefs qui ont généralement une expérience de travail avec du cannabis en tant que chefs privés ou qui sont employés par une entreprise de cannabis. Ils préparent un repas de trois plats basé sur un thème large, avec une limite de dosage totale de 8 milligrammes de THC par concurrent. Le spectacle est organisé et jugé par Kelis, la chanteuse aventurière de R&B qui a fréquenté l’école culinaire à la fin du siècle, et Leather Storrs, un goofball aimable qui est passé de la cuisine à Portland, en Oregon, une scène de restaurant pleine d’esprit à l’organisation de dîners spéciaux qui mettent en valeur son approche ludique de la cuisine infusée de mauvaises herbes. Les invités de l’émission sont une équipe hétéroclite qui comprend les rappeurs El-P et Too $ hort, le gagnant du Top Chef Michael Voltaggio, l’actrice Insecure Amanda Seales, les vétérans de la NBA John Salley et Nate Robinson, l’ancien animateur de talk-show Ricki Lake et le coureur de RuPaul’s Drag Race -up Alaska Thunderfuck.

En fin de compte, l’inspiration principale du spectacle vient du type de petits événements privés pour lesquels Storrs est maintenant connu, dans lesquels il crée un menu multicourse élevé qui marie le cannabis aux tendances et aux saveurs de la cuisine contemporaine. Cooked With Cannabis reprend ce concept, ajoute un élément compétitif et met une horloge sur les débats. “L’objectif dès le premier jour où nous développions la série – avant même de la retirer, de la présenter et de la mettre dans Netflix – n’était pas qu’il s’agissait de brownies en pot”, explique Broome. “En même temps, il ne s’agit pas de trouver des plats étoilés Michelin qui ne sont pas accessibles.”

Contrairement aux batailles de cuisine hachées ou chronométrées, il n’y a pas d’élimination à mi-parcours de Cooked With Cannabis, donc tout le monde peut présenter tout son concept de repas – et, en fin de compte, les concurrents avec des approches bien pensées sur la façon de répartir leur les milligrammes ont tendance à gagner. «En tant que chef des mauvaises herbes, vous êtes également un berger ou un steward parce que manger du cannabis est un sentiment très différent de le fumer», dit Storrs. «Avec le THC et le CBD, ces chefs sont autorisés à créer des expériences. À mon avis, cela est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus intéressant que de frapper quelqu’un dans la tête avec 20 milligrammes de THC hors de la porte. »

Tout comme la consommation de la drogue est différente de la prise d’un bang, Cooked With Cannabis diffère de la plupart des exploits aux yeux vitreux et entièrement cuits dans le sous-genre du divertissement des mauvaises herbes. Il y a des éclairs d’humour doux, mais en fin de compte, son objectif est de présenter une partie de la complexité, de la discipline et du talent artistique de la cuisine qui peuvent être utilisés lors de la cuisson avec de la marijuana. «Le cannabis en tant qu’ingrédient dans la cuisine gastronomique permet vraiment non seulement une cuisine délicieuse, mais aussi un sentiment d’euphorie», explique Kelis. “Je le compare à avoir deux verres de très bon vin.” Il familiarise les téléspectateurs avec les possibilités de la cuisine au cannabis, comme la façon dont les premières saisons de Top Chef ont contribué à élargir la sensibilisation à la gastronomie moléculaire et à l’alimentation de la ferme à la table.

Le cannabis reste un ingrédient imprévisible pour la plupart des chefs, dont les effets enivrants peuvent varier d’une personne à l’autre. Et parce que la marijuana est toujours illégale au niveau fédéral, il y a eu un nombre limité de recherches sur son impact sur le corps humain. Mais maintenant, les chefs font partie de ceux qui font de l’exploration tardive. “Le système endocannabinoïde est non seulement unique à tout le monde, mais vraiment très remarquable”, dit Storrs. “Le fait que la variété Cherry Pie fonctionne incroyablement bien pour moi, mais pas bien pour vous, c’est juste très intéressant. Notre objectif [on Cooked With Cannabis] était de dire: “Nous pensons à cela.” Les gens en parlent d’une manière qui n’est pas si Brad Pitt avec l’ours de miel. C’est plus: que pouvons-nous faire ici? Que pouvons-nous débloquer? ”

La consommation de marijuana est bien sûr intrinsèquement liée à la nourriture, ne serait-ce que parce que le fait de planer vous donne souvent faim. «Les fringales sont réelles. C’est un phénomène vérifié, scientifique et prouvé », explique David Bienenstock, écrivain de longue date sur le cannabis et co-animateur du podcast Great Moments in Weed History. “De tous les mauvais stéréotypes mis sur les fumeurs de mauvaises herbes au fil des ans, [having the munchies] était un qui était toujours enraciné dans les faits, même dans des représentations de propagande de consommateurs de cannabis. »

L’ingestion de marijuana à travers la nourriture dans la culture occidentale moderne n’est pas si nouvelle non plus. La version britannique du livre de cuisine Alice B. Toklas de 1954 incluait notoirement une recette de “fondant au haschich”. Les gâteaux spatiaux vendus illicitement et les gâteries vertes éclatantes de Rice Krispies sont les piliers des parkings des concerts de jam-band depuis des décennies. Même les avantages médicinaux des produits comestibles en tant que système de distribution ont été de plus en plus explorés dans les années 1980, alors que les patients atteints de SIDA et de cancer nauséeux se tournaient vers eux pour soulager leurs symptômes. Mais de nombreux consommateurs de pots hésitent à utiliser des produits comestibles en raison de la difficulté à contrôler le degré de lapidation. «J’ai vu des gens qui sont littéralement des légendes de la fabrication de haschisch qui ont été réduits à être trop élevés en mangeant un brownie; et je connais des gens qui ont juré des brownies pour toujours et qui fument de l’herbe tous les jours », explique Elise McDonough, l’auteure du livre de cuisine officiel The High Times Cannabis. “Les produits comestibles faits maison avaient une réputation pour une raison, car il était super facile d’en faire trop.”

Ces dernières années, des blagues sur les effets tardifs des produits comestibles se faufilant sur les gens ont proliféré en ligne grâce à des variations du mème This Edible Ain’t Shit. Comme prévu, un personnage farfelu de Spongebob est souvent impliqué.

Au cours des années 2000, davantage d’États ont légalisé l’usage médicinal du cannabis, tandis que les dispensaires ont proliféré en Californie, s’adressant souvent à une clientèle qui a obtenu ses cartes de marijuana médicale grâce à des procédures d’évaluation incroyablement froides. (Vous ne croiriez pas à quel point l’insomnie rampante a été traitée au cours de ces années.) En 2012, le Colorado et Washington ont adopté des initiatives qui ont légalisé l’utilisation récréative. Neuf autres États les ont suivis depuis.

Ces développements ont eu un impact considérable sur le monde de la cuisson du cannabis. “Vous voyez la scène entière comme une fracture”, explique McDonough. «Il existe des produits comestibles légaux au cannabis qui ont des limites de dosage et des réglementations très strictes. Il y a des produits comestibles faits maison, comme il y en a toujours eu. Et maintenant, il y a ces événements de zone grise qui ne sont pas techniquement légaux, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de motivation pour réprimer l’un de ces dîners infusés souterrains. ”

En 2012, le regretté écrivain culinaire lauréat du prix Pulitzer, Jonathan Gold, a écrit à propos de l’un de ces dîners de cannabis privés pour le Los Angeles Times. Il ne semblait pas si impressionné, ni obtenu que lapidé, mais le monde de la cuisine en a pris note. “Cela a lancé une conversation nationale entre les chefs sur les mauvaises herbes et ce qu’est et devrait être la cuisine stoner”, explique Bienenstock.

Au début des années 2000, alors que Bienenstock travaillait chez High Times, la célèbre publication et marque de marijuana de 46 ans, il a mis sur pied un DVD pédagogique sur la cuisine du cannabis appelé Chef Ra: Ganja Gourmet. En 2014, il a commencé à écrire une chronique sur la marijuana et la nourriture pour les Munchies verticaux culinaires de Vice, intitulée «The Weed Eater». Cette année-là, il a fait une vidéo pour Munchies à Owl Farm, l’ancien complexe de Hunter S. Thompson au Colorado, où la veuve de Thompson a organisé un repas gastronomique au cannabis préparé par Chris Lanter, le chef du restaurant haut de gamme d’Aspen Cache Cache.

Cette vidéo a aidé à définir un modèle pour la série Web Bong Appétit, produite par Bienenstock. Sur la série, ils ont voyagé à travers le pays en passant du temps avec des personnalités telles que Nonna Marijuana, une grand-mère de 91 ans à Santa Cruz, en Californie, qui a mis ses vidéos pédagogiques sur YouTube, et le couple marié Wanda James et Scott Durrah, qui possédait un dispensaire et cuisinait des aliments des Caraïbes à Denver, au Colorado. «Pour ce qui est de mettre les gens à l’aise avec la culture des mauvaises herbes, la nourriture est un excellent moyen de le faire car tout le monde mange et il y a quelque chose à voir les gens partager un repas qui leur est très familier», explique Bienenstock. «La nourriture est un moyen où nous sommes habitués à traverser les frontières culturelles. La plupart des gens, même si vous avez grandi dans un endroit très monoculture, vous avez l’habitude de manger de la nourriture dans des endroits éloignés. “

Après que Vice a lancé son propre réseau câblé, Viceland, ils ont transféré Bong Appétit à la chaîne, mais sans Bienenstock. Le format a également changé, chaque épisode se concentrant sur un célèbre chef apprenant à préparer un repas infusé au cannabis. Des personnages de Los Angeles comme Wes Avila de Guerilla Tacos et les frères Mahendro de Badmaash ont été aidés par la chocolatière au cannabis Vanessa Dora Lavorato et l’expert en bourgeons Ry Prichard. Après deux saisons, il est redevenu un spectacle de compétition, Bong Appétit: Cook Off.

Juger une compétition de cuisson du cannabis apporte son lot de défis uniques. Lavorato se souvient qu’après avoir filmé le pilote de Bong Appétit: Cook Off, elle s’est mise sur un régime de consommation de mauvaises herbes encore plus intensif que d’habitude: fumer, vapoter et manger de la marijuana toute la journée pour renforcer sa tolérance. «Le tournage de 10 épisodes en un mois signifiait que c’était juste constamment, vraiment éclairé», dit-elle. “Ce qui est tout à fait correct si vous êtes à la maison et que vous êtes en quarantaine et que vous bingtez Netflix. Mais quand vous avez comme trois caméras devant vous, toute une équipe de production, et qu’elles vous disent de présenter le prochain tour et de parler d’Alice B. Toklas, vous êtes un peu comme «Huh?» »

Laurie Wolf est la propriétaire de 65 ans de l’entreprise de comestibles Laurie + MaryJane, basée en Oregon, et l’auteur de plusieurs livres de cuisine. Dans un profil de 2017, The New Yorker la désignait comme «la Martha Stewart des produits comestibles à base de marijuana» – bien que pour être juste, ce surnom, ou une variante de celui-ci, est souvent appliqué à toute femme réussie d’un certain âge dans l’industrie du cannabis . Même Martha Stewart est devenue la Martha Stewart de la marijuana lorsqu’elle a commencé à travailler avec Canopy Growth Corporation l’année dernière sur une gamme de produits CBD pour animaux de compagnie.

Jusqu’à présent, Wolf n’a été particulièrement intéressé par aucune des récentes émissions de cuisine sur la marijuana. “Pour moi, c’est un peu triste que ce soient des compétitions”, dit-elle. «Je pense que la partie compétition enlève de l’importance au cannabis. Apprenez-vous vraiment à cuisiner avec du cannabis si ces gens courent comme des fous qui essaient juste de battre le temps? »

Cela peut ressembler à un rejet post-hippie intergénérationnel, mais la légalisation du cannabis a tendu vers une uniformité de ce qui est disponible dans le commerce et une clientèle qui n’est pas toujours consciente des possibilités culinaires. “[The regulated market] a chassé de nombreux petits opérateurs », explique McDonough. “Il est certain que la diversité des produits a été réduite à très peu de types d’articles qui sont stables en rayon. Et c’est pourquoi vous voyez des choses comme les bonbons et les chocolats être si populaires. Ils sont faciles à homogénéiser et ils restent stables pendant longtemps. “

À leur tour, ces produits sont devenus de plus en plus corporatisés et plus chers pour les clients. Ceux qui sont intéressés par les bienfaits de la marijuana pour la santé recherchent généralement quelque chose qui semble plus propre ou biologique. «Les gens veulent désespérément apprendre à cuisiner avec [cannabis]», Explique Robyn Griggs Lawrence, l’ancien rédacteur en chef du magazine Natural Home qui a écrit deux livres sur la marijuana et la nourriture. «Cela les fait passer des consommateurs aux producteurs lorsque vous pouvez leur apprendre à cuisiner, au lieu de les faire simplement aller au dispensaire. C’était aussi mon problème avec la nourriture dans les dispensaires. C’était comme aller au 7-Eleven et essayer de se nourrir. »

Mis à part les vidéos que vous pouvez trouver en ligne, il n’y a pas encore eu d’émission de cannabis dans le moule de ces programmes de cuisine pédagogique à l’ancienne lancés par des chefs comme Julia Child et Martin Yan ou les personnages qui dominaient le Food Network. Et parce que de nombreux concepts impliqués dans la cuisine de la marijuana sont nouveaux pour les téléspectateurs, des émissions comme Cooked With Cannabis doivent passer une partie de leur temps d’exécution à expliquer des informations telles que la différence entre le THC et le THCA, ou ce que signifie le processus de décarboxylation.

Mais Cooked With Cannabis choisit de reléguer ce genre d’explications aux chyrons ou aux voix off rapides des hôtes. Au lieu de leçons profondes, et entrecoupé des moments de «je ne savais pas que vous pouviez faire ça», l’ingéniosité fonctionne, car elle offre les bourdonnements reconnaissables que les téléspectateurs sont venus associer aux émissions de cuisine. Il y a les flashs rapides de la panique immobilisante alors que les chefs réalisent à quel point ils sont profondément envahis par les mauvaises herbes, les plaisanteries trop confiantes entre les concurrents alors qu’ils tentent de masquer leurs insécurités, le désespoir de la dernière seconde de tout mettre dans l’assiette avant la fin du temps imparti, et les regards de soulagement modeste qui viennent sur les visages des candidats lorsqu’ils se rendent compte que les juges ne détestent pas ce qu’ils leur ont demandé de manger. Pour toutes les aspirations ambitieuses de Cooked With Cannabis (sans jeu de mots) et l’épanouissement gastronomique, le succès de l’émission se résume à être simplement une bonne télévision. “Je ne sais pas si [instructional cooking] rend la télévision intéressante d’une manière divertissante », dit Broome. “Je pense qu’en fin de compte, un public s’assoit, c’est sur Netflix, et ils veulent juste profiter et passer un bon moment. Quoi que vous leur donniez sur le plan pédagogique, leur enseigner doit se faire de manière ludique »

Il ne satisfait peut-être pas les experts de la cuisine au cannabis, mais c’est une drogue digne d’entrée pour tout le monde – une étape nécessaire pour le sous-genre avant l’arrivée d’Anthony Bourdain, Ina Garten ou Alton Brown de la cuisine de la marijuana.

Eric Ducker est écrivain et éditeur à Los Angeles.